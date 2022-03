Gio Moreno responde a las críticas y asegura que está dispuesto a adaptarse, de lo contrario no “hubiese aceptado llegar a Nacional”

Giovanni Moreno responde a las críticas y cuestionamientos tras su llegada al Atlético Nacional. Foto: Atlético Nacional

Al inicio de temporada había una enorme expectativa con respecto a los grandes fichajes de los diferentes equipos de la Liga BetPlay. Uno de esos fue el regreso de Giovanni Moreno al Atlético Nacional, algo que muchos hinchas del verdolaga esperaban con ansias desde hace años y que generó una enorme ilusión por los grandes números que dejó entre el 2008 y 2010.

Recordemos que Gio Moreno debutó oficialmente en Envigado en el 2006, luego pasó al Atlético Nacional, equipo donde disputó más de 80 partidos y anotó 45 goles. Luego firmó con Racing Club de Avellaneda, donde también tuvo buenas actuaciones y en 2012 decidió ir a jugar al Shanghái Shenhua. En el equipo chino disputó 10 temporadas, convirtiéndose en uno de los máximos referentes del equipo.

Sin embargo, el 14 de enero del 2022 se confirmó oficialmente su regreso al Atlético Nacional y desde ese entonces ha disputado nueve partidos, ocho por la Liga BetPlay y uno por la Copa Libertadores, suma 290 minutos en cancha y ha marcado un solo gol, en la victoria 1-2 ante Envigado por la fecha 7 de la liga local.

Sus actuaciones no han sido lo que muchos esperaban en su regreso e incluso algunos han utilizado las redes sociales para criticarlo. En rueda de prensa previa a la fecha 12 en donde Atlético Nacional se enfrentará al Deportivo Cali, el jugador de 35 años se refirió a su momento en el fútbol colombiano, afirmó que si no estuviera dispuesto a adaptarse, no habría aceptado la propuesta del equipo paisa.

“Uno constantemente tiene que adaptarse a todo, aquí o en China. El fútbol va evolucionando y pidiendo otras cosas. Uno quiere entrenarse para una idea de juego y un sistema. Si no estuviera dispuesto a eso, no hubiese aceptado venir a Nacional”, afirmó Gio Moreno que también se refirió a su contrato con Atlético Nacional, “hay que esperar qué pasa este semestre. Una vez finalice, analizaremos qué es lo que va a pasar”.

Deportivo Cali, que ha tenido una mala defensa del título obtenido en diciembre y es penúltimo en la tabla, recibirá en su casa al club antioqueño. Sobre el duelo, Moreno aseguró que, “Cali no está haciendo el mejor torneo, pero no se puede olvidar que es el campeón de la liga. Eso lo hace un partido complicado. Creo que va a ser otro clásico y esperamos sacarlo de la mejor manera posible”.

Sobre los últimos partidos que ha disputado y su regreso al medio campo, el exjugador de Shangái Shenhua señaló que, “Esa es mi posición natural. Siempre he estado acompañado de un punta. También puedo jugar de 9, pero depende de los jugadores que tenga al lado. Teniendo nuestro jugadores, hay varios en esa posición”.

Recordemos que Atlético Nacional quedó eliminado ante Olimpia en la ronda clasificatoria de la Copa Libertadores ante Olimpia de Paraguay con un marcador global de 2-4, esa misma semana de la eliminación, se enfrentó a Medellín en el clásico antioqueño. Giovanni Moreno lamentó no haber podido estar en esos dos partidos importantes y afirmó que, “es triste, porque son dos juegos en los que cualquiera quisiera estar. El cuerpo técnico me aguantó hasta el último momento, pero no estaba en condiciones de competir”.

Atlético Nacional en la siguiente fecha se enfrentará a un urgido Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca, el partido se llevará a cabo el 21 de marzo a las 6:10 p.m. Recordemos que el equipo que ahora es dirigido por Hernán Darío Herrera es segundo en la tabla de posiciones con 23 puntos y está a tres de Millonarios, que es el líder.

