Gustavo Puerta y Racing de Santander se solidarizan con las víctimas del terremoto de Colombia: así se puede donar

El volante de la selección Colombia respaldó el llamado del Racing y pidió apoyo para las familias afectadas por el terremoto en Colombia-crédito @realracingclub/Instagram

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El 15 de agosto de 2026, en lo que es la previa del juego entre Racing de Santander ante Villarreal en el estadio El Sardinero, el cuadro español anunció que ayudará a recaudar fondos para ayudar a los afectados por el terremoto de 7,4 de magnitud que sufrió Colombia el 10 de agosto.

Con la iniciativa liderada por el volante colombiano Gustavo Puerta, el cuadro verdiblanco bajo la Fundación Real Racing Club anunció que aportará 2 euros por cada euro que donen los aficionados, según informó el club en su sitio web oficial.

El volante vallecaucano anunció que junto a su club harán donaciones a todos los afectados por el terremoto que sacudió a Colombia, el 10 de agosto de 2026-crédito Racing de Santander

La entidad indicó que enfocará su colaboración en la reconstrucción de La Victoria y el Valle del Cauca, de donde es originario su futbolista Gustavo Puerta. El centrocampista explicó el motivo del llamado:

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“Quiero invitar a todos a que sigan apoyándonos y colaborando con el pueblo colombiano, que en estos momentos enfrenta una situación muy difícil. Soy originario de La Victoria, en el norte del Valle, una de las zonas también afectadas, al igual que muchas otras aledañas”.

Puerta hizo un llamado para que los hinchas del Racing de Santander donen a través de un link publicado en la página del club a partir de un euro, detallando que por cada euro que se entregue, será duplicado y se dará para todas las víctimas del sismo:

“Por eso, los invito a donar a través del enlace que les compartimos. Este video lo realizamos en colaboración con la fundación del Racing, que duplicará cada euro que se recaude. La invitación es a donar y a apoyar a todas las personas que realmente lo necesitan en este momento”.

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Finalmente, Puerta envió un saludo fraternal a todas las víctimas de la tragedia natural, y afirmó que la situación mejorará con la solidaridad y apoyo de todos.

“Quiero enviar un saludo y todo mi apoyo al pueblo colombiano y a quienes atraviesan por momentos difíciles. Les pido que mantengan la fe y sean fuertes para superar esta situación. Estoy seguro de que, como colombianos, saldremos adelante unidos. Un abrazo y espero que podamos seguir apoyándonos unos a otros”.

Así podrán donar desde la página del Racing de Santander

Aficionados del Racing muestran su apoyo durante el partido, en el marco de la campaña solidaria para ayudar a las víctimas del terremoto en Colombia-crédito Racing de Santander

Para sumarse a la campaña solidaria impulsada por el Racing, las personas interesadas deben acceder al enlace oficial de la Fundación Real Racing Club. El proceso de donación es sencillo y está abierto a cualquier aficionado o ciudadano que desee colaborar. La Fundación ha establecido el compromiso de aportar dos euros adicionales por cada euro donado, de modo que la ayuda se multiplica y permite incrementar el impacto de cada aportación individual.

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Una vez realizada la donación, los participantes recibirán un certificado acreditativo, con el que podrán beneficiarse de una deducción fiscal de hasta el 95% sobre la cantidad aportada, conforme a la normativa vigente. Las donaciones recaudadas se destinarán principalmente a la reconstrucción de las zonas más afectadas en La Victoria y el Valle del Cauca, con especial atención a la comunidad natal del futbolista Gustavo Puerta.

La campaña permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026, brindando un plazo amplio para que todos los interesados puedan sumarse y contribuir a esta causa humanitaria.

Técnico del Racing de Santander quiere contar con Gustavo Puerta en la Liga de España

Racing apunta a la permanencia en Primera División con la idea de competir para ganar en una Liga de 38 jornadas-crédito Real Racing Club/YouTube

El entrenador José Alberto López pidió que el mediocampista colombiano Gustavo Puerta siga en el Racing de Santander durante toda la temporada, en medio de versiones que lo vinculan con un posible traspaso al Benfica, a días del debut del equipo en la primera división.

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El técnico afirmó que el volante fue una pieza central en el rendimiento reciente del plantel y sostuvo:

“Es un jugador determinante para nosotros, muy importante. Es un jugador que ha tenido un crecimiento brutal la temporada anterior, lo hemos visto en el Mundial 2026 en los partidos con Colombia. Es muy importante para nosotros, nos dio un salto de calidad grandísimo la temporada pasada”.

Puerta fue titular en todos los partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026, en su primera Copa del Mundo, y se consolidó por encima de Richard Ríos en las convocatorias del seleccionador Néstor Lorenzo. Tras ese torneo, su nombre empezó a generar interés de clubes europeos.

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López se refirió a la situación del jugador, refiriéndose sobre su posible continuidad, agregó:

“Para nosotros es un gustazo poder entrenarle y disfrutarle cada día. Es un jugador que esperamos que en primera división nos aporte muchísimo porque creo que todavía puede seguir mejorando y creciendo”.