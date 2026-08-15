Deportes
Agregar Infobae enGoogle

El colombiano Sebastián Villa fue incluido en el once ideal de los octavos de final de la Copa Sudamericana

El delantero de Boca Juniors repartió dos habilitaciones en el cruce de octavos de final, y fue destacado por Sofascore, que también incluyó a otros tres futbolistas del cuadro argentino

El colombiano ingresó desde el banco de suplente en el segundo tiempo y necesitó tres minutos para hacer el pase del empate de Santiago Ascacibar - crédito Espn
Guardar

La Copa Sudamericana 2026 continúa en acción con los octavos de final, y a la espera del duelo entre Independiente Santa Fe ante River Plate en el estadio El Campín de Bogotá.

Mientras se espera el partido, Colombia sigue teniendo protagonismo en el segundo torneo de fútbol más importante de Sudamérica con Álvaro Montero y Sebastián Villa, siendo destacado el exdelantero del Deportes Tolima por la aplicación deportiva de Sofascore.

La aplicación destacó al delantero colombiano por su participación en las dos asistencias de Boca Juniors-crédito @SofascoreLA/X
La aplicación destacó al delantero colombiano por su participación en las dos asistencias de Boca Juniors-crédito @SofascoreLA/X

El 14 de agosto de 2026, Sebastián Villa fue incluido en el equipo de la semana de la Copa Sudamericana para los partidos de ida de los octavos de final, según SofaScore, pese a que solo jugó 45 minutos en el empate parcial de Boca Juniors ante Recoleta FC.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el sitio de estadísticas, el colombiano recibió una calificación de 8.7 tras aportar dos asistencias en el encuentro: a los 49 minutos centró para el gol de Santiago Ascacíbar y, dos minutos después, habilitó a Milton Delgado.

  • Portero: Everson (Atlético Mineiro 9,5)
  • Defensores: Marcos Martinich (Club Cienciano 7,9), Robert Renan (Vasco da Gama - 8,3), Willian Arão (Santos FC - 8,1), Natanael (Atlético Mineiro - 7,6)
  • Volantes: Alejandro Hohberg (Club Cienciano - 8,8), Leandro Paredes (Boca Juniors - 8,7), Milton Delgado (Boca Juniors - 8,8)
  • Delanteros: Sebastián Villa (Boca Juniors - 8,7), Matías Succar (Club Cienciano - 10 puntos), Leonel Flores (Boca Juniors - 10 puntos)
El colombiano asistió a Santiago Ascacíbar a los 49 minutos en el partido de Boca Juniors por la Copa Sudamericana-crédito @Sudamericana/X
El colombiano asistió a Santiago Ascacíbar a los 49 minutos en el partido de Boca Juniors por la Copa Sudamericana-crédito @Sudamericana/X

Por otra parte, pese a ser destacado por la aplicación de Sofascore, Conmebol no incluyó al colombiano en su once ideal, pero reseñó a jugadores como Leonel Flores y William Arão.

  • Portero: Gastón Olveira (Olimpia)
  • Defensores: Marcos Martinich (Club Cienciano), Robert Arboleda (São Paulo FC), Willian Arão (Santos FC)
  • Volantes: Neri Bandiera (Club Cienciano), Alejandro Hohberg (Club Cienciano), Franco Pizzichillo (Montevideo City Torque), Santiago Ascabibar (Boca Juniors)
  • Delanteros: Leonel Flores (Boca Juniors), Matías Succar (Club Cienciano), Thomás Cuello (Atlético Mineiro)

Así fue el partido de Sebastián Villa ante Recoleta por la Copa Sudamericana

El delantero colombiano de Boca Juniors, Sebastián Villa (n.º 22), golpea el balón durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors (Argentina) y Deportivo Recoleta (Paraguay), en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires, el 11 de agosto de 2026-crédito Alejandro Pagni/AFP
El delantero colombiano de Boca Juniors, Sebastián Villa (n.º 22), golpea el balón durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors (Argentina) y Deportivo Recoleta (Paraguay), en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires, el 11 de agosto de 2026-crédito Alejandro Pagni/AFP

Sebastián Villa cambió el partido de Boca en dos minutos y encaminó la remontada 3-1 ante Recoleta por la Copa Sudamericana, en una noche en la que el equipo argentino empezó en desventaja en Buenos Aires y en la que el arquero colombiano Álvaro Montero volvió a quedar bajo observación antes de la convocatoria de la selección Colombia en septiembre.

PUBLICIDAD

El desenlace dejó a Boca mejor posicionado para la vuelta del 18 de agosto de 2026 en Asunción. También expuso dos focos de la noche: el ingreso decisivo de Villa desde el banco y el balance de Montero, que ya recibió siete goles en seis partidos y solo mantuvo el arco en cero en dos ocasiones.

El club paraguayo que disputa por primera vez la Copa Sudamericana y ya alcanzó los octavos de final, abrió el marcador a los cinco minutos en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde Boca hace de local mientras se realizan arreglos en La Bombonera.

