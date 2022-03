Toxicómano callejero abre una nueva exposición en la galería Otros 360°

El grafitero estará exhibiendo su obra en la galería Otros 360°. (Cortesía, Toxicómano Callejero)

El nombre de Toxicómano callejero es cada vez más popular. Lo vemos en las calles de Bogotá y otras ciudades del país, en aeropuertos, en vías importantes, en bibliotecas, en las nuevas portadas de los libros de Mario Mendoza, en todas partes. Ha rayado casi todas las calles de importancia en la capital. Le ha hecho homenaje a distintos personajes de la cultura colombiana. Dibuja animales y personas, deja mensajes. Defiende la diversidad de nuestro país.

Al hombre detrás de los graffitis casi nadie le conoce la cara. Suele usar una máscara cuando lo entrevistan. Le gusta que lo reconozcan por su trabajo y no por su rostro. Se sabe que se llama Andrés, que estudió publicidad, y tiene cerca de 40 años. Le gusta el punk, de ahí que su imagen insignia sea la del punkero cubriéndose un ojo. Ha ganado varias convocatorias para artistas en Colombia y ha tenido la oportunidad de mostrar su trabajo por fuera del país. Ya lo invitan a pintar en Madrid, Berlín, y Los Ángeles. Toxicómano es mundial, es como si fuera nuestro Banksy.

Aunque ya es bastante conocido, y respetado por lo que hace, sigue pintando en la calle. No deja de lado su esencia, más allá de que sus obras ya no son consideradas como “vandalismo”. Ha estado al lado de nombres importantes como Jean Michel Basquiat o Keith Harring, dos figuras indiscutibles del graffiti mundial, ocupando su lugar en galerías de distintas partes del mundo. Recientemente, la galería Otros 360° anunció que lo tendría como expositor con “Metáforas esenciales”, un recuento de lo que ha sido su carrera hasta el momento.

Dice Fernando Gómez Echeverry, en un artículo publicado por EL TIEMPO, lo más reciente en la obra de Toxicómano, y que se podrá ver en la exposición, lanza mensajes positivos. “Se sumergió en las revistas y los periódicos de los años 50, 60 y 70 del siglo XX y se apropió de su estética, la tradujo al lenguaje del [graffiti] y en lugar de paredes tomó tablones de madera para pintarlos. Son piezas maravillosas. Hay un frasco de pastillas que dice: ARGUMENTOS, MEDICAMENTO ESENCIAL. Y en una esquina del anuncio hay un asterisco que advierte: ‘Tómese dos o tres antes de cada discusión’. Otro anuncio promociona el Aceite de Tolerancia, y entre sus beneficios se destaca que Fortalece el alma, Elimina los prejuicios y Hermosea el cabello. El lenguaje visual es el lenguaje punk de la calle; hay algo de Don Draper, el publicista de la serie Mad Men, con la rabia de Sid Vicious, el espíritu del Ministerio de la vagancia y los conciertos de 1280 Almas. Hay un mago dispuesto a partir a un hombre con una sierra eléctrica; el pobre hombre lanza un globito que dice: “Seguro te caigo mal, pero porque no te aplicas todos los días: SPRAY MATAPREJUICIOS”.

Cabe mencionar que Andrés no es el único detrás de Toxicómano callejero, hay otros nombres. Se trata de un colectivo. Pero, claro, el que más ha logrado sobresalir es él. Bueno, no él. Su trabajo. En una entrevista publicada por la revista Don Juan, María Capote le pregunta por sus orígenes, por cómo todo empezó, y él responde: “Callejeando. Cuando tenía como 18 años, en el paso entre salir del colegio y decidir qué quería hacer con mi vida, llegó el punk. Iba a conciertos y me devolvía a la casa caminando y rayando por las calles. Lo primero que hice fue el típico [graffiti] de frases, pero con el tiempo empecé a usar plantillas. Pinté mucho por el barrio en el que vivía, Santa Isabel, pero también pinté por el centro, Chapinero y el norte, porque eran los lugares por donde quedaban los bares. Después nos juntamos varios amigos y nos dimos cuenta de todo lo que podíamos hacer en las paredes vacías de Bogotá, entonces publicamos un fanzín y cuando llegó la hora de firmarlo nos encontramos el nombre de Toxicómano, porque éramos adictos a la calle”.

La exposición de Toxicómano callejero en el primer piso de la galería Otros 360°, ubicada en la calle 70A n.º 9-24, en el barrio Quinta Camacho, muy cerca de las librerías Wilborada 1047 y Tornamesa, estará disponible entre el 10 de marzo y el 8 de abril. El horario de la galería es de lunes a viernes, de 10am a 6pm, y los sábados de 10am a 4pm.





