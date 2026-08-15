El colombiano Sebastián Villa fue incluido en el once ideal de los octavos de final de la Copa Sudamericana

El colombiano ingresó desde el banco de suplente en el segundo tiempo y necesitó tres minutos para hacer el pase del empate de Santiago Ascacibar - crédito Espn

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La Copa Sudamericana 2026 continúa en acción con los octavos de final, y a la espera del duelo entre Independiente Santa Fe ante River Plate en el estadio El Campín de Bogotá.

Mientras se espera el partido, Colombia sigue teniendo protagonismo en el segundo torneo de fútbol más importante de Sudamérica con Álvaro Montero y Sebastián Villa, siendo destacado el exdelantero del Deportes Tolima por la aplicación deportiva de Sofascore.

La aplicación destacó al delantero colombiano por su participación en las dos asistencias de Boca Juniors-crédito @SofascoreLA/X

El 14 de agosto de 2026, Sebastián Villa fue incluido en el equipo de la semana de la Copa Sudamericana para los partidos de ida de los octavos de final, según SofaScore, pese a que solo jugó 45 minutos en el empate parcial de Boca Juniors ante Recoleta FC.

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De acuerdo con el sitio de estadísticas, el colombiano recibió una calificación de 8.7 tras aportar dos asistencias en el encuentro: a los 49 minutos centró para el gol de Santiago Ascacíbar y, dos minutos después, habilitó a Milton Delgado.

Portero: Everson (Atlético Mineiro 9,5)

Defensores: Marcos Martinich (Club Cienciano 7,9), Robert Renan (Vasco da Gama - 8,3), Willian Arão (Santos FC - 8,1), Natanael (Atlético Mineiro - 7,6)

Volantes: Alejandro Hohberg (Club Cienciano - 8,8), Leandro Paredes (Boca Juniors - 8,7), Milton Delgado (Boca Juniors - 8,8)

Delanteros: Sebastián Villa (Boca Juniors - 8,7), Matías Succar (Club Cienciano - 10 puntos), Leonel Flores (Boca Juniors - 10 puntos)

El colombiano asistió a Santiago Ascacíbar a los 49 minutos en el partido de Boca Juniors por la Copa Sudamericana-crédito @Sudamericana/X

Por otra parte, pese a ser destacado por la aplicación de Sofascore, Conmebol no incluyó al colombiano en su once ideal, pero reseñó a jugadores como Leonel Flores y William Arão.

Portero: Gastón Olveira (Olimpia)

Defensores: Marcos Martinich (Club Cienciano), Robert Arboleda (São Paulo FC), Willian Arão (Santos FC)

Volantes: Neri Bandiera (Club Cienciano), Alejandro Hohberg (Club Cienciano), Franco Pizzichillo (Montevideo City Torque), Santiago Ascabibar (Boca Juniors)

Delanteros: Leonel Flores (Boca Juniors), Matías Succar (Club Cienciano), Thomás Cuello (Atlético Mineiro)

Así fue el partido de Sebastián Villa ante Recoleta por la Copa Sudamericana

El delantero colombiano de Boca Juniors, Sebastián Villa (n.º 22), golpea el balón durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors (Argentina) y Deportivo Recoleta (Paraguay), en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires, el 11 de agosto de 2026-crédito Alejandro Pagni/AFP

Sebastián Villa cambió el partido de Boca en dos minutos y encaminó la remontada 3-1 ante Recoleta por la Copa Sudamericana, en una noche en la que el equipo argentino empezó en desventaja en Buenos Aires y en la que el arquero colombiano Álvaro Montero volvió a quedar bajo observación antes de la convocatoria de la selección Colombia en septiembre.

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El desenlace dejó a Boca mejor posicionado para la vuelta del 18 de agosto de 2026 en Asunción. También expuso dos focos de la noche: el ingreso decisivo de Villa desde el banco y el balance de Montero, que ya recibió siete goles en seis partidos y solo mantuvo el arco en cero en dos ocasiones.

El club paraguayo que disputa por primera vez la Copa Sudamericana y ya alcanzó los octavos de final, abrió el marcador a los cinco minutos en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde Boca hace de local mientras se realizan arreglos en La Bombonera.

El gol llegó tras un remate de Pedro Ríos que se desvió en un defensor y entró junto al palo derecho. La acción descolocó a Álvaro Montero, que volvió a recibir críticas en un tramo de la temporada en el que parte de la afición cuestiona su rendimiento.

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Solo dos minutos después de su primer pase, el cafetero apareció una vez más para participar en la anotación de Milton Delgado y remontar la serie - crédito Espn

Boca tuvo problemas en el primer tiempo y, aunque reaccionó antes del descanso, no logró empatar. La solución apareció después del entretiempo, cuando el técnico Rodolfo Arruabarrena decidió enviar a la cancha a Villa.

El extremo colombiano necesitó apenas tres minutos para intervenir por primera vez. A los 49′, asistió a Santiago Ascacibar, que definió hacia el palo izquierdo del arquero Nelson Ferreira para el 1-1.

Ese impacto inmediato modificó el desarrollo del encuentro. Boca tomó el control, sostuvo la presión en campo rival y encontró por los costados el camino para dañar a Recoleta, con Villa como pieza central de esa secuencia.

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Al minuto 51, el colombiano volvió a aparecer con un centro que terminó en el cabezazo de Milton Delgado para el 2-1. La remontada quedó resuelta en un lapso de dos minutos, con las dos asistencias del atacante surgidas casi de manera consecutiva.

La ventaja se amplió a los 62 de juego con un remate de larga distancia de Leonel Flórez, otra de las figuras de la noche. Ese tercer gol le dio tranquilidad al conjunto argentino de cara al desquite en Paraguay.