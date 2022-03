“La gente va a seguir armando chismes”: el mensaje de Jenn Muriel tras la polémica con Yeferson Cossio

Sigue dando de qué hablar la relación entre Yeferson Cossio y Jennifer Muriel, la cual terminó el pasado 8 de marzo en medio de varias polémicas por cuenta de una serie de fotos y videos donde el influenciador se dejó ver acompañado por Aida Victoria Merlano.

Recientemente, Muriel decidió compartir con sus 5.3 millones de seguidores en Instagram un mensaje donde en el que se refirió a los rumores de una supuesta reconciliación con Cossio, pues ambos fueron captados en Cancún y varias cuentas de entretenimiento se encargaron de compartir las fotos que evidencian el encuentro.

Sobre esto, la también modelo de OnlyFans se pronunció sobre aquella reunión entre ambos, argumentando que “Si yo estoy o no con mi ex es algo que solamente me incumbe a mí y eso no tiene por qué dolerle a alguien más (...) Porque es que yo veo a muchísimas personas que están super ofendidas, tildándome de mentirosa y que estoy haciendo esto por marketing, pero no entiendo, ¿Marketing de qué?”, manifestó Muriel.

A su vez, dijo que “cada quien vive su vida como mejor le parezca” coincidiendo con lo expresado en días anteriores y en relación con el mismo tema, pues también se corrieron los rumores de que ambos estuvieron en el municipio antioqueño de Guatapé.

Sumado a eso, dejó en su sección de ‘InstaStories’ un texto que complementó el mensaje dado en el video, aseverando que, sin importar las explicaciones que ella brinde sobre su relación terminada con el también empresario, muchas personas en redes seguirán generando rumores.

“La gente va a seguir armando chismes, no voy a aceptar ni a desmentir nada”, escribió Muriel tras sus salidas con ‘Yef’, reiterando que “yo viviré mi vida como mejor me parezca y cada quien que crea, piense y opine lo que quiera. Asimismo, dejó en claro que pese a los cuestionamientos, seguirá compartiendo contenido de entretenimiento en su perfil de Instagram, pero que este se situará al margen de su vida privada.

Captura de pantalla de Instagram (@jennmuriel)

De momento, ni ella ni Yeferson Cossio se han pronunciado más al respecto; sin embargo, un tema que sí ha mencionado el ferviente hincha del Independiente Medellín tiene que ver con la denuncia que realizó, hace varios días, el youtuber Nicolás Arrieta y que lo comprometía tanto a él como a su hermana, Cintia.

El bogotano puso sobre la mesa el tema de las supuestas estafas que se eatarían ejecutando por King Power, aplicación –enfocada en la ganancia de dinero– promocionada por una amplia lista de influenciadores, entre ellos los hermanos Cintia y Yeferson Cossio.

“Otra vez otra gente estafada por una ‘aplicación’ que se llamaba King Power, presuntamente. Otra vez promocionaron los influencers esta mierda, no importa quién se los promocione, Yeferson Cossio, Cintia, su mamá… estas vainas están estafando a la gente a diestra y siniestra. Yo hablé con Cintia Cossio, le dije: - Mira, están estafando a la gente - que supuestamente el abogado de ellos había revisado y que sí era real, resulta que no. Captó el dinero de más cien personas y ahora no responde”, aseguró Arrieta en su canal de YouTube.

Asimismo, mostró varias pruebas que, en efecto, involucrarían a los hermanos con las presuntas que mencionó Arrieta; y en respuesta, Cossio utilizó su perfil de Instagram para tildar de “drogadicta” a la novia del bogotano, hecho que generó todo tipo de reacciones hasta de ella misma.

“Ese marica no hace nada por nadie, ni por el mismo. Metió a la novia en depresión porque la última vez que terminaron la obligó a abortar. El lío fue tan grande que ella se volvió drogadicta porque nunca lo pudo superar” dijo ‘Yef’ mientras su hermana lo grababa.

