Entrenador de Egan Bernal sugirió que el colombiano podría regresar a competir a final de esta temporada

A finales de enero de este año, Egan Bernal vivió un fuerte accidente, el cual casi le quita la vida, tras chocar contra un bus intermunicipal. El pedalista se encontraba entrenando con algunos miembros de su equipo por las carreteras del departamento de Cundinamarca para las grandes vueltas que pretendía correr.

Bernal, quien estuvo 15 días hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ha mostrado, por medio de sus redes sociales, el trabajo de recuperación que se encuentra haciendo a diario. Ha sido tal el avance, que este sábado publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que se le ve entrenando en una bicicleta estática.

En dicho post, el líder del Ineos comentó que: “¡Adivinen quién está de nuevo en su bici y se siente una chimba! Desde que exista fe, todo es posible. Y quiero decirles que cuando uno realmente quiere algo, NO hay PERO que valga”.

Esta publicación causó que varios seguidores del pedalista colombiano comentaran mensajes positivos. Con esto, las palabras de uno de sus entrenadores más cercano cobran más fuerza, pues Xabier Artexte, quien se encuentra con los compañeros de Egan Bernal que están corriendo el Trineo Adriático, dio una entrevista para el medio italiano ‘La Gazzetta dello Sport’ en la que mencionó que el vigente campeón del Giro de Italia (2021) y el Tour de Francia (2019) podría volver a competencias a finales de este año o a comienzos del 2023.

“Si pensamos en los tiempos estándar necesarios para la recuperación, la respuesta sería no. Sin embargo, Egan es un deportista de alto nivel y su capacidad de recuperación también está por encima de la media. No rechazaría esta posibilidad, incluso sin establecerla como un objetivo fijo, es una opción que existe. Está trabajando para volver lo antes posible”, comentó Artexte.

Y agregó que: ”Podría ser en 2023, pero también finales de este año. No hay que descartarlo, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo no tiene base científica, porque no puedes saber lo que va a pasar. Pero lo veo trabajando, y una vez que haya vuelto a lograr una fuerte estabilidad musculoesquelética, puede que incluso pueda corregir alguna descompensación que había antes, estar más equilibrado”.

Por otro lado, el preparado físico, que ha estado con Egan Bernal en casi toda su trayectoria en el Ineos, explicó que sobre la vuelta a los entrenamientos, el gran problema está centrado en la espalda, por lo que deberá entrenar en una bicicleta adecuada para ir fortaleciendo esta parte del cuerpo.

“Tiene una motivación, unas ganas increíbles de volver, pero puede haber algún que otro pequeño dolor, momentos de cansancio, algún paso atrás... Ahora está pedaleando desde una posición sentada. Ahora mismo no podrá salir a la calle, pero sí podrá montar en casa en una bici adaptada, en una posición lo más ergonómica posible, la más cómoda”.

Por último, hay que tener en cuenta que la convicción y el anhelo que tiene Egan Bernal de volver a participar en carreras es muy fuerte, recordemos que hace unos días atrás, en entrevista con la Revista Semana, confesó que: “Quiero volver, es lo que más amo. Soy ciclista, siento que si no estuviera en una bicicleta no sabría qué hacer. Seguramente me pondría a hacer algo más, pero en este momento me siento ciclista, me siento deportista y para mí la bicicleta es mi estilo de vida”.

