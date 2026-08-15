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Kevin Castaño fue anunciado como nuevo jugador del Atlético Mineiro de Brasil: compartirá con otro colombiano en el equipo

El volante de la selección Colombia tendrá una nueva aventura en el fútbol internacional tras su paso por River Plate

El volante colombiano quiere hacer historia en el cuadro de Belo Horizonte-crédito @Atletico/X

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El 14 de agosto de 2026, se terminó la novela para el volante colombiano Kevin Castaño: Atlético Mineiro de Brasil presentó como nuevo refuerzo para su mediocampo al oriundo de Itagüí.

De esta forma, Kevin Castaño sumará su cuarta experiencia en el fútbol extranjero tras tener pasos por el Cruz Azul de México, el Krasnodar de Rusia y River Plate de Argentina, equipo que lo compró por una cifra de 13,8 millones de dólares, el 12 de marzo de 2025.

Además jugará con el delantero colombiano Mateo Cassierra, proveniente del Zenit FC de Rusia, y jugador clave en el equipo que dirige el argentino Eduardo Domínguez.

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El debut de Kevin Castaño con Atlético Mineiro podría producirse el 16 de agosto ante Gremio en el Arena MRV de Belo Horizonte -crédito @Atletico/X
El debut de Kevin Castaño con Atlético Mineiro podría producirse el 16 de agosto ante Gremio en el Arena MRV de Belo Horizonte -crédito @Atletico/X

A través de sus canales oficiales, el “Galo” presentó al volante y resaltó su recorrido internacional, incluida su participación en la última Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. El club brasileño lo incorporó como refuerzo para el mediocampo del Brasileirão.

El pase se cerró como un préstamo por un año e incluye una opción de compra a favor del conjunto brasileño cuando termine ese vínculo.

De esta forma, será el único mediocentro defensivo natural del equipo, una función que el cuerpo técnico venía resolviendo con Alan Franco y Thomás Pérez.

Castaño integró la selección Colombia en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Fue suplente y sumó minutos en dos partidos: ingresó al final ante Uzbekistán y también jugó contra Portugal.

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Es importante recordar que cuando llegó a River Plate en 2025, Castaño pasó por el Krasnodar de Rusia. A finales de 2023 fue transferido desde Cruz Azul por 7,5 millones de dólares, una suma que equivalía entonces a cerca de 38 millones de reales y triplicaba el monto que el club mexicano había pagado a Águilas Doradas.

En el fútbol ruso disputó 31 partidos y marcó un gol. Su aterrizaje posterior en River fue presentado como una de las grandes operaciones del mercado argentino.

Castaño fue formado en Águilas Doradas y debutó como profesional en 2020. En el club colombiano sumó 80 partidos, convirtió dos goles y dio cuatro asistencias.

En 2023 pasó a Cruz Azul, de México, donde permaneció seis meses y jugó 15 encuentros.

En lo que se refiere a su último paso por River Plate en 2026 apenas disputó siete encuentros, solo tres de ellos como titular.

  • 7 de febrero de 2026 - Torneo Apertura Liga Profesional de Fútbol: 18 minutos en el River Plate 1-4 Tigre
  • 12 de febrero de 2026 - Torneo Apertura Liga Profesional de Fútbol: 45 minutos en el Argentinos Juniors 1-0 River Plate
  • 2 de marzo de 2026 - Torneo Apertura Liga Profesional de Fútbol: 7 minutos en el Independiente Rivadavia 1-1 River Plate
  • 15 de marzo de 2026 - Torneo Apertura Liga Profesional de Fútbol: 18 minutos en el River Plate 2-0 Sarmiento
  • 22 de marzo de 2026 - Torneo Apertura Liga Profesional de Fútbol: 4 minutos en el Estudiantes Rio Cuarto 0-2 River Plate
  • 15 de abril de 2026 - Copa Sudamericana: 45 minutos en el River Plate 1-0 Carabobo FC
  • 20 de mayo de 2026 - Copa Sudamericana: 83 minutos en el River Plate 1-1 Bragantino

Así le ha ido a Mateo Cassierra, el colombiano que acompañará a Kevin Castaño en Brasil

Mateo Cassierra celebrando un gol ante Botafogo en el MRV Arena de Belo Horizonte-crédito Cris Mattos/REUTERS
Mateo Cassierra celebrando un gol ante Botafogo en el MRV Arena de Belo Horizonte-crédito Cris Mattos/REUTERS

Cassierra jugó 31 partidos en todas las competencias (Serie A de Brasil, Copa Sudamericana, Campeonato Mineiro, y Copa de Brasil) en 1.598 minutos, y anotó cinco goles hasta el momento.

  • 2 de mayo de 2026 - Serie A de Brasil: 88 minutos y gol en el Cruzeiro 1-3 Atlético Mineiro
  • 10 de mayo de 2026 - Serie A de Brasil: 90 minutos y gol en el Atlético Mineiro 1-1 Botafogo
  • 16 de abril de 2026 - Copa Sudamericana: 20 minutos y gol en el Atlético Mineiro 2-1 Juventud
  • 23 de abril de 2026 - Copa de Brasil: 61 minutos y gol en el Atlético Mineiro 2-1 Ceará
  • 14 de febrero de 2026 - Campeonato Mineiro: 22 minutos y gol en el Itabirito 2-7 Atlético Mineiro

Kevin Castaño ya habló como nuevo jugador del Atlético Mineiro

El volante explicó lo que quiere aportar en el fútbol brasileño-crédito @Atletico/X

El 14 de agosto de 2026, Castaño habló para los canales oficiales del Atlético Mineiro, y se dirigió a la hinchada explicando que es un jugador aguerrido y que dará todo lo mejor de él en la cancha en cada partido que dispute:

“Siempre voy a dar lo mejor de mí, nunca me voy a guardar nada. Siempre trataré de dar el cien. Siempre daré mi granito de arena, aportaré todas mis cualidades para que el equipo pueda crecer, para que el equipo pueda ganar. Nunca me voy a guardar nada, siempre dejaré todo en la cancha y siempre demostraré amor por estos lindos colores”.

En lo que se refiere al próximo juego que tendrá el equipo de Belo Horizonte, y el posible debut de Castaño en Brasil, será el 16 de agosto de 2026 en el estadio MRV Arena de Belo Horizonte Belo Horizonte ante Grêmio de Porto Alegre a partir de las 2:00 p. m.

A continuación, estos serán los juegos que tendrá el equipo en el mes de agosto:

  • 16 de agosto de 2026 - Serie A de Brasil: Atlético Mineiro vs. Grêmio
  • 19 de agosto de 2026 - Copa Sudamericana: Atlético Mineiro vs. Bragantino
  • 22 de agosto de 2026 - Serie A de Brasil: Internacional vs. Atlético Mineiro
  • 25 de agosto de 2026 - Copa de Brasil: Cruzeiro vs. Atlético Mineiro
  • 29 de agosto de 2026 - Serie A de Brasil: Atlético Mineiro vs. Vitória

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