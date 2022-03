“Quien vote por el Pacto Histórico está votando por una tramitadora de secuestros”, la nueva andanada de Ingrid Betancourt contra Piedad Córdoba

Ingrid Betancourt le pidió a Piedad Córdoba que renuncie a su candidatura al Senado. Fotos: Colprensa.

La candidata presidencial Ingrid Betancourt volvió a referirse a Piedad Córdoba, a quien han vinculado recientemente con ser alias Teodora, que habría dificultado la liberación de varios secuestrados por las FARC.

En medio de una rueda de prensa, al finalizar su inscripción presidencial junto a su fórmula para vicepresidente, la fundadora de Verde Oxígeno volvió a referirse a la aspiración legislativa de Córdoba y aseguró que, quienes voten por ella en la lista del petrismo al Senado de la República, estarán apoyando a una “tramitadora de secuestros”.

“A mí lo que me sorprende es que el Pacto Histórico siga amparándola (a Piedad Córdoba) en una lista cerrada. Quien vote por las listas cerradas al Congreso del Pacto Histórico está votando por una tramitadora de secuestros. Yo llamo a los colombianos a que voten con responsabilidad”, señaló Betancourt.

La exsenadora Piedad Córdoba (foto) y su movimiento Poder Ciudadano se suman al Pacto Histórico del precandidato presidencial Gustavo Petro. (Colprensa - Camila Díaz)

En ese mismo pronunciamiento, la aspirante presidencial aseguró que todos los partidos políticos del país están filtrados por “las maquinarias”, y por ende ya tienen corrupción en sus filas, por lo que aseguró que de la mano del coronel Jorge Luis Esparza luchará contra esas mafias.

“Las maquinarias infiltraron todos los partidos. La corrupción está por todos lados. La razón por la cual me salí de la Coalición Centro Esperanza fue porque también en la coalición se filtraron maquinarias. No más compromiso, no más acomodarnos con las maquinarias. Sí podemos hacer política limpia solo con voto de opinión”, aseveró Betancourt, a su vez que juró por su vida que no dejará entrar a políticos investigados por corrupción a su colectividad.

“Por mi vida, verde Oxígeno Nunca dejará que ninguna maquinaria ni ningún corrupto entren a nuestras filas”, dijo.

En un eventual panorama de segunda vuelta, la candidata también anunció con quién se aliaría para llegar al poder y convertirse en la eventual sucesora del actual presidente Iván Duque, que terminará su mandato el próximo 7 de agosto. “Para mí, el panorama es muy claro. Las maquinarias se van a alinear con los corruptos y nosotros nos uniremos a los que quieren derrotar la corrupción. Esto no es entre derecha e izquierda. Yo me voy a aliar en segunda vuelta con todos los que quieran derrotar a la corrupción”, agregó.

Finalmente, la candidata de Verde Oxígeno recordó su paso por Florencia, Caquetá, el lugar donde la secuestraron hace 20 años y dijo que ese viaje fue vital para concretar al coronel Esparza como su ‘vice’.

“Llegamos a Florencia y estábamos en paro armado, decretado por el ELN, y cuando llegamos nos dijeron que era muy difícil llegar al lugar donde me secuestraron porque era problemático porque el ELN está actuando. El coronel Esparza se fue al sitio donde me secuestraron, grabó y me dijo ‘¿este fue el sitio donde la secuestraron?’ y le dije sí, ese es”, reveló.

Cabe recordar que José Luis Esparza es un coronel colombiano en la reserva que comandó la operación Jaque, con la que fue rescatada Ingrid Betancourt; además, es uno de los oficiales con mayor experiencia en inteligencia militar del país, según la campaña de Betancourt, y su mayor logro fue comandar “la histórica operación Jaque, en la que se logró el rescate de la candidata presidencial Ingrid Betancourt y otros 14 secuestrados el 2 de julio de 2008″.

“José Luis Esparza es un experto en cómo liberar del cautiverio. Yo confío en él, no es un político, es un héroe nacional. Necesitamos de su experiencia, liderazgo e inteligencia militar para liberar a Colombia de los corruptos”, expresó a los medios Betancourt, tras inscribir su candidatura en la Registraduría.

Esparza aseguró que no se esperaba la propuesta, pero que aceptó “combatir hombro a hombro en su lucha contra las maquinarias corruptas a fin de reestructurar el Estado con dicho propósito” y se declaró dispuesto a “liberar a Colombