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Johan Mojica se roba las miradas en Getafe por su rendimiento: “Es uno de los mejores en su posición”

El colombiano es el reciente fichaje del equipo español para afrontar LaLiga, luego de sus dos años con el Mallorca, y ya se ganó el aprecio del cuerpo técnico

Johan Mojica
Johan Mojica continuará en la primera división de España gracias a su fichaje con el Getafe - crédito Getafe CF
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Johan Mojica fue uno de los cinco jugadores de la selección Colombia que cambió de equipo en el mercado de fichajes: pasó del Mallorca, recién descendido a la segunda división de España, al Getafe, conjunto de la máxima categoría de ese país y jugará la Conference League esta temporada.

La llegada del colombiano causó asombro entre los aficionados y el equipo, pues se vieron emocionados por su rendimiento y experiencia, por lo que puede ser un hombre clave para los retos en la campaña 2026/2027, tanto a nivel local como en el certamen europeo.

Cabe recordar que el Getafe tiene el objetivo de volver a clasificar a un torneo internacional, pues en la temporada anterior fue séptimo en LaLiga, además de que disputará la Copa del Rey y en la Conference League se verá con el Partizán de de Belgrado en los playoffs.

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“Viene con una ilusión enorme”

El colombiano Johan Mojica fue presentado esta semana como refuerzo del Getafe para el inicio de LaLiga EA Sports, y el entrenador José Bordalás lo ubicó entre los mejores de su puesto en España: “Tiene mucha experiencia y es de los mejores en su posición. Nos va a aportar y a ayudar mucho. Viene con una ilusión enorme porque ha querido venir desde el principio al Getafe”.

Bordalás habló en la conferencia de prensa previa al partido ante el Alavés, correspondiente a la primera jornada del torneo. Mojica, nacido en Cali, suma 49 partidos con la selección de Colombia.

José Bordalás
José Bordalás, técnico del Getafe, destacó el nivel de Johan Mojica, que viene de jugar el Mundial 2026 - crédito Getafe CF

El lateral, de 33 años, llega procedente del Mallorca, su último club en España. Antes pasó por Rayo Vallecano, Girona, Elche, Osasuna y Villarreal, así que su trayectoria en territorio ibérico es valiosa para aportar en la campaña del conjunto de la ciudad con el mismo nombre.

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Se espera que Mojica debute ante el Alaves, todo dependerá de cómo lo vea el cuerpo técnico, el tiempo de adaptación y si está en condiciones para sumar sus primeros minutos con el cuadro de la comunidad de Madrid.

Johan Mojica fue presentado como nuevo jugador del Getafe en España - crédito Getafe
Johan Mojica fue presentado como nuevo jugador del Getafe en España - crédito Getafe

De otro lado, el jugador viene de disputar cuatro de los cinco partidos de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, todos ellos en condición de titular, y el único en el que no apareció fue ante Portugal, en el cierre de la fase de grupos en Miami, por decisión de Néstor Lorenzo.

Se viene el debut en LaLiga

Alavés y Getafe abrirán este sábado 15 de agosto una temporada de LaLiga que se anticipa pareja, con el equipo vitoriano decidido a sostener el proyecto de Quique Sánchez Flores y el conjunto madrileño aferrado al modelo de José Bordalás, mientras mira de reojo una posible clasificación a la Conference League.

Hasta que el cierre del mercado cambie el panorama, el conjunto vasco incluso podría repetir el once habitual que utilizó la temporada pasada. Esa base fue la que sostuvo la permanencia y explica la apuesta del club por no desprenderse de piezas como Antonio Blanco, Toni Martínez o Lucas Boyé.

Boyé es duda por molestias musculares que le impidieron entrenarse con el grupo. La defensa se perfila muy parecida a la del curso pasado, aunque apunta a cambios con el avance de las jornadas. Nahuel Tenaglia y Jony Otto aparecen como centrales, mientras Ville Koski tendrá mayor peso en una zaga a la que también se incorporará Nicolás Valentini.

Valentini no podrá jugar en esta primera jornada porque arrastra una sanción del fútbol italiano. Tampoco estará disponible su compatriota Facundo Garcés, todavía sancionado por la FIFA en el caso de los pasaportes de Malasia. Esa combinación de ausencias puede abrirle paso al canterano Xanet Olaiz en el once inicial.

Getafe
Getafe afrontará LaLiga, Copa del Rey y la Conference League, certamen al que avanzó como séptimo en la tabla la temporada pasada - crédito Getafe CF

Enfrente estará un Getafe que afronta un tramo de alta expectativa, porque en las próximas dos semanas se jugará ante el Partizán de Belgrado la opción de entrar en la Conference League. La remodelación de la plantilla fue amplia, aunque las salidas más pesadas parecen ser las de los centrocampistas Luis Milla y Mauro Arambarri. Ambos eran piezas de influencia para trasladar al campo las ideas del entrenador.

A la espera de refuerzos en esa zona, lo más probable es que Ramón Terrats y el belga Orel Mangala formen de inicio en la medular. Mangala incluso podría actuar por delante de una defensa de tres centrales si Bordalás decide conservar el esquema que le funcionó en los últimos años.

La ausencia segura más grave está en el medio campo: el nigeriano Christantus Uche no jugará este partido ni el resto de la temporada por la grave lesión sufrida hace unos días en el amistoso ante el Mónaco.

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