El gol llegó tras un remate de Pedro Ríos que se desvió en un defensor y entró junto al palo derecho. La acción descolocó a Álvaro Montero, que volvió a recibir críticas en un tramo de la temporada en el que parte de la afición cuestiona su rendimiento.

Solo dos minutos después de su primer pase, el cafetero apareció una vez más para participar en la anotación de Milton Delgado y remontar la serie - crédito Espn

Boca tuvo problemas en el primer tiempo y, aunque reaccionó antes del descanso, no logró empatar. La solución apareció después del entretiempo, cuando el técnico Rodolfo Arruabarrena decidió enviar a la cancha a Villa.

El extremo colombiano necesitó apenas tres minutos para intervenir por primera vez. A los 49′, asistió a Santiago Ascacibar, que definió hacia el palo izquierdo del arquero Nelson Ferreira para el 1-1.

Ese impacto inmediato modificó el desarrollo del encuentro. Boca tomó el control, sostuvo la presión en campo rival y encontró por los costados el camino para dañar a Recoleta, con Villa como pieza central de esa secuencia.

Al minuto 51, el colombiano volvió a aparecer con un centro que terminó en el cabezazo de Milton Delgado para el 2-1. La remontada quedó resuelta en un lapso de dos minutos, con las dos asistencias del atacante surgidas casi de manera consecutiva.

La ventaja se amplió a los 62 de juego con un remate de larga distancia de Leonel Flórez, otra de las figuras de la noche. Ese tercer gol le dio tranquilidad al conjunto argentino de cara al desquite en Paraguay.

Temas Relacionados

Sebastián VillaBoca JuniorsCopa SudamericanaCopa Sudamericana 2026Colombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bayern Múnich vs. RB Leipzig - EN VIVO online, amistoso internacional, en directo: Luis Díaz anotó gol

El equipo dirigido por el belga Vincent Kompany tuvo un momento de susto con el cuadro de los “Toros”, pero el delantero colombiano apareció para anotar el primer tanto de la tarde en el Allianz Arena

Bayern Múnich vs. RB Leipzig - EN VIVO online, amistoso internacional, en directo: Luis Díaz anotó gol

Kevin Castaño fue anunciado como nuevo jugador del Atlético Mineiro de Brasil: compartirá con otro colombiano en el equipo

El volante de la selección Colombia tendrá una nueva aventura en el fútbol internacional tras su paso por River Plate

Kevin Castaño fue anunciado como nuevo jugador del Atlético Mineiro de Brasil: compartirá con otro colombiano en el equipo

Johan Mojica se roba las miradas en Getafe por su rendimiento: “Es uno de los mejores en su posición”

El colombiano es el reciente fichaje del equipo español para afrontar LaLiga, luego de sus dos años con el Mallorca, y ya se ganó el aprecio del cuerpo técnico

Johan Mojica se roba las miradas en Getafe por su rendimiento: “Es uno de los mejores en su posición”

Derechos de televisión del fútbol colombiano: la Dimayor definió la fecha para discutir las ofertas

El presidente Carlos Mario Zuluaga afirmó que las propuestas deben anunciarse lo antes posible para que sean discutidas por los 36 clubes profesionales

Derechos de televisión del fútbol colombiano: la Dimayor definió la fecha para discutir las ofertas

Hay fecha para la asamblea de la Dimayor sobre el futuro de la Liga BetPlay y la Copa Colombia: estas son las propuestas

Debido al terremoto del 10 de agosto de 2026, el fútbol colombiano se aplazó hasta el miércoles 19 del mismo mes y afectó el calendario de las cuatro competiciones profesionales en el país

Hay fecha para la asamblea de la Dimayor sobre el futuro de la Liga BetPlay y la Copa Colombia: estas son las propuestas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

La Segura compartió reflexión en sus redes sociales sobre la seguridad de su familia tras el terremoto en Colombia: “En ninguna estoy yo”

La Liendra anunció un documental para recaudar dinero para los damnificados del terremoto en Colombia

Karol G compartió un mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto que sacudió al país: “Colombia, te amo”

Deportes

Bayern Múnich vs. RB Leipzig - EN VIVO online, amistoso internacional, en directo: Luis Díaz anotó gol

Bayern Múnich vs. RB Leipzig - EN VIVO online, amistoso internacional, en directo: Luis Díaz anotó gol

Kevin Castaño fue anunciado como nuevo jugador del Atlético Mineiro de Brasil: compartirá con otro colombiano en el equipo

Johan Mojica se roba las miradas en Getafe por su rendimiento: “Es uno de los mejores en su posición”

Derechos de televisión del fútbol colombiano: la Dimayor definió la fecha para discutir las ofertas

Hay fecha para la asamblea de la Dimayor sobre el futuro de la Liga BetPlay y la Copa Colombia: estas son las propuestas