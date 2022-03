Gustavo Bolívar recupera segunda vicepresidencia del Senado

La historia de esta lucha legal inició cuando el senador de la Colombia Humana, perdiera la segunda vicepresidencia del senado el 20 de julio de 2021, en medio de una nueva elección parlamentaria, ese día perdió una votación en la que 66 senadores votaron en blanco mientras otros 32 respaldaron su postulación. Foto: Colprensa (Álvaro Tavera)

Tras una larga batalla jurídica el senador, Gustavo Bolívar, anunció este martes 15 de marzo, que será postulado nuevamente como segundo vicepresidente del Senado de la República, tras un fallo de nulidad proferido por el Consejo de Estado a la postulación de Iván Name Vásquez.

La historia de esta lucha legal inició cuando el senador de la Colombia Humana, perdiera la segunda vicepresidencia del senado el 20 de julio de 2021, en medio de una nueva elección parlamentaria, ese día perdió una votación en la que 66 senadores votaron en blanco mientras otros 32 respaldaron su postulación.

Ese hecho obligó al presidente del Senado Juan Diego Gómez, a volver a repetir la votación tras un receso, el partido Alianza Verde postuló a Iván Name Vásquez a la vicepresidencia, quien logró 67 votos a favor contra uno en blanco. De ese día Bolívar manifestó que la elección de Name Vásquez como candidato a la vicepresidencia no contó con todo el apoyo de los partidos de oposición.

En febrero de este año el Consejo de Estado por medio de su Sección Quinta encontró ilegal la elección del senador Iván Leónidas Name Vásquez, como segundo vicepresidente del Senado de la República.

De acuerdo con la Sala Electoral del Consejo de Estado, la consecuencia de repetir la votación con candidatos diferentes a los iniciales, solamente aplica para las elecciones a corporaciones públicas, como gobernador, alcalde o en la primera vuelta en las elecciones presidenciales pero no para conformar la mesa directiva del Senado de la República.

“Con este procedimiento se determinó que no se respetó el Estatuto de Oposición, porque cuando se postuló el candidato no existió la unanimidad requerida para que un integrante del Partido Verde pudiera acceder nuevamente a dicha dignidad durante este mismo cuatrienio”, señala el fallo de inicios de 2022.

Aunque todavía no se conoce la fecha de la nueva postulación, el comunicado del equipo de trabajo del senador, que fue publicado por el medio Un Cuarto de Hora, dice así: “Con este histórico resultado, el senador Gustavo Bolívar, en compañía de los senadores y senadoras elegidos en dieciséis Curules al Senado, comenzará a trabajar por la renovación del Congreso y por las transformaciones sociales que necesita Colombia, respaldando al futuro Presidente de la República en la creación de un país libre de corrupción y con oportunidades, justicia y equidad para todos y todas”.

Durante las últimas elecciones legislativas que se realizaron el pasado 13 de marzo, Bolívar cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico, fue elegido como el candidato más votado y liderará la primera fuerza política del país durante el periodo 2022- 2026.

Bolívar es uno de los líderes del Pacto Histórico, colectivo que busca llegar a la presidencia de Colombia, en cabeza de Gustavo Petro. Ya con el mapa político establecido, las elecciones presidenciales del 29 de mayo son el hito más importante a corto plazo y los debates presidenciales los espacios para conseguir los votos para llegar a la Casa de Nariño.

En la noche del lunes 14 de marzo de Semana con la presencia de Ingrid Betancourt, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, Gustavo Bolívar compartió tres puntos que, a su juicio, destacan como conclusiones del debate.

En primer lugar se refirió a los comentarios de Betancourt, luego de que revelara el estado de depresión en el que encontró a Gustavo Petro cuando lo visitó en una oportunidad en su casa. En segundo punto, señaló que el exalcalde de Medellín basa sus respuestas en “atacar a Petro” y que tiene “cero altura para debatir”. Lo apodó “FicoFake”.

Finalmente, como tercera conclusión, Gustavo Bolívar aseguró que “Petro no tiene contendor”, además, indicó que el candidato del Pacto Histórico “es el único que propone y pasa la mitad del debate desbaratando fake news”.





SEGUIR LEYENDO: