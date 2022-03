Actor Jorge Cao fue sometido a una delicada operación: “Aprendiendo a caminar de nuevo”

Jorge es reconocido entre los colombianos por el personaje de Martín Acevedo en ‘Pasión de Gavilanes’. Foto: Instagram @cao.jorge

A través de las últimas publicaciones en sus redes sociales, el actor cubano Jorge Cao, salió de la habitación de un hospital ayudándose de un caminador para movilizarse, además se encontraba un de enfermero que lo apoya también.

“Aquí estoy amigos, a 24 horas de una cirugía de cambio de cadera derecho, aprendiendo a cambiar de nuevo”, comentó el actor.

Jorge es reconocido entre los colombianos por el personaje de Martín Acevedo en ‘Pasión de Gavilanes’.

Las reacciones no se hicieron esperar y varias personas que han trabajado con él en diferentes producciones dejaron sus comentarios de aliento. Lorena Meritano comentó “mi amor, bendiciones, abrazos”; Yaneth Waldman escribió “te mando besos y todo mi amor”, y Danna García indicó “todo lo mejor en tu cirugía, te mando abrazos enormes y seguro será un éxito”.

Se vieron más de 15 mil personas reaccionaron, manifestando su apoyo y buenos deseas para una pronta recuperación del actor.

Cabe resaltar que, Jorge Cano no hizo parte del elenco de la segunda temporada de ‘Pasión de Gavilanes”, pero sus fans todavía recuerdan su personaje.

Actriz de ‘Pasión de gavilanes’ habría salido del elenco por estar tatuada y más delgada

Hace poco menos de un mes se estrenó la segunda temporada de ‘Pasión de gavilanes’ en Estados Unidos, generando una gran expectativa entre los televidentes amantes de esta historia desde la primera entrega, que fue éxito mundial.

Para sorpresa de muchos, la producción de la telenovela logró conservar después de casi 20 años a sus seis protagonistas (Mario Cimarro, Danna García, Michel Brown, Natasha Klauss, Paola Rey y Juan Alfonso Baptista). Sin embargo, no todo el elenco original logró hacer parte de la nueva producción.

Por ejemplo, muchos han extrañado a ‘Panchita’ López, colaboradora del bar Alcalá

que fue interpretada por la actriz Andrea Villareal, quien a pesar de haber estado en la carpeta de ‘Pasión de gavilanes 2′, no habría sido elegida porque ahora luce muy delgada.

Así lo comentó Zharick León, Rosario Montes en la telenovela, durante una entrevista que brindó en exclusiva para People en Español.

“A mí me llegó que ella como que se había adelgazado y Panchita era rellenita, eso fue lo que a mí me llegó, no sé si sea cierto. También un tema de los tatuajes porque creo que Andrea se volvió tatuadora y se puso muchos tatuajes, eso también. Pero en realidad ¿qué fue lo que sucedió?, no lo sé”, declaró la cartagenera de 47 años.

Cabe mencionar que ahora la encargada de dar vida a ‘Panchita’ López es la actriz Constanza Hernández y, aunque destaca la profesionalidad de su nueva compañera de set, León no dudó en expresar su nostalgia por no haber podido compartir de nuevo con Andrea Villareal.

“Sí me dio tristeza [que no estuviera] porque nuestra relación fue muy cordial. Como ella era nueva tanto en el medio como profesionalmente como que la ayudé, la apoyé, la cuidaba y como que se generó ahí un vínculo bonito, un cariño […], pero la nueva es una mujer encantadora con una fuerza, con una pasión. Ella le hace honor a la frase que nos envuelve a todos en este proyecto y es la pasión, con una viveza y una gracia. Ella es maravillosa y una mujer muy, muy talentosa con la cual también ha nacido una amistad muy bonita, muy bella”, concluyó.

