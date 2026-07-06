Abelardo de la Espriella anunció denuncias tras asegurar que encontró “cientos de irregularidades” en el Gobierno saliente

De la Espriella aseguró que un grupo de abogados ya trabaja en la presentación de denuncias penales, fiscales y disciplinarias por las presuntas irregularidades detectadas durante el empalme. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En su segunda alocución dominical como presidente electo, el abogado Abelardo de la Espriella aseguró que el proceso de empalme con el Gobierno saliente ha permitido identificar “cientos de irregularidades”, razón por la cual anunció la presentación de denuncias penales, fiscales y disciplinarias contra quienes resulten responsables de los hechos que, según afirmó, han sido detectados por el equipo de transición.

Durante el mensaje, transmitido la noche del domingo 5 de julio a través de sus redes sociales, el presidente electo explicó que el Comité de Empalme Anticorrupción, instalado recientemente y liderado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, tiene la tarea de revisar la información entregada por las diferentes entidades del Estado con el objetivo de identificar posibles inconsistencias e irregularidades.

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En ese contexto, De la Espriella sostuvo que el comité tiene una misión específica: “identificar, documentar y denunciar, sin miedo ni contemplaciones, cualquier foco de corrupción”, al tiempo que reiteró sus críticas contra la administración saliente, a la que calificó como el gobierno “más corrupto” de la historia del país, una afirmación realizada durante su intervención y que no estuvo acompañada de pruebas específicas en ese momento.

Abelardo de la Espriella aseguró que el proceso de empalme ha revelado presuntas irregularidades y cuestionó la gestión de la administración saliente de Gustavo Petro. - crédito Infobae Colombia/Colprensa/Catalina Olaya

Anunció denuncias penales, fiscales y disciplinarias

Uno de los anuncios centrales de la alocución fue la decisión de iniciar acciones legales a partir de los hallazgos obtenidos durante el proceso de empalme.

“Hemos encontrado cientos de irregularidades. He ordenado conformar un grupo de abogados que ya está presentando las respectivas denuncias penales, fiscales y disciplinarias para que ninguna tropelía, ilegalidad cometida contra la patria quede impune”, afirmó el mandatario electo.

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De acuerdo con sus declaraciones, el equipo jurídico ya trabaja en la presentación de las denuncias ante las autoridades competentes, aunque durante el discurso no precisó el número de funcionarios involucrados, las entidades comprometidas ni los hechos específicos que sustentarían cada una de las acciones judiciales anunciadas.

Asimismo, insistió en que en su gobierno “nadie tendrá privilegios” y que cualquier persona que haya incurrido en presuntas irregularidades deberá responder ante la justicia, independientemente del cargo que haya ocupado dentro de la administración pública.

De la Espriella afirmó que un grupo de abogados prepara denuncias penales, fiscales y disciplinarias por los hallazgos identificados durante la transición. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Solo presentó tres hallazgos durante su intervención

Aunque aseguró que las irregularidades detectadas son numerosas, De la Espriella aclaró que durante esta alocución únicamente se referiría a tres de los casos identificados por el Comité de Empalme Anticorrupción, mientras que el resto será divulgado de manera progresiva.

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“Hoy solo me voy a referir a tres de esos hallazgos, pero he dado la instrucción de que día a día se publiquen todos esos temas a través del empalme anticorrupción”, manifestó.

El presidente electo agregó que la información recopilada durante el proceso de transición también será publicada en una plataforma digital para consulta de la ciudadanía, con el propósito de que, según dijo, los colombianos puedan conocer el avance de las revisiones adelantadas por su equipo.

Los tres temas que expuso durante la alocución

Como parte de la presentación de los primeros hallazgos, De la Espriella abordó tres asuntos que, según afirmó, generan preocupación para el gobierno entrante.

El primero estuvo relacionado con la situación de las finanzas públicas. El presidente electo aseguró que existe una “bomba fiscal” debido a las diferencias entre las cifras oficiales del Gobierno y las estimaciones realizadas por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal respecto al déficit y al nivel de endeudamiento del Estado.

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En ese sentido, informó que solicitó al ministro de Hacienda designado verificar si el estado de las finanzas públicas es más complejo de lo que, según dijo, ha sido informado hasta ahora.

El segundo punto hizo referencia a la política de paz total, sobre la cual reiteró sus cuestionamientos y sostuvo que su equipo revisará los acuerdos alcanzados con distintos grupos armados durante el actual Gobierno. Además, anunció que impulsará el desmonte de las medidas que, según afirmó, beneficiaron a esas organizaciones.

Finalmente, el tercer hallazgo estuvo relacionado con la situación del sistema de salud. Durante su intervención, De la Espriella aseguró que el país enfrenta una crisis humanitaria en ese sector, citando problemas en la entrega de medicamentos, el crecimiento de las deudas con las EPS y las dificultades que enfrentan miles de pacientes para acceder a tratamientos médicos.

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Abelardo de la Espriella anunció que los resultados del empalme serán divulgados de manera progresiva. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Los hallazgos serán publicados de manera progresiva

El presidente electo explicó que el trabajo del Comité de Empalme Anticorrupción continuará durante las próximas semanas, por lo que anticipó que nuevos casos serán dados a conocer conforme avance la revisión de la información entregada por las entidades estatales.

Además, reiteró que el objetivo de las denuncias anunciadas es que las autoridades judiciales, fiscales y disciplinarias determinen si existen responsabilidades frente a las presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de transición.