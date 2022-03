Reinaldo Rueda no pierde la fe de llevar a Colombia al Mundial: “Hasta la última jornada no se define nada”

Foto de archivo. El técnico de la selección colombiana de fútbol, Reinaldo Rueda. REUTERS/Agustín Marcarian

Queda poco más de un día para que la selección Colombia dispute la primera de dos finales en búsqueda del sueño mundialista, si bien, además de ganar, deberá esperar a que se le den otros resultados en las jornadas de eliminatorias para asistir a Catar. En ese contexto, Reinaldo Rueda brindó una conferencia de prensa la tarde de este 23 de marzo.

El director técnico del combinado tricolor conversó sobre la necesidad de jugar sin convicción y le quitó un peso a figuras como Lucho Díaz, al manifestar que lo que ocurra durante el encuentro con Bolivia no puede depender de él. Aquí, algunas de sus declaraciones:

Mantener la fe hasta la última jornada

Aunque parece difícil que Perú sume solo dos puntos en los partidos restantes, así como que Chile sume por mucho cuatro, Rueda se apega a esa esperanza. Lo primero será que Colombia le gane a Bolivia en el Estadio Metropolitano, el resto dependerá de la última fecha de las clasificatorias.

“Somos conscientes de la instancia en la que estamos. Estas eliminatorias nos han enseñado que hasta la última jornada no se define nada. Tenemos una última oportunidad de aprovechar en dos juegos difíciles y contra dos rivales de peso. El deseo siempre de querer estar en el mundial va a primar acá”.

Le quitó un pesó a Lucho Díaz

Dado su nivel futbolístico con el Liverpool, donde arribó casi dos meses atrás, para la afición Luis Díaz es uno de los llamados a encaminar al conjunto cafetero a la victoria sobre Bolivia. Pensando en ello, Rueda se comunicó con él, le dio a entender que puede ser determinante, pero que la responsabilidad de buscar los tres puntos es de toda la selección.

“Ayer me reuní con Lucho para hablar de ese tema. Para que asuma que es parte de la selección, mas no la solución, no debe cargar con esa mochila. Ni siquiera por el momento que vive. A pesar de haber crecido y haberse vuelto una figura, quizás algunos árbitros no lo protegen después de Copa América. Sin embargo, debe saber que es clave compartir en la construcción y finalización de las jugadas”.

James Rodríguez está bien

Una de las preocupaciones de la fanaticada colombiana radicó en la ausencia de James en los más recientes partido con Al-Rayyan, de la Qatar Stars League, razón por la cual se especuló que no sería tenido en cuenta por Reinaldo Rueda en la Convocatoria. Pues bien, el timonel vallecaucano conversó sobre el estado del ‘10′.

“James compitió hace dos semanas y después hizo una recuperación por una molestia. Ya está recuperado, hizo juegos interesantes. No es fácil, ha logrado hacer unas cuatro o cinco unidades de entrenamiento porque fue de los que llegó antes. El club no lo quiso liberar antes, pero ha mostrado una gran disposición, buena actitud para el trabajo y esperar que tenga un buen comportamiento”.

Solución a la falta de gol

Para nadie es un secreto que el principal reto del equipo, que a su vez puede representar presión para los jugadores, es la de anotar gol. Al respecto, Rueda comentó:

“Debemos mejorar en la generación y definición, hemos tenido oportunidades y no ha habido precisión para lograr mejores resultados. Entre ayer y hoy pudimos hacer la combinación entre los experimentados y los nuevos. Están todos con la mejor disposición”.

