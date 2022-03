La primera reforma legislativa que Caterine Ibargüen radicará si llega al Senado

Caterine Ibargüen revela primer proyecto que radicará como senadora / Archivo

Este domingo 13 de marzo se definirá en manos de quiénes quedará el próximo Congreso de la República y una de las actuales candidatas, la cabeza de lista al Senado del Partido de la U, Caterine Ibargüen, dio a conocer una de las propuestas con las que busca llegar al legislativo.

Como se esperaba, la también medallista olímpica llegará a la cámara alta del Congreso para propender por los derechos de sus colegas deportistas y por eso aseguró que se enfocará en la modificación de la ley del Deporte, 181 de 1995.

En esa determinación se le entrega una retribución económica por parte del Gobierno nacional a los deportistas que trajeron preseas para el país. Sin embargo, Ibargüen asegura que los atletas “por lo general terminan su carrera como profesionales a los 35 años y tienen que esperar 15 años para recibir un subsidio del Gobierno, siempre y cuando no tengan un ingreso superior a cuatro salarios mínimos”, dijo, mientras que dio a conocer qué labores específicas tomará si es elegida senadora de la República.

“Buscaremos que cualquier deportista que consiga triunfos significativos para nuestro país reciba una justa y merecida retribución, sin importar su estrato social, nivel de ingresos o edad, entonces lo que realmente pesará será su aporte como deportista”, afirmó Caterine Ibargüen.

La atleta antioqueña destacó que en su eventual agenda parlamentaria propenderá por lograr que el deporte se declare una “política de prevención en salud, de reactivación económica, con grandes eventos deportivos y la construcción de infraestructura deportiva. Las mujeres, los jóvenes, el adulto mayor y las comunidades afro tendrán en mi gestión la misma importancia que el deporte”, concluyó Ibargüen.

En entrevista con Infobae Colombia, la candidata al Senado también dio pormenores de por qué eligió el Partido de la U para lanzarse a la política. Cabe recordar que esa colectividad, dirigida por Dilian Francisca Toro, tiene dentro de sus militancias a varios políticos con señalamientos de presunta corrupción y otros delitos.

“Fueron muchos los partidos que pudieron decirme e invitarme a que me uniera a ellos, pero me identifiqué mucho con el Partido de la Unión porque es un partido que ha trabajado fuertemente por el desarrollo del deporte en Colombia. Es un partido que tuvo mucho que ver en la creación del Ministerio -del Deporte-. Es un partido que hoy en día está trabajando fuertemente por hacerle ajustes a la Ley 181, que es la ley que cobija al deporte. Sé que ahí voy a tener gran respaldo de mi voz si puedo llegar al Senado”, contó Ibargüen a este portal.

Además, aseguró que, de llegar al Senado, ella seguirá trabajando por brindares garantías a sus colegas: “Hoy en día un deportista no tiene la seguridad de tener una base de entrenamiento segura. Vemos que los recursos son pocos. Son pocos los deportistas de alto rendimiento con un cartón universitario, porque no existe un sistema universitario que les permita vincularse a la universidad y seguir con su práctica del deporte. No existen becas deportivas a nivel educativo, de calidad”, comentó.

Por otro lado, dijo que dentro de su agenda está trabajar “en la prevención de enfermedades, el deporte es una buena base para eso, vamos a tener menos incremento en el costo de la salud. Entonces el deporte ahí aporta gran, gran medida en el desarrollo”, expresó, a su vez que reveló si siente o no nervios por su paso a la política en la tierra que la vio nacer.

“No tengo nervios, tengo muchas ganas. Nosotros le decimos pre arranque olímpico, que es cuando te ves como el impulso de llegar a ver, a conocer y a disfrutar. Yo creo que todos los caminos, lo importante es disfrutarlos y cuando haces las cosas con amor, que este hoy es mi campo, estoy totalmente feliz, muy motivada a entrar, que Dios me dé la posibilidad y que todos los colombianos me den la posibilidad de llegar -al Senado- para mí va a ser algo muy motivador y yo sé que muy enriquecedor para mi persona, así que estoy muy motivada. Cero nervios y pa’ adelante”, dijo Caterine Ibargüen.

