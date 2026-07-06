Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, domingo 5 de julio de 2026

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Guardar
Google icon
El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar. (Jovani Pérez/Infobae)
El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar. (Jovani Pérez/Infobae)

La lotería del Chontico Noche, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana delValle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Las distintas modalidades de participación, que incluyen la posibilidad de acertar tres o cuatro cifras del número ganador, representan uno de los principales atractivos de este chance.

Con una trayectoria que la posiciona entre las alternativas preferidas en el sur de Colombia, esta lotería efectúa sorteos cada día: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los festivos a las 20:00. Su formato ágil y el atractivo para distintos públicos han sido rasgos distintivos.

PUBLICIDAD

Para reclamar el premio, conservar el boleto constituye la única garantía válida. Los resultados de este domingo 5 de julio de 2026 se encuentran disponibles a continuación.

Resultados del Chontico Noche

Número ganador: 5042

Quinta balota: 2

Así puedes jugar a la lotería del Chontico

Participar en la Lotería del Chontico Noche resulta muy fácil. Cada persona puede comprar su billete con un distribuidor autorizado y seleccionar una combinación de cuatro cifras, ya sea eligiéndolas personalmente o dejando que la máquina expendedora entregue una combinación al azar.

En cada sorteo se extraen cuatro dígitos de una tómbola con números del 0 al 9. El orden en que salen los números es fundamental, ya que solo así se determina el número ganador para este juego.

PUBLICIDAD

Los sorteos se celebran diariamente: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los días festivos a las 20:00, con transmisión por el Canal Telepacífico.

El monto de los premios depende tanto del valor apostado como de la cantidad de cifras acertadas. Cuanto más se acerque el participante al orden exacto de los números ganadores, mayor será el premio recibido. Si logra acertar las cuatro cifras en el mismo orden, puede recibir hasta 4.500 veces su apuesta. Estos son los premios detallados:

Cuatro cifras correctas: 4.500 veces el valor apostado Tres cifras correctas: 400 veces lo apostado Dos cifras correctas: 50 veces lo apostado Una cifra correcta: 5 veces lo apostado

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia Artificial

Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Resultados Chontico NocheChontico Noche hoyChontico NocheResultado de Chontico NocheLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella anunció denuncias tras asegurar que encontró “cientos de irregularidades” en el Gobierno saliente

El presidente electo afirmó que un grupo de abogados ya trabaja en acciones penales, fiscales y disciplinarias por los primeros hallazgos del proceso de empalme

Abelardo de la Espriella anunció denuncias tras asegurar que encontró “cientos de irregularidades” en el Gobierno saliente

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del domingo 5 de julio

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del domingo 5 de julio

Abelardo de la Espriella anuncia el desmonte de la paz total y la reactivación de órdenes de captura desde el 7 de agosto

El presidente electo aseguró que solo ofrecerá el sometimiento a la justicia a los grupos armados ilegales y afirmó que su estrategia estará enfocada en recuperar el control territorial y fortalecer la Fuerza Pública

Abelardo de la Espriella anuncia el desmonte de la paz total y la reactivación de órdenes de captura desde el 7 de agosto

Héroes colombianos visitaron a Moisés, el niño de 11 años que rescataron de los escombros tras los terremotos en La Guaira, Venezuela

El menor, que fue rescatado tras permanecer dos días atrapado, agradeció al equipo USAR COL-1 en un emotivo encuentro

Héroes colombianos visitaron a Moisés, el niño de 11 años que rescataron de los escombros tras los terremotos en La Guaira, Venezuela

Aberlardo de la Espriella confirmó la intención de Los Pepes de someterse a la justicia: así entrego instrucciones para iniciar el proceso

El anuncio del mandatario electo activó un proceso que involucra a las máximas autoridades del país y abre la posibilidad de desarticular una de las estructuras armadas más temidas y jerarquizadas de la historia reciente de la costa Caribe

Aberlardo de la Espriella confirmó la intención de Los Pepes de someterse a la justicia: así entrego instrucciones para iniciar el proceso
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

ENTRETENIMIENTO

Presentadora de RCN le pidió matrimonio a su novio y explicó por qué lo hizo: “Este amor me brota por los poros”

Presentadora de RCN le pidió matrimonio a su novio y explicó por qué lo hizo: “Este amor me brota por los poros”

La actriz Carmenza Gómez preocupa a sus seguidores por su estado de salud: esto es lo que se sabe

Luisa Fernanda W hizo confesión sobre su relación con Pipe Bueno y sorprendió a sus seguidores: “Me desesperaba todo el tiempo”

Sebastián Caicedo arremetió contra el discurso de Gustavo Petro sobre alza en la canasta básica: “Lo van a negar también”

Hermana de Karol G reaccionó a publicación de la artista llorando y le dedicó unas palabras: “Eres muy fuerte”

Deportes

Jhon Arias superó la depresión que sufrió en Brasil para brillar con la selección Colombia en el Mundial 2026: esta es su historia

Jhon Arias superó la depresión que sufrió en Brasil para brillar con la selección Colombia en el Mundial 2026: esta es su historia

Así quedaron los colombianos en la etapa 2 del Tour de Francia 2026: hora y dónde ver la tercera jornada

Portugal vs. España: hora y dónde ver en Colombia el partido de Cristiano Ronaldo ante Lamine Yamal

Un futbolista colombiano que juega en Suiza aseguró que la liga de ese país es mejor que la de Colombia por esta razón

Suiza, un rival más fuerte de lo que se cree: colombiano que juega en ese país analizó al próximo adversario de la Tricolor