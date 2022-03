Caso Marymount: declaran ilegales 942 interceptaciones a Mauricio Zambrano

En la imagen, el exdocente del colegio Marymount, Mauricio Zambrano, implicado en casos de acoso y abuso sexual a sus estudiantes. Foto: Archivo particular

El pasado 10 de marzo, Francisco Barbosa, juez de control de garantías de Bogotá dejó en libertad a Mauricio Zambrano, hombre señalado de acosar y abusar sexualmente de al menos 20 estudiantes cuando era docente de Educación Física y fútbol en el colegio Marymount.

A pesar que el docente no aceptó cargos, continúa vinculado al caso. Otro juez declaró ilegales las interceptaciones a su celular y al de María Ángela Torres, la hasta hace unas semanas rectora de ese establecimiento.

De acuerdo con el diario El Tiempo, estas dos decisiones han prendido las alarmas en torno al caso, más aún si se tiene en cuenta que al menos una docena de denuncias que señalan al profesor Zambrano de abusar de alumnas de la institución.

El Fiscal Barbosa señaló que, en 30 días, se conocerán los primeros resultados sobre los 154 casos presentados por el Distrito, incluido el del Marymount.

La fiscal 224, adscrita a la Unidad de Reacción Inmediata de Usaquén , solicitó legalizar 942 escuchas a Zambrano. Este monitoreo técnico tuvo como fin recolectar material probatorio y evidencia física para la indignación, según pudo esclarecer el diario colombiano.

Con lo anterior, lo que se buscaba eran posibles cómplices de los hechos y del silencio que se dio en torno al abuso, además, establecer si existió un modus operandi.

Violación de la privacidad

Aunque la fiscal sustentó su petición no fueron suficientes para lograr la legalización de las intercepciones. El primero en oponerse fue el abogado de Zambrano, Jairo Porras, quien calificó de inapropiado invadir la privacidad de los interceptado. Según el defensor, desde el 2 de marzo, antes de que se iniciara las interceptaciones, ya Zambrano se había presentado para entregar datos de contacto, laboral y la dirección de su familia.

El juez del caso fue enfático en que había una falencia en la capacidad demostrativa de la Fiscalía General de la Nación para sustentar la legalidad de las interceptaciones.

Incluso, aseguró que no había razones para mantener las interceptaciones y que la justificación quedó en el plano de la especulación, especialmente en relación con la exrectora, a quien no se le ha tachado de coautora, partícipe, interviniente o cómplice de los hechos materia de investigación. La fiscal del caso no apeló la decisión.

“Confío plenamente en la Fiscalía y espero que asignen los mejores recursos humanos y técnicos para este caso”, indicó el penalista Fabio Humar, abogado de la familia de una de las exalumnas que asegura haber sido abusada, y este se abstuvo de hablar sobre la audiencia al diario El Tiempo.

Medicina Legal confirmó que el exprofesor Mauricio Zambrano sí abusó de una de sus alumnas

Luego de que se conocieran distintas denuncias de estudiantes del colegio Marymount en Bogotá de presuntos casos de acoso y abuso sexual por parte de un docente de educación física, Noticias RCN reveló el dictamen de Medicina Legal en el que se indicó que el ahora exprofesor Mauricio Zambrano sí abuso sexualmente a una menor de 14 años.

En el documento de cuatro páginas de la Fiscalía, conocido por el noticiero bogotano, Medicina Legal afirmó que la joven estudiante no dio su consentimiento para realizar una actividad sexual con el denunciado.

“Fue puesta en un estado mental de inferioridad frente al adulto que le impidió conocer, discernir y discriminar plenamente la connotación sexual de los eventos (...) por lo tanto, la menor no estuvo en capacidad de comprender ni dar su consentimiento para la actividad sexual con el denunciado”, se lee en el documento conocido por Noticias RCN.

En ese sentido, el dictamen de Medicina Legal indicó que, debido al abuso sexual del que fue víctima la menor, en la actualidad ella padece de efectos psicológicos además de una “lesión en el libre desarrollo y formación sexual”, así lo reportó el mismo medio.

