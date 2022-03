Dudas sobre la elección de Miguel Polo Polo por presunto vínculo de la directora de Negritudes con María Fernanda Cabal

La amistad del electo congresista con la senadora Cabal ha sido demostrada en redes sociales Archivo redes sociales

La elección de Miguel Polo Polo, como congresista ha causado una fuerte polémica en el país por los requisitos que este tendría que cumplir, para haber conseguido esta curul, si bien, hasta el momento las condiciones lo respaldan, en las últimas horas W Radio estableció que la directora de asuntos para las negritudes del ministerio del Interior, tendría un vínculo familiar con un ex asesor del Congreso que trabajó directamente con la senadora María Fernanda Cabal.

Para esto es importante tener en cuenta que, tanto a Miguel Polo Polo como María Fernanda Cabal, a pesar que al día de hoy no están militando en el mismo partido, siempre han defendido el uribismo, sin embargo, tras la aspiración del hoy congresista electo, a la alcaldía de Tolú, Sucre en el año 2019, este rompió lazos con el Centro Democrático puede habrían negado el aval, a pesar de todo continúa con su férrea amistad con la congresista Cabal.

Según W Radio, Judith Rosina Salazar Andrade, quien se desempeña como Directora de Asuntos para las Negritudes del ministerio del Interior, fue quién dio el aval del registro al Consejo Comunitario de las Comunidades Negras Fernando Ríos Hidalgo, grupo al que está vinculado Polo Polo.

El represente electo hizo referencia a los señalamientos expuestos por el medio, destacando: “Primero, los avales no los da el ministerio del Interior, los avales los dan los consejos comunitarios, para usted certificar un consejo comunitario, debe tener ciertos requisitos y ciertas normas, si no los cumplen, por más palanca que haya no pueden certificados como consejos comunitarios, toda esa construcción, estas hipótesis de; primo de no sé quién y amigo de no sé quién, no entiendo para que me las dicen, porque no tengo nada que ver, porque eso no significa que tú seas amigo de los amigos de él.”.

Salazar Andrade es exesposa de Rubén Blandón, primo de Darío Blandón, quien en el 2018 aspiró al Congreso de la República por el Centro Democrático dentro de las curules afro, sin embargo, este personaje hizo parte de la unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de María Fernanda Cabal en el congreso, razón por la cual surgen inquietudes ante una eventual injerencia que puedo tener esta importante decisión.

Según el medio de comunicación, Judith Salazar tendría una fuerte amistad con María Fernanda Cabal, por su posición dentro de la Oficina de las Negritudes del ministerio del Interior y el acercamiento que tuvo por la presencia de Darío Blandón en la UTL de Cabal en el senado.

En su momento, la designación de Judith Salazar para el cargo que hoy afronta, también género controversia dentro de distintas etnias del país, pues cabe resaltar la Oficina de Asuntos de las Negritudes, configura un enlace directo entre las comunidades y el Gobierno de la República, destacando su importancia dentro de la articulación del país.

Tras conocerse su designación para el año 2019, el portal La Silla Vacía recibió distintas denuncias desde el departamento del Chocó, en donde afirmaban que la nueva Directora de Asuntos para las Negritudes, se convertía en una cuota política de la representante del partido de La U, Astrid Sánchez Montes de Oca, quien hace parte del Clan Sánchez en el Pacífico colombiano, pues es hermana de Patrocinio y Odín Sánchez, políticos que en su momento fueron condenados por vínculos con la parapolítica y corrupción.

Además de esto, en su momento Judith Salazar Andrade, tuvo un vínculo sentimental con César Palomino Cortés, quien ocupó el cargo de Magistrado del Consejo de Estado, reafirmando su vínculo con el Clan Sánchez en el departamento del Chocó, e incluso, Palomino Cortés estuvo relacionado con una demanda presentada por Andrés Felipe Arias, con relación al escándalo de Agro Ingreso Seguro.

SEGUIR LEYENDO: