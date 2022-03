La actriz Natalia Reyes prendió la polémica en redes por un trino en el que asegura que “Fico es Uribe”

AME9456. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 13/10/2019.- La actriz colombiana Natalia Reyes posa en la alfombra roja de la película "Terminator: Destino Oculto", este domingo, en Ciudad de México. EFE/ Mario Guzmán

Las elecciones legislativas que definieron Senado, Cámara y candidatos presidenciales para las próximas elecciones del 29 de mayo, han generado todo tipo de reacciones, un claro ejemplo de eso son las redes sociales que no han parado de comentar los resultados que arrojaron como grandes ganadores a Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, de una manera más modesta.

El candidato del Pacto Histórico, tuvo precisamente una votación histórica de 4′487.551 votos, mientras que Federico Gutiérrez tuvo una votación de 2′160.329. Una demostración de las corrientes que competirán por la presidencia de la República.

El candidato del Equipo por Colombia sorprendió con la segunda votación más alta de las consultas, con un número cercano a los 2 millones de votos que superó las expectativas planteadas en las encuestas, que lo hace consolidarse como el candidato más fuerte de la derecha colombiana y uno de los que tendría la posibilidad más alta de llegar a sorprender en primera vuelta con una de las votaciones más altas.

Este hecho no lo dejó pasar por alto la actriz Natalia Reyes que ha interpretado innumerables producciones nacionales e internacionales, incluyendo en Hollywood. La actriz de Pajaros de Verano y Terminator: Destino Oculto, trinó mediante su twitter: “Amigos vengo a decirles algo: Fico es Uribe. Bai”.

El comentario no tardo en generar millones de interacciones de internautas que apoyaban y reprochaban el trino de Natalia. Más de 40.000 likes y 11.000 de compartidos generó la publicación en la red social Twitter.

Y es que para muchas personas el verdadero candidato del uribismo no es Zuluaga, inclusive la alcaldesa de Bogotá lo mencionó en una ocasión por lo cual fue investigada por presunta participación política.

Pero la suspicacia de que Uribe tiene más de un candidato es una constante que se menciona tanto en redes como diferentes lugares y ámbitos. Referente a eso el candidato Fico respondió en una entrevista realizada por Infobae: “Yo soy el candidato de la gente y tengo muy buenas relaciones con muchos sectores porque yo si voy a unir el país, no estigmatizo ni al que piensa diferente a mí. He tenido una buena relación de respeto con el expresidente Uribe y con muchas personas dentro del Centro Democrático, pero al mismo tiempo tengo una buena relación con personas del Partido Liberal, del Partido Conservador, en los Verdes, en Cambio Radical; pero sobre todo tengo muy buena relación con la gente en la calle que no tiene ningún partido”.

Referente a alianzas con el Centro Democrático o de Fico con Uribe no se ha pronunciado nada, aunque el ex alcalde de Medellín se perfila como un fuerte contrincante para estas próximas elecciones, contra lo que parece ser una fuerza electoral del progresismo en el país.

Gustavo Petro logró la mayor votación en las elecciones, pero no le alcanza para ganar en primera vuelta. El candidato presidencial de Pacto Histórico arrasó en su consulta, imponiéndose con más de 3,8 millones de votos que es equivalente al 86,20 % y de esta forma se posicionó como la mayor figura de la política alternativa del país.

Pero, según esos mismos resultados, esto no le daría la fuerza suficiente para ganar en primera vuelta pues como lo anotó El Colombiano, los cálculos electorales, para imponerse el 29 de mayo próximo como Jefe de Estado se requieren la mitad más uno de los votos válidos de esa jornada, es decir, unos 10 millones de sufragios para superar a sus contrincantes.

SEGUIR LEYENDO: