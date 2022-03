Esta será la próxima carrera que disputará Nairo Quintana

Nairo Quintana ha demostrado que cuenta con un gran estado físico, en el inicio de la temporada 2022, lo cual le permite soñar con una buena preparación para el Tour de Francia, el principal objetivo del año. Luego de los títulos conseguidos en el Tour de la Provence y el Tour de los Alpes Martítimos, el boyacense afrontó la París-Niza, donde midió fuerzas con otros capos del pelotón internacional.

Completadas las ocho etapas, el corredor del Arkéa Samsic terminó quinto en la clasificación general, a 3:43″ del campéon, el esloveno Primoz Roglic. Sin embargo, otro colombiano que también destacó en carreteras francesas fue Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers), ya que culminó en la tercera posición a 2:37″ del liderato.

La última jornada trajo consigo varios puertos de montaña, pero terminó en un prolongado descenso. En el ascenso final de la competencia, el británico Simon Yates atacó y obligó tanto a Roglic como a los demás aspirantes a defenderse. Aunque Nairo perdió la rueda en el tramo final de la escalada, pudo salvar su quinta ubicación.

El colombiano Daniel Martínez (der.) lucha contra el esloveno Primoz Roglic (izq.) en la París-Niza 2022 . Foto: INEOS Grenadiers

¿Cuál será la próxima carrera de Nairo?

Tras cruzar la línea de meta, Nairo manifestó sentirse en buena condición de cara a disputar las siguientes competencias de su calendario: “Soy quinto en París-Niza, que es una carrera muy importante en el World Tour. El equipo hizo otro buen trabajo. Siento que vienen las buenas sensaciones, de hecho este año estoy en contacto con los mejores, eso me da confianza para las próximas carreras que vienen que conozco bien y que ya he ganado”.

Posteriormente, el colombiano, de 32 años, sostuvo que ahora se enfocará en la Volta a Catalunya, la cual se llevará a cabo entre el 21 y el 27 de marzo, en España. Además, afirmó que el recorrido se adapta a sus características, pues cuenta con subidas más largas: “Espero estar en buenas condiciones en esta carrera. Quiero dar las gracias a todas las personas que me siguen y al equipo Arkéa-Samsic, y muy especialmente a los que nos ofrecen su apoyo”.

Recordemos que Quintana ganó el título de la Volta en 2016, imponiéndose al histórico corredor español, Alberto Contador, quien quedó a seis segundos. El tercer puesto en el podio fue para el irlandés Daniel Martin. También cabe recordar que el boyacense fue segundo en el 2018, siendo superado por su entonces coequipero del Movistar, Alejandro Valverde.

Nairo Quintana fue campéon de la Volta a Catalunya 2016. Foto: EFE/Archivo

Para esta edición, la Volta a Catalunya contará con siete etapas, incluidas dos de alta montaña que pueden marcar una diferencia importante en la lucha por el título. El foco está puesto, por ejemplo, en la tercera jornada, que contará con una llegada al puerto de La Molina (1º categoría).

Esteban Chaves abrirá su temporada en los próximos días:

El ciclista bogotano, quien fue uno de los nuevos fichajes del EF Education-EasyPost para el 2022, todavía no ha hecho su debut en suelo europeo. En febrero, el ‘Chavito’ estuvo presente en los Campeonatos Nacionales de Ruta y Contrarreloj, que se llevaron a cabo en Pereira, y tuvo un rendimiento destacado con una medalla de bronce y plata, respectivamente.

Sin embargo, Chaves, al finalizar las mencionadas pruebas en territorio colombiano, confirmó que abriría su temporada en la Milán-Turín, que se llevará a cabo el próximo miércoles 16 de marzo. El recorrido constará de 199 kilómetros entre las poblaciones de Magenda y Rivoli.

Posteriormente, el corredor ‘Cafetero’ estaría disputando la Volta a Catalunya, así como ocurrió el año pasado. De hecho, recordemos que allí Chaves consiguió su última victoria en el World Tour: lo hizo en la cuarta etapa (25 de marzo de 2021).

