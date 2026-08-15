Radican denuncia contra Óscar Benavides ante la Corte Suprema tras pedir donaciones a través de sus cuentas personales para víctimas del terremoto

Congresista abrió una cuenta bancaria para donaciones destinadas a las víctimas del terremoto de 7,4 en Chocó crédito @ODBenavidesA/X/Europa Press

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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibió este viernes 14 de agosto de 2026 la primera denuncia contra el representante a la Cámara Óscar Benavides, después de que en sus redes sociales promoviera donaciones para Chocó en la cuenta personal de un aliado político, un caso que ahora deberá ser evaluado para definir si se abre una indagación preliminar.

El expediente, de 21 páginas, fue radicado en la secretaría general de esa instancia y, por reparto, quedó en manos del magistrado Francisco Farfán, presidente actual de la sala encargada de investigar a congresistas. Su despacho deberá revisar los hechos y las pruebas antes de decidir si inicia una pesquisa formal.

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La denuncia a la que accedió Semana fue presentada por Daniel David Martínez, egresado de derecho, quien pidió la “trazabilidad jurídica, bancaria, contable y material” de la colecta abierta al público que lideró Benavides junto con Laura Camila Vargas, integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

El denunciante solicitó establecer quién recibió jurídicamente los recursos, bajo qué título lo hizo, cuál era la fundación que públicamente se dijo que administraría el dinero, qué autorización existía para usar cuentas personales, cuánto se recaudó, cómo se invirtieron los recursos, qué saldo queda y quién impartió las órdenes para su uso.

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La denuncia apunta al uso de cuentas personales en una colecta para Chocó

El expediente, de 21 páginas, quedó en manos del magistrado Francisco Farfán, presidente de la sala encargada de investigar a legisladores - crédito Lina Gasca/Colprensa

El documento sostiene que en al menos dos verificaciones de las cuentas difundidas por el congresista apareció el nombre de José Ibalde o José Francisco Ibalde Ibarra, descrito en la denuncia como un líder político de Chocó cercano a Benavides, explicó el medio citado.

Una de las presuntas irregularidades señaladas en la queja surge de la diferencia entre la explicación pública sobre los canales de recaudo y el resultado de esas verificaciones. Según Laura Camila Vargas, las cuentas estaban vinculadas a una fundación, pero la revisión dejó al descubierto el nombre de Ibalde Ibarra.

Para Martínez, el problema radica en “usar cuentas personales en vez de canales institucionales como la Cruz Roja o bancos de alimentos, buscando protagonismo y generando dudas sobre el manejo del dinero. Si dijeron que era una fundación y en realidad el dinero llegaba primero a una persona natural, pudo inducirse en error a los donantes”, dijo en entrevista con Semana.

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La Corte deberá definir si abre una indagación y la denuncia pide traslado a la Fiscalía- crédito @ODBenavidesA/X

El autor de la denuncia también añadió: “Si después esa persona aparece formalmente como donante ante la fundación, podría terminar recibiendo beneficios tributarios por recursos que realmente aportaron otras personas, algo que debe ser investigado”.

La Corte deberá definir si abre una indagación y la denuncia pide traslado a la Fiscalía

La presentación pide que la Corte Suprema de Justicia investigue al congresista Óscar Benavides por estafa, captación masiva de dinero y peculado por apropiación. También solicita averiguar “todo lo que hay detrás de la fundación”.

Frente a Laura Camila Vargas e Ibalde Ibarra, el denunciante pidió a la Sala de Instrucción que compulse copias ante la Fiscalía General de la Naciòn para que examine sus conductas en el manejo de los recursos obtenidos en la campaña de donaciones para el departamento Chocó tras el terremoto de 7,4 en Colombia.

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La denuncia identifica a José Francisco Ibalde Ibarra como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción especial afro avalado por el Consejo Comunitario El Naranjo, el mismo en el que figura inscrito Benavides. Esa información, según el documento, fue certificada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La decisión inmediata quedó en manos del despacho de Farfán: estudiar la denuncia, verificar los soportes y resolver si abre una indagación preliminar sobre un caso que puso al representante a la Cámara en el centro de la polémica.

El congresista afirmó que no se dejará amedrentar por los ataques en su contra - crédito @ODBenavidesA/X

Frente a la denuncia, Benavides publicó un video en sus redes sociales en el que afirmó que no iba a dejar de trabajar por la comunidad chocoana.

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“Sépanlo, a mí no me van a amedrentar con su acoso judicial. Me entero por la revista Semana que me interpusieron una denuncia en la Corte Suprema de Justicia. Que el problema de Colombia hoy para ellos no es que miles de familias están sin casa o buscando familias bajo los escombros, o necesitando ayuda pronta y oportuna después de la catástrofe provocada por el terremoto. No, para ellos, los poderosos, ese no es el problema. Según ellos, el problema es que yo ayude a mi gente, que yo tome acción por ayudar a los que ellos”, expuso.