Problemas en la Juventus: Juan Guillermo Cuadrado, Paulo Dybala y el técnico Massimiliano Allegri, los involucrados

El colombiano Juan Guillermo Cuadrado y el argentino Paulo Dybala habrían tenido un inconveniente con el técnico Allegri. REUTERS/Hannah Mckay

La situación no es la mejor en la Juventus en estos momentos, en primer lugar el equipo recibió un duro golpe anímico tras haber quedado eliminado en los octavos de la Champions League ante Villarreal, ahora, la prensa italiana señala de una situación que sucedió dentro del camerino y en el que estarían involucrados el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, el argentino Paulo Dybala y el entrenador italiano Massimiliano Allegri.

Tras haber perdido el encuentro ante Villarreal por 3-0 en el Juventus Stadium, el equipo se prepara para el siguiente duelo ante Salernitana en la fecha 30 de la Serie A. Después de esto, se filtraron algunas versiones de una situación que se presentó en el vestuario del equipo en lo que habría sido una discusión entre los dos capitanes de la Vecchia Signora y el técnico italiano.

Todo parece indicar y de acuerdo con las versiones de la Gazzetta dello Sport lo que sucedió fue que Juan Guillermo Cuadrado y Paulo Dyabala, quienes son capitanes del equipo, esperaron al entrenador en su vestuario personal para exigirle más tiempo libre antes del partido con Salernitana.

No dejes de leer: Video: Villarreal goleó y dejó a la Juventus de Cuadrado fuera de la UEFA Champions League

“Dybala y Cuadrado acudieron a Allegri para hacerle un pedido sobre los planes para hoy, víspera del Juve-Salernitana. Tema de discusión: el programa con el retiro previo al partido ... y en particular los horarios del entrenamiento de hoy”, afirmó el medio italiano.

Al parecer la respuesta del entrenador fue tajante y señaló a Paulo Dybala, jugador que es uno de los máximos referentes del equipo, pero que no ha podido destacar como antes e incluso llegó a ocupar un lugar entre los suplentes. Por esta razón el técnico les habría dicho: “justo tú me pides algo así”, una repuesta que no cayó en gracia al jugador.

La prensa italiana recalca que esto evidencia el regular momento por el que está pasando el equipo, tanto a nivel futbolístico como en lo personal entre los jugadores y el entrenador. El enfrentamiento, que en el fútbol ha ocurrido en otros momentos y ocurrirá en otros momentos, no necesariamente tendrá consecuencias pero es indicativo del momento de la Juve en general y de Dybala, más que de Cuadrado, en particular”.

Recordemos que tras la derrota con Villarreal, se habló de que el colombiano Juan Guillermo Cuadrado no haría parte del equipo que jugaría ante Salernitana, algo que aseguró la prensa italiana, ya que buscarían cuidar al colombiano de unas molestias ante de su viaje a Barranquilla donde se unirá a la Selección Colombia.

También puedes leer: Video: Como un velocista, Cuadrado corrió media cancha y forzó un nuevo autogol a favor de Juventus

El medio italiano Tuttosport afirmó hace algunos días que, “Danilo, por ejemplo, está entre los que más energía han gastado físicamente. Ante Salernitana podría empezar en el banquillo, al igual que Cuadrado (que ha tenido algunas dolencias) y que ha jugado todo desde el derbi ante Torino el 18 de febrero, saltándose apenas la primera parte del Fiorentina-Juventus de Copa Italia), con De Sciglio disponible para una nueva presencia y Luca Pellegrini para volver al titular”.

Pese a esta información y tras lo sucedido, aún no se sabe si el colombiano finalmente no hará parte del once titular que buscará un triunfo en su casa para mantenerse en los puestos de clasificación a Champions League. La Juve es cuarta en la tabla con 56 puntos y está a 4 del Inter que es tercero y a 7 de los líderes, el Napoli y el Milan.

SIGUE LEYENDO: