Pareja de mexicanos que estaba en Colombia no aparece tras el sismo de 7,4: una de las hijas alcanzó a hablar con el padre minutos antes

La pareja de ciudadanos mexicanos se iba a devolver para su país de origen luego de disfrutar de un paseo por la región del Eje Cafetero - crédito Luis Acosta / AFP | Red social X

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La incertidumbre y la angustia persisten para los familiares de Mario Alberto Zapata Verdier (57 años) y Brenda Eloisa Flores Reyes (42), la pareja mexicana que desapareció en Pereira tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026.

Ambos habían llegado al país el jueves 6 de agosto, con planes de disfrutar unos días de vacaciones en el departamento de Risaralda y conocer varios municipios en la región del Eje Cafetero.

El Hotel Dibeni, donde se hospedaban, es uno de los edificios que colapsaron tras el sismo, y desde entonces no se tiene información sobre su paradero.

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Familiares y allegados en México han seguido las labores de rescate a distancia, apoyándose principalmente en transmisiones en directo y publicaciones en redes sociales realizadas desde la zona afectada.

“Realmente, la mayor cantidad de noticias que hemos obtenido ha sido por redes sociales, de gente que está ahí en el sitio que nos va informando si encontraron vida o si están en espera de algún equipo de rescate”, relató Mario, hijo de Zapata, a la agencia EFE.

La última comunicación de la pareja con su familia se produjo poco antes de la tragedia, a las 7:17 a. m. y el terremoto se sintió a las 7:34 a. m.

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Mariela Zapata (hermana de Mario) habló con su padre para confirmar los vuelos de regreso, pero minutos después se enteró del terremoto por las noticias en redes sociales.

La pareja de mexicanos Mario Alberto Zapata Verdier (57 años), y Brenda Eloisa Flores Reyes (42 años) se hospedaba en el hotel Dibeni, en Pereira - crédito red social X

“Le contesté que se lo checaba (los tiquetes) y entré a mi celular a ver las redes sociales. Lo primerito que me salió fue la noticia del terremoto. Intenté comunicarme inmediatamente con él y con ella, pero desde ese momento no he vuelto a saber nada de ellos”, relató Mariela a medios locales.

La familia, tras horas de incertidumbre, pudo confirmar que ambos estaban hospedados en el Hotel Dibeni gracias a imágenes difundidas en Internet.

El caso fue reportado a la Embajada de México en Colombia, que, según informaron sus allegados, ha mantenido contacto con la familia, aunque la información recibida ha sido limitada.

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“La idea principal es no estar dependiendo de la embajada ni de las transmisiones en vivo, es tener a alguien de nuestra familia que nos dé información directa y más rápido estando ahí en el lugar”, explicó el hijo de Zapata.

Por ello, una hija de Mario y una hermana de Brenda viajarán a Colombia, con la esperanza de llegar a Pereira para obtener información de primera mano sobre las labores de rescate.

La desaparición de la pareja también ha tenido un fuerte impacto en los hijos de Brenda Flores.

“Estoy devastado, tengo 18 años y mis hermanos son menores”, relató José Leonel Rivas Flores, quien señaló las dificultades para tramitar su pasaporte y poder sumarse a la búsqueda en Colombia.

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La pareja de mexicanos se hospedaba en el mismo hotel en el que encontraron al joven Juan Felipe Giraldo - créditos Luis Acosta / AFP | @nash_p29/IG

La Embajada de México en Colombia emitió un comunicado oficial confirmando la desaparición de Mario Zapata, de 57 años, y Brenda Flores, de 42 años, tras el terremoto.

“Esta representación mantiene comunicación con la familia de los connacionales para brindarles todo el apoyo y acompañamiento ante esta lamentable situación”, indicó la embajada. Además, la Cancillería mexicana informó que trabaja en coordinación con la Cruz Roja Colombiana y que el caso fue remitido con urgencia al Puesto de Mando Unificado (PMU) en Pereira.

De igual manera, las autoridades mexicanas han realizado gestiones para la inclusión oficial de la pareja en la lista de personas desaparecidas y han establecido una coordinación directa con los equipos de rescate colombianos.

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“Esta representación seguirá brindando atención y seguimiento prioritarios a este caso, implementando todas las acciones disponibles para la pronta localización de nuestros connacionales”, destacó la respuesta diplomática oficial.

Mientras tanto, la familia de Mario Zapata y Brenda Flores aguarda noticias y mantiene la esperanza de que ambos puedan ser hallados con vida.

Reporte oficial por el terremoto de 7,4 en Colombia: informe de la Ungrd la mañana del sábado 15 de agosto

La Ungrd detalla el impacto nacional del sismo ocurrido en Chocó, Colombia, el 15 de agosto de 2026, con un balance de 115.461 personas afectadas - crédito Imagen Ilustrativa Infoabe (Imagen Ilustrativa Infobae)

El más reciente balance oficial sobre el terremoto de magnitud 7,4 registrado en San José del Palmar, Chocó, refleja la gravedad de la emergencia en Colombia.

Hasta la mañana del sábado 15 de agosto con corte a las 6:30 a. m. se reportan 54.008 familias afectadas y 115.461 personas damnificadas en 15 departamentos y 448 municipios del país.

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El sismo ha dejado 294 personas fallecidas, 3.935 heridas y 320 desaparecidas. Asimismo, las labores de rescate han permitido salvar a 353 personas, mientras que 188 animales también han sido rescatados y 578 resultaron afectados.

En cuanto a viviendas, el informe indica 81.506 casas averiadas y 14.493 destruidas, además de 66 edificios colapsados.

La infraestructura de servicios también presenta daños importantes: 241 centros de salud afectados, 2.612 centros educativos y 3.621 centros comunitarios presentan daños, junto a 298 vías, 59 acueductos, 44 puentes vehiculares, 5 peatonales y 5 aeropuertos que han resultado afectados.