Colombia

Colombia será sede por primera vez del Congreso Mundial de Derecho Constitucional en los 35 años de la Constitución de 1991

La Universidad Externado reunirá a más de 2.500 expertos nacionales e internacionales para debatir sobre los retos actuales del constitucionalismo, con una agenda que incluye talleres, paneles y ejercicios de deliberación sobre democracia, derechos digitales y protección de la naturaleza

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Bogotá será sede por primera vez de este encuentro, que reunirá a magistrados, académicos y expertos de distintos países para debatir sobre los desafíos del constitucionalismo. - crédito Universidad Externado
Bogotá será sede por primera vez de este encuentro, que reunirá a magistrados, académicos y expertos de distintos países para debatir sobre los desafíos del constitucionalismo. - crédito Universidad Externado

Colombia albergará por primera vez el Congreso Mundial de Derecho Constitucional, en coincidencia con la conmemoración de los 35 años de la Constitución de 1991. Entre el 6 y el 10 de julio, Bogotá será el punto de encuentro para autoridades nacionales, la Corte Constitucional, expertos internacionales y la comunidad académica, en un evento que tendrá lugar en la Universidad Externado de Colombia, que a su vez cumple 140 años de fundación.

Una edición histórica: más de 2.500 asistentes y una agenda global

La edición XII del Congreso Mundial de Derecho Constitucional, organizada por la Asociación Internacional de Derecho Constitucional (IACL), se realizará por primera vez en Colombia. Según la información oficial, se espera la participación de más de 2.500 asistentes, entre ellos 1.000 expertos extranjeros, bajo el lema “Constitucionalismo sostenible: respuestas para un mundo cambiante”.

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La programación contempla más de 80 talleres, cuatro sesiones plenarias y los denominados Minipúblicos, espacios donde cien constitucionalistas deliberarán sobre la democracia como derecho.

Exconstituyentes y juristas analizarán el proceso que dio origen a la Constitución de 1991 y su vigencia 35 años después. - crédito Corporación Excelencia en la Justicia
Exconstituyentes y juristas analizarán el proceso que dio origen a la Constitución de 1991 y su vigencia 35 años después. - crédito Corporación Excelencia en la Justicia

Acto inaugural y paneles conmemorativos

El lunes 6 de julio, la Corte Constitucional celebrará el evento conmemorativo ‘Un pacto vivo que nos une’. La jornada de apertura estará a cargo de la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses Mosquera, el rector de la Universidad Externado, Hernando Parra Nieto y el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El primer panel analizará el proceso constituyente, con la presencia de Juan Carlos Esguerra, Manuel José Cepeda y Cristina Pardo Schlesinger.

La segunda mesa, titulada “Un pacto fundamental vivo que nos convoca a continuar la conversación”, contará con Fernando Carrillo Flórez, Cecilia López Montaño y Ana Fernanda Maiguashca. El cierre estará a cargo de la vicepresidenta de la Corte Constitucional, Natalia Ángel Cabo.

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Debates sobre derechos en la era digital y nuevos sujetos de protección

Durante el Congreso, la Corte Constitucional liderará dos mesas temáticas con jueces internacionales. El miércoles 8 de julio, se debatirán los derechos fundamentales en entornos digitales y las tensiones entre el desarrollo de la inteligencia artificial y la protección de garantías constitucionales, con la participación del juez ecuatoriano Jorge Benavides Ordóñez.

El viernes 10, el tema será los derechos de los animales y la naturaleza, con el juez de la Suprema Corte de México, Giovanny Azael Figueroa.

Un foro conmemorativo y académico

La conmemoración de los 35 años de la Constitución de 1991 motiva una agenda conjunta de la Corte Constitucional, la IACL, el Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y el Centro de Derecho Constitucional de la Universidad ICESI. En la apertura también participarán el exmagistrado Carlos Esteban Jaramillo Schloss y el profesor Mauricio García Villegas como moderador.

Colombia conmemora los 35 años de su Constitución, instituciones llaman a fortalecer la democracia - crédito VisualesIA Infobae
La conmemoración de 35 años de la Constitución de 1991 incluirá espacios académicos para reflexionar sobre el impacto de la Carta Política en la democracia y el Estado Social de Derecho. - crédito VisualesIA Infobae

La historia de la Constitución de 1991

Hace 35 años, Colombia promulgó una nueva Constitución tras un proceso democrático con la participación de la Asamblea Nacional Constituyente, en el que intervinieron sectores políticos, sociales e indígenas. El texto constitucional, producto de la iniciativa estudiantil conocida como la Séptima Papeleta, buscó fortalecer la paz, la participación y la democracia. Según la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, la Carta Magna ha ampliado derechos y consolidado el Estado Social de Derecho.

Un evento que convoca a la comunidad jurídica internacional

El rector Hernando Parra Nieto expresó que ser sede del Congreso Mundial de Derecho Constitucional confirma el liderazgo regional de la Universidad Externado. La presidenta de la IACL, Helle Krunke, y la primera vicepresidenta, Selin Esen, coincidieron en la relevancia del contexto actual para analizar el futuro de las democracias y la estabilidad de los textos constitucionales.

La decana Emilssen González de Cancino y las codirectoras del Congreso, Magdalena Correa y Paula Robledo, presentaron la agenda temática orientada a los retos contemporáneos del derecho público.

Universidad del Externado en Bogotá.
La Universidad Externado será la sede del Congreso Mundial de Derecho Constitucional, que se realizará por primera vez en Colombia. - crédito Universidad del Externado

Temas centrales y retos para el constitucionalismo

El Congreso propone profundizar sobre el control constitucional, la relación entre teoría y práctica, la protección de derechos humanos y la independencia del poder judicial.

Los participantes analizarán fenómenos como la judicialización de la política, las reformas constitucionales, la vigencia de los derechos y las libertades, así como el papel de los tribunales constitucionales en contextos de crisis democrática.

La Universidad Externado y la IACL anticipan que el Congreso dejará un legado académico para la comunidad jurídica y consolidará a Colombia como referente en debates sobre constitucionalismo sostenible y protección de derechos.

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