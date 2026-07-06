Si va a construir en Colombia, esto debe saber sobre la nueva norma de ahorro de agua y energía en edificaciones

La guía presentada por el Ministerio de Vivienda resume el proceso y los actores clave para cumplir la Resolución 0194 de 2025. - crédito Minvivienda

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presentó una infografía para orientar la implementación de la Resolución 0194 de 2025, norma que establece los porcentajes mínimos de ahorro de agua y energía que deberán cumplir las nuevas edificaciones que se construyan en Colombia.

La herramienta está dirigida a autoridades municipales y distritales, curadurías urbanas, constructores, diseñadores, promotores de proyectos y empresas prestadoras de servicios públicos, con el propósito de explicar las responsabilidades de cada uno durante las etapas de diseño, construcción y seguimiento de los proyectos.

La infografía fue desarrollada con el acompañamiento técnico del World Resources Institute (WRI) Colombia, en el marco del Acelerador de Edificaciones Cero Emisiones y Resilientes (ZERB), iniciativa que busca apoyar la implementación de políticas relacionadas con la construcción sostenible.

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La Resolución 0194 de 2025 actualizó las reglas para la construcción sostenible

La Resolución 0194 de 2025 actualizó el contenido técnico de la Resolución 0549 de 2015, que regulaba los estándares de construcción sostenible en el país.

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, la nueva reglamentación establece los porcentajes mínimos de ahorro de agua y energía que deberán cumplir las nuevas edificaciones de vivienda, Vivienda de Interés Social (VIS), Vivienda de Interés Prioritario (VIP), centros comerciales, oficinas, hoteles, instituciones educativas y hospitales.

Además, incorpora un Mecanismo de Seguimiento y Control (MS&C), que servirá como herramienta para verificar y evaluar el cumplimiento de las medidas de ahorro establecidas en la resolución.

La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas Ardila, aseguró que el objetivo de la herramienta es facilitar la implementación de la regulación.

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“En el Ministerio de Vivienda seguimos consolidando herramientas que permitan llevar la política pública a la práctica. Esta infografía convierte una norma técnica en una guía clara y útil para los territorios, facilitando su implementación y fortaleciendo la comprensión y las capacidades de quienes hacen posible una construcción más eficiente, resiliente y comprometida con el cuidado del agua, la energía y el ambiente”, afirmó.

Las obras nuevas deben aplicar medidas pasivas y activas, bajo supervisión municipal, para alcanzar los estándares de sostenibilidad. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Estas son las etapas que deberán cumplir los proyectos nuevos

La infografía organiza el cumplimiento de la resolución en tres etapas: diseño, construcción y reporte, e identifica las responsabilidades de los diferentes actores que participan en el desarrollo de un proyecto.

Diseño del proyecto

El proceso inicia con el diseño de la edificación.

En esta etapa, los promotores deberán incorporar medidas pasivas y, cuando sea necesario, medidas activas para alcanzar los porcentajes mínimos de ahorro exigidos por la resolución.

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Las medidas pasivas corresponden a estrategias incorporadas en el diseño arquitectónico que aprovechan las condiciones ambientales del entorno para favorecer el confort térmico, la ventilación y reducir el consumo energético, sin recurrir a sistemas mecánicos o eléctricos.

Por su parte, las medidas activas comprenden sistemas mecánicos o eléctricos destinados a generar condiciones de confort dentro de la edificación, como equipos de aire acondicionado, ventilación mecánica, iluminación eléctrica y otros similares.

Posteriormente, el promotor deberá solicitar la licencia de construcción mediante el Formulario Único Nacional (FUN), diligenciando el anexo de construcción sostenible.

La curaduría urbana o la autoridad competente verificará que la documentación esté completa y revisará si el proyecto cumple con los requisitos establecidos antes de aprobar la licencia.

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Los proyectos podrán acreditar un sello verde

Durante la etapa de diseño, los promotores también podrán informar si el proyecto contará con un sello o certificación de construcción sostenible homologado por el Ministerio de Vivienda.

La guía aclara que esta certificación no constituye un requisito para radicar la solicitud de licencia, aunque recomienda informar si el proyecto contará con ella para facilitar los procedimientos posteriores de verificación.

Asimismo, señala que algunas autoridades territoriales podrán ofrecer, de manera opcional, una prevalidación del cumplimiento de la resolución antes del inicio de la construcción.

La normativa exige que las viviendas incluyan soluciones para reducir el consumo de recursos y facilitar la verificación oficial. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La etapa de construcción incluye una verificación obligatoria

Una vez iniciada la obra, el proyecto deberá ejecutarse incorporando las medidas de ahorro declaradas durante la fase de diseño.

Antes de entregar la edificación al usuario final, los promotores deberán solicitar a la autoridad municipal o distrital la verificación del cumplimiento de la resolución.

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Si el proyecto cuenta con un sello verde homologado, los responsables podrán presentar la documentación correspondiente para respaldar el cumplimiento de la norma.

Cuando no exista dicha certificación, la autoridad territorial utilizará el Mecanismo de Seguimiento y Control (MS&C) para comprobar que el proyecto alcanza los porcentajes mínimos de ahorro establecidos.

Posteriormente se realizará una visita de verificación, durante la cual se revisará que las medidas declaradas en el Formulario Único Nacional hayan sido incorporadas efectivamente en la construcción.

Solo después de verificar el cumplimiento de las medidas podrá emitirse la constancia de cumplimiento de la Resolución 0194 de 2025.

En caso de que durante la inspección se identifiquen observaciones o incumplimientos, los promotores deberán realizar las correcciones correspondientes antes de obtener dicha constancia.

La resolución también establece reportes periódicos al Ministerio

La tercera etapa corresponde al seguimiento de la implementación de la norma.

La guía indica que las curadurías urbanas deberán enviar trimestralmente al Ministerio de Vivienda una copia digital del Formulario Único Nacional y del anexo de construcción sostenible para los proyectos licenciados, obligación que comenzó a partir del 1 de enero de 2026.

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Por su parte, las autoridades municipales o distritales remitirán trimestralmente los resultados finales de los proyectos que obtengan la constancia de cumplimiento, reporte que iniciará desde el 1 de enero de 2027.

Además, las empresas prestadoras de los servicios públicos de acueducto y energía deberán enviar semestralmente al Ministerio las autodeclaraciones de ahorro recibidas por parte de los promotores, también a partir del 1 de enero de 2026.

El Formulario Único Nacional (FUN) incluye un anexo de construcción sostenible para solicitar la licencia de obra nueva. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La guía busca facilitar la aplicación de la resolución

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, la elaboración de la infografía hace parte del trabajo conjunto con WRI Colombia para apoyar la implementación de la Resolución 0194 de 2025 mediante espacios de socialización, formación y herramientas dirigidas principalmente a municipios y curadurías urbanas.

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Según la entidad, estas acciones buscan fortalecer las capacidades institucionales para la aplicación de la normativa y promover una implementación homogénea entre los diferentes actores que intervienen en el desarrollo de proyectos de construcción.