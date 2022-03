“Ojalá tengamos a Ruiz un tiempo largo”: Alberto Gamero sobre el futuro del ‘10′ de Millonarios

Este viernes, 18 de marzo, Millonarios se llevó la victoria por la mínima diferencia tras un penal de Daniel Ruíz ante el Once Caldas por la jornada número 11 de la Liga BetPlay. Con este nuevo triunfo el equipo de Alberto Gamero continúa con su buena campaña manteniéndose de líder.

Sobre el segundo tiempo, el equipo albiazul dominó al mantener la pelota a su favor. De hecho, en el minuto 60′ se decretó penal a favor de los dirigidos por el entrenador samario, tras una falta de Murillo sobre el 10 azul. Daniel Ruiz se encargó de cobrar el tiro y marcó el primer y único gol del encuentro.

Ruíz, de 20 años de edad, ha tenido una gran actuación en los partidos del equipo embajador y se ha convertido en una ficha indispensable en la escuadra de Alberto Gamero. El encuentro en el que más se ha destacado fue ante Fluminense, por la Copa Libertadores, en Bogotá el pasado 23 de febrero donde los locales perdieron 2-1.

Por sus buenas actuaciones, el joven ‘10′ embajador cada vez toma más protagonismo, tanto así que ya se habla de su posible salida de Millonarios para continuar su carrera en equipos del extranjero. De hecho, tras finalizar el partido del viernes Gamero habló sobre el futuro del mediocampista bogotano.

“Sigue en aprendizaje, en esa etapa donde debe aprender cosas. Acá las está aprendiendo, que maneje los dos perfiles. La idea es que esté en un equipo grande como Millonarios, él quiere y todos quieren salir con Millonarios, hacer la mejor campaña. Ojalá lo tengamos por un tiempo largo, para consolidar lo que es el proyecto. Que entienda que le faltan muchas cosas para ser ese jugador de elite”.

Y explicó por qué no hizo cambios por la posición que juega Ruíz: “A veces, eso nos lo pide el partido. En el caso de los cambios, nos piden que si un jugador no lo hace bien, hay que sacarlo. Si veo que no se sentía bien, a pesar de que Celis juega por izquierda, a Daniel le gusta por el otro lado para entrar. Pero no había espacios.

Por otro lado, hace unos días Enrique Camacho, presidente del club bogotano, calmó los rumores sobre la posible salida de Daniel Ruíz hacía un equipo de afuera. “No tengo ninguna información de un interés de un equipo concreto. Ni siquiera una pregunta leve sobre Daniel Ruiz, que es un excelente jugador, que está madurando cada vez más dentro del equipo y creemos que va a resultar una futura estrella de Millonarios. Pero no ha habido ningún tipo de contacto con ningún equipo”.

Teniendo esto en cuenta, el ‘10′ de Millonarios seguirá por un buen tiempo en el cuadro capitalino para seguir fortaleciéndose y aprendiendo lo necesario para que más adelante pueda pensar en ir a jugar en grandes equipos, ya sean de Europa o Argentina.

Por último, tras este triunfo, Millonarios suma 26 puntos y sigue líder de la Liga BetPlay Dimayor. En la próxima fecha visitará a Independiente Medellín, el 23 de marzo a las 8:15 p. m.. Once Caldas recibirá a Deportes Tolima el martes 22 del mismo mes las 6:00 p. m..

