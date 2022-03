Francia Márquez y Carlos Amaya, las sorpresas del proceso electoral

Las elecciones del día de ayer 13 de marzo no solo dejaron como triunfadores a Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, también le mostró al panorama político voces importantes que, en algún momento de las campañas, fueron subestimadas. Francia Márquez y Carlos Amaya demostraron que tendrían más votos que figuras políticas que se midieron ayer como ex alcaldes, ex gobernadores y ex ministros.

La precandidata del Pacto Histórico tuvo más de 780.000 votos, mientras que el ganador de la consulta Centro Esperanza, Sergio Fajardo, tuvo 723.084, convirtiendo a Francia como la tercera opción más votada en estas elecciones.

Carlos Amaya, quien fuera dirigente estudiantil en la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, excongresista, exgobernador de Boyacá y figura destacada en el Partido Verde, fue otra de las grandes sorpresas de estas elecciones. Pese a que el segundo puesto en la consulta se lo quedó Juan Manuel Galán, Carlos Amaya, con 451.122 votos, estuvo muy cerca del candidato del Nuevo Liberalismo, por lo cual se enfrentó a la colectividad que no quiso darle todo su apoyo.

“El Partido Verde es el culpable de que yo no haya ganado esas consultas, si el partido me hubiera dado el aval a mí que he construido el partido hace 13 años, habríamos ganado sin ningún problema. Entonces la responsabilidad de que este triunfo no sea completo es del Partido Verde”, dijo Carlos Amaya quien también felicitó a Fajardo por su triunfo y reafirmó su apoyo a la Coalición.

Con más de 780.000 votos, la lideresa social Francia Márquez, se ubica como la tercera candidata más votada entre los candidatos de todas las consultas interpartidistas. La mujer, que superó con creces la votación esperada, ha sido tildada como el nuevo fenómeno político nacional, por lo que celebró con sus electores la noticia.

Márquez aseguró que los votos que obtuvo son honestos, de personas que votaron por su proyecto político por convicción. En este sentido, señaló que sus electores sientan precedente que demuestra que el pueblo puede derribar a las maquinarias en el momento que lo desee.

“Para transformar ese país está la gente, las mayorías. Yo no les digo que crean en mí, crean en ustedes, crean en las posibilidades que tienen para cambiar. Esto es un cambio que empieza con el vecino, con la vecina, siendo generosos, dándoles la mano. (…) Hoy hemos demostrado, después de 200 años, que el pueblo se puede poner de pie cuando se le dé la gana”, aseguró Márquez.

La activista agradeció a sus electores por el “camino que han decidido hacer’' y recordó que los resultados que obtuvo el Pacto Histórico, coalición en la que participa, no son triunfos personales para quienes se lanzaron como precandidatos. Para Márquez, es una victoria del pueblo que, según ella, ha decidido empezar a poner la vida en el centro de todo.

En este orden de ideas, recordó al activista afro-estadounidense Malcom X, quien una vez dio un discurso en el que planteó una disyuntiva entre el voto o la bala, es decir, entre la democracia y la violencia. Márquez señaló que es importante elegir lo primero, para que así dejen de morir colombianos a causa del conflicto.

“Este triunfo es del pueblo colombiano, por qué es el pueblo colombiano el que decide. El voto o la bala, como decía Malcolm X. En muchos momentos decidimos la bala, y hemos tenido que enterrar a líderes sociales, como hemos tenido que enterrar a hombres y mujeres. Hoy tenemos la posibilidad de elegir el voto. El voto para parir la dignidad, la dignidad, la justicia, la paz, el voto que sea capaz de poner en en el centro la vida”, sostuvo la lideresa.

