Tras recientes casos de abuso sexual en colegios en Bogotá, rectores de colegio piden no estigmatizar su labor

Un grupo de rectores de instituciones educativas oficiales de Bogotá realizaron una protesta pacífica, con el fin de pedir apoyo al Distrito. Los directivos pidieron no ser estigmatizados debido a que no es competencia de ellos tomar medidas frente a los hechos ocurridos en instituciones educativas sino la Secretaría de Educación.

Se trata de los hechos de abusos sexuales que han sido denunciados en por lo menos dos colegios de la capital, los cuales han afectado la sana convivencia en los entornos educativos y en donde, se han visto afectados algunos rectores, por un mal manejo a la denuncias de las víctimas.

Además, aseguraron que rechazan los casos de abuso sexual que vulneran los derechos de los estudiantes.

“Cada institución cuenta con una ruta para denunciar los casos de violencia y discriminación, luego escalamos a los entes como Fiscalía, Policía de infancia y adolescencia y seguimos el conductor regular, pero como tal quienes toman las decisiones respectivas son los funcionarios de la Secretaría de Educación”, aseguró la rectora del colegio Magdalena Ortega de Nariño, Lilia Calderón.

De igual manera, resaltó que: “aunque reconocemos que estos hechos requieren toda la atención y medidas competentes, si queremos pedirle a la ciudadanía que no estigmaticen la función de los rectores, del directivo docente y del docente, en el trabajo que se hace en las instituciones educativas porque si la sociedad o el entorno está violento y agresivo, nuestros colegios son territorios de paz”.

Por su parte, Marying Sachicá, rectora de la institución Carlos Arango Vélez, ubicada en la localidad de Kennedy, enfatizó que “es necesario que cuando haya una dificultad en los colegios, no se enfoquen solo en que uno como directivo no ha actuado o nos busquen trabas en nuestro oficio, porque las comunidades educativas solas no podemos actuar en la protección de los derechos de niños y niñas, queremos que no nos señalen y vea que nuestro deber llega hasta un punto porque no podemos proceder más”.

“Exigimos un reconocimiento por parte de la sociedad y de la Secretaría de Educación como líderes de la educación y que debemos ser respetados en nuestra integridad y nuestra dignidad”, expresó Marying.

Los rectores manifestantes afirmaron que también exigen mayor atención a quienes se contraten para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y las rutas escolares. De igual manera, pidieron aumentar el presupuesto para poder generar mayores nombramientos docentes que permitan evitar el sobrecargo laboral y procurar un debido de las horas extras.

Por su parte, la Secretaría de Educación aseguró que están dispuestos a escuchar a los rectores en una mesa de trabajo para el mes de abril, pero dadas las últimas circunstancias, la comunidad de rectores distritales afirman que es necesario dar prioridad al colectivo y atenderlos de la fecha asignada.

Por casos de violencia sexual en colegios de Bogotá, se han abierto 154 procesos en contra de docentes

La Secretaría de Educación de Bogotá dio a conocer que, a la fecha, hay 659 alarmas de posible violencia sexual que involucran a menores de edad en toda la ciudad, de las cuales 154 son casos que se reportaron en colegios tanto públicos como privados, por lo que ya se encuentran siendo investigados.

Según indicó la secretaria de Educación, Edna Bonilla, en el momento se han atendido oportunamente esos reportes. Sin embargo, señaló que, a medida que más casos salen a la luz en la ciudad, aumentan las denuncias de acoso o abuso sexual en colegios de Bogotá. Ante el panorama, la funcionaria hizo un llamado a padres y estudiantes para que no dejen pasar estos hechos e informen a las autoridades correspondientes.

“En este momento tenemos activas 154 investigaciones, afortunadamente hemos podido resolver muchas de estas que se han presentado, hay más de 50 profesores retirados de sus cargos gracias a estas denuncias. Lo que necesitamos es que denuncien para poder actuar de manera articulada”, pidió la secretaria de Educación.

A renglón seguido, la funcionaria detalló que, de los 154 procesos disciplinarios abiertos a servidores públicos por presunta violencia sexual contra menores, el 85 % corresponde a denuncias que involucran a niñas entre los 13 y 17 años, mientras que un 11 % son de estudiantes de primaria o preescolar.

