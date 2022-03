Video: Pautips reveló los motivos por los que no se ha hecho cirugías en su rostro

Pautips recordó a sus seguidores qué cirugías plásticas se ha hecho en su cuerpo y por qué no ha tocado todavía su rostro. Foto: Instagram @pautips

Una gran controversia se generó en redes sociales luego que el cirujano plástico Juan Diego Otálvaro revelara algunas de las posibles intervenciones estéticas a las que se han sometido algunas famosas, recibiendo una contundente respuesta por parte de Luisa Fernanda W quien le aseguró que varias de las que él había mencionado no eran ciertas, nuevamente se pone el debate sobre otras celebridades.

En esta oportunidad, fue Paula Galindo mejor conocida en el mundo de los generadores de contenido como Pautips, quien en una ronda de ‘preguntas y respuestas’ en su cuenta de Instagram, les contó a sus seguidores cuáles eran esas cirugías a las que se había sometido y cuáles no, pero que desde hace tiempo ha querido realizarse.

Pautips, realizó la dinámica a la que denominó “verdad o mentira”, fue interrogada por un seguidor que quiso saber si sus labios eran naturales o se los había inyectado.

“Yo la verdad no me he tocado mucho el rostro, hoy estaba viendo una entrevista que le hicieron a Bella Hadid sobre todas las cirugías que ella tiene … yo tengo implantes de senos, pero la verdad me he querido hacer la nariz, la bichectomía, pero soy muy cobarde”, aseguró la influenciadora a través de sus ‘InstaStories’.

Asimismo, mientras Pautips se encontraba en lo que aparentemente es la sala de espera de un aeropuerto, en su respuesta agregó que en su boca se realizó el diseño de sonrisa.

“A mí me pusieron carillas y los dientes se pusieron más largos, yo creo que mi boca tiene otra estructura por eso, pero jamás me he inyectado los labios, tengo todavía mi nariz, tengo mis cacheticos no me quité mis cachetes, entonces no, nada”, concluyó Galindo.

Aquí el contenido completo de Pautips :

La generadora de contenido aseguró que le gana la cobardía al momento de recurrir al bisturí. (Redes sociales)

Cabe mencionar que la mujer se encuentra por estos días disfrutando de un viaje por México junto a su pareja. La respuesta de la bogotana fue replicada por el portal de entretenimiento ‘Faranduleando ando’ donde supera las 850 reproducciones con más de 20 ‘me gusta’.

Qué pasa con su vida sentimental

En la actualidad, Paula Galindo sostiene una relación con Ronald Moscoso, quien también se desempeña como influenciador. Sin embargo, en redes sociales circula el rumor sobre cómo fue que surgió la chispa entre los dos personajes, pues son varios los comentarios que apuntaban a que ‘Pautips’ se habría interpuesto en la relación que Moscoso sostenía con Yovana Mendoza, quien también se desempeña como influenciadora y es conocida como Rawvana.

En octubre de 2021, la pregunta fue enviada por sus seguidores, quienes constantemente le cuestionaban el hecho de haberle arrebatado la pareja a una de sus amigas, por lo que ella fue contundente indicando que así no fue como ocurrieron las cosas.

El pasado 20 de enero, la influenciadora ahondó un poco más en esta respuesta:

“Voy a dar a una breve explicación. Sí nos conocimos por ella, pero ya no tenían nada. Inclusive… fui cómplice del actual esposo de Yovana, de su pedida de mano. Cuando yo los conocí a los dos, ellos ya no tenían nada y yo no sabía que ellos habían estado juntos. Aun así, ella ya se casó, ya tuvo un hijo y no creo que tenga ningún problema con que estemos juntos. Entonces, si ella no lo tiene ¿ustedes por qué sí lo tendrían?”, aseveró Galindo desde sus historias de Instagram.

