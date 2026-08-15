Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Pareja de mexicanos que estaba en Colombia no aparece tras el sismo de 7,4: una de las hijas alcanzó a hablar con el padre minutos antes

Mario Alberto Zapata Verdier (57 años) y Brenda Eloisa Flores Reyes (42) estaban en el país desde el 6 de agosto de 2026

La pareja de ciudadanos mexicanos se iba a devolver para su país de origen luego de disfrutar de un paseo por la región del Eje Cafetero - crédito Luis Acosta / AFP | Red social X
La pareja de ciudadanos mexicanos se iba a devolver para su país de origen luego de disfrutar de un paseo por la región del Eje Cafetero - crédito Luis Acosta / AFP | Red social X
Guardar

La incertidumbre y la angustia persisten para los familiares de Mario Alberto Zapata Verdier (57 años) y Brenda Eloisa Flores Reyes (42), la pareja mexicana que desapareció en Pereira tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026.

Ambos habían llegado al país el jueves 6 de agosto, con planes de disfrutar unos días de vacaciones en el departamento de Risaralda y conocer varios municipios en la región del Eje Cafetero.

El Hotel Dibeni, donde se hospedaban, es uno de los edificios que colapsaron tras el sismo, y desde entonces no se tiene información sobre su paradero.

PUBLICIDAD

Familiares y allegados en México han seguido las labores de rescate a distancia, apoyándose principalmente en transmisiones en directo y publicaciones en redes sociales realizadas desde la zona afectada.

“Realmente, la mayor cantidad de noticias que hemos obtenido ha sido por redes sociales, de gente que está ahí en el sitio que nos va informando si encontraron vida o si están en espera de algún equipo de rescate”, relató Mario, hijo de Zapata, a la agencia EFE.

La última comunicación de la pareja con su familia se produjo poco antes de la tragedia, a las 7:17 a. m. y el terremoto se sintió a las 7:34 a. m.

PUBLICIDAD

Mariela Zapata (hermana de Mario) habló con su padre para confirmar los vuelos de regreso, pero minutos después se enteró del terremoto por las noticias en redes sociales.

La pareja de mexicanos Mario Alberto Zapata Verdier (57 años), y Brenda Eloisa Flores Reyes (42 años) se hospedaba en el hotel Dibeni, en Pereira - crédito red social X
La pareja de mexicanos Mario Alberto Zapata Verdier (57 años), y Brenda Eloisa Flores Reyes (42 años) se hospedaba en el hotel Dibeni, en Pereira - crédito red social X

“Le contesté que se lo checaba (los tiquetes) y entré a mi celular a ver las redes sociales. Lo primerito que me salió fue la noticia del terremoto. Intenté comunicarme inmediatamente con él y con ella, pero desde ese momento no he vuelto a saber nada de ellos”, relató Mariela a medios locales.

La familia, tras horas de incertidumbre, pudo confirmar que ambos estaban hospedados en el Hotel Dibeni gracias a imágenes difundidas en Internet.

El caso fue reportado a la Embajada de México en Colombia, que, según informaron sus allegados, ha mantenido contacto con la familia, aunque la información recibida ha sido limitada.

“La idea principal es no estar dependiendo de la embajada ni de las transmisiones en vivo, es tener a alguien de nuestra familia que nos dé información directa y más rápido estando ahí en el lugar”, explicó el hijo de Zapata.

Por ello, una hija de Mario y una hermana de Brenda viajarán a Colombia, con la esperanza de llegar a Pereira para obtener información de primera mano sobre las labores de rescate.

La desaparición de la pareja también ha tenido un fuerte impacto en los hijos de Brenda Flores.

“Estoy devastado, tengo 18 años y mis hermanos son menores”, relató José Leonel Rivas Flores, quien señaló las dificultades para tramitar su pasaporte y poder sumarse a la búsqueda en Colombia.

créditos Luis Acosta / AFP | @nash_p29/IG
La pareja de mexicanos se hospedaba en el mismo hotel en el que encontraron al joven Juan Felipe Giraldo - créditos Luis Acosta / AFP | @nash_p29/IG

La Embajada de México en Colombia emitió un comunicado oficial confirmando la desaparición de Mario Zapata, de 57 años, y Brenda Flores, de 42 años, tras el terremoto.

“Esta representación mantiene comunicación con la familia de los connacionales para brindarles todo el apoyo y acompañamiento ante esta lamentable situación”, indicó la embajada. Además, la Cancillería mexicana informó que trabaja en coordinación con la Cruz Roja Colombiana y que el caso fue remitido con urgencia al Puesto de Mando Unificado (PMU) en Pereira.

De igual manera, las autoridades mexicanas han realizado gestiones para la inclusión oficial de la pareja en la lista de personas desaparecidas y han establecido una coordinación directa con los equipos de rescate colombianos.

“Esta representación seguirá brindando atención y seguimiento prioritarios a este caso, implementando todas las acciones disponibles para la pronta localización de nuestros connacionales”, destacó la respuesta diplomática oficial.

Mientras tanto, la familia de Mario Zapata y Brenda Flores aguarda noticias y mantiene la esperanza de que ambos puedan ser hallados con vida.

Reporte oficial por el terremoto de 7,4 en Colombia: informe de la Ungrd la mañana del sábado 15 de agosto

Infografía sobre el sismo en Chocó. Contiene un mapa de Colombia con epicentro en Chocó y estadísticas de personas afectadas, viviendas e infraestructura dañada.
La Ungrd detalla el impacto nacional del sismo ocurrido en Chocó, Colombia, el 15 de agosto de 2026, con un balance de 115.461 personas afectadas - crédito Imagen Ilustrativa Infoabe (Imagen Ilustrativa Infobae)

El más reciente balance oficial sobre el terremoto de magnitud 7,4 registrado en San José del Palmar, Chocó, refleja la gravedad de la emergencia en Colombia.

Hasta la mañana del sábado 15 de agosto con corte a las 6:30 a. m. se reportan 54.008 familias afectadas y 115.461 personas damnificadas en 15 departamentos y 448 municipios del país.

El sismo ha dejado 294 personas fallecidas, 3.935 heridas y 320 desaparecidas. Asimismo, las labores de rescate han permitido salvar a 353 personas, mientras que 188 animales también han sido rescatados y 578 resultaron afectados.

En cuanto a viviendas, el informe indica 81.506 casas averiadas y 14.493 destruidas, además de 66 edificios colapsados.

La infraestructura de servicios también presenta daños importantes: 241 centros de salud afectados, 2.612 centros educativos y 3.621 centros comunitarios presentan daños, junto a 298 vías, 59 acueductos, 44 puentes vehiculares, 5 peatonales y 5 aeropuertos que han resultado afectados.

Temas Relacionados

Terremoto en ColombiaSismos en ColombiaPareja de mexicanosPereiraMario Alberto Zapata VerdierBrenda Eloisa Flores ReyesBúsqueda de desaparecidosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Puerta y Racing de Santander se solidarizan con las víctimas del terremoto de Colombia: así se puede donar

El centrocampista pidió apoyo para las familias afectadas por el terremoto en Chocó y el club destinará los fondos a La Victoria y el Valle del Cauca

Gustavo Puerta y Racing de Santander se solidarizan con las víctimas del terremoto de Colombia: así se puede donar

Bayern Múnich vs. RB Leipzig - EN VIVO online, amistoso internacional: Luis Díaz anotó gol y salió reemplazado del partido

El equipo dirigido por el belga Vincent Kompany marcó con Luis Díaz, el alemán Brajan Gruda empató parcialmente el juego, pero Nathaniel Brown colocó en ventaja a los “Gigantes de Baviera”, y el colombiano jugó 68 minutos

Bayern Múnich vs. RB Leipzig - EN VIVO online, amistoso internacional: Luis Díaz anotó gol y salió reemplazado del partido

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto EN VIVO: Nuevo reporte de la Ungrd registra 294 muertos y 3.935 heridos

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres actualizó el balance de la emergencia y detalló el impacto en distintos territorios del país, mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y atención

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto EN VIVO: Nuevo reporte de la Ungrd registra 294 muertos y 3.935 heridos

Exintegrante de las AUC, que denunció presiones de un fiscal para declarar contra Álvaro Uribe, fue citado como testigo por la masacre de El Aro

Jacinto Alberto Soto, que fue capturado en 2021, tenía un papel clave en la organización criminal de los hermanos Carlos y Vicente Castaño

Exintegrante de las AUC, que denunció presiones de un fiscal para declarar contra Álvaro Uribe, fue citado como testigo por la masacre de El Aro

Adelantar la prima de diciembre y otras medidas propuestas del Ministerio de Trabajo para ayudar a los afectados por el terremoto

La Circular 0096 del 13 de agosto de 2026 recomienda anticipos voluntarios del pago semestral y otras medidas para sostener liquidez, empleo e ingresos tras el terremoto de magnitud 7,4 y el desastre nacional

Adelantar la prima de diciembre y otras medidas propuestas del Ministerio de Trabajo para ayudar a los afectados por el terremoto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

La Segura compartió reflexión en sus redes sociales sobre la seguridad de su familia tras el terremoto en Colombia: “En ninguna estoy yo”

La Liendra anunció un documental para recaudar dinero para los damnificados del terremoto en Colombia

Karol G compartió un mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto que sacudió al país: “Colombia, te amo”

Deportes

Bayern Múnich vs. RB Leipzig - EN VIVO online, amistoso internacional: Luis Díaz anotó gol y salió reemplazado del partido

Bayern Múnich vs. RB Leipzig - EN VIVO online, amistoso internacional: Luis Díaz anotó gol y salió reemplazado del partido

Gustavo Puerta y Racing de Santander se solidarizan con las víctimas del terremoto de Colombia: así se puede donar

El colombiano Sebastián Villa fue incluido en el once ideal de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Kevin Castaño fue anunciado como nuevo jugador del Atlético Mineiro de Brasil: compartirá con otro colombiano en el equipo

Johan Mojica se roba las miradas en Getafe por su rendimiento: “Es uno de los mejores en su posición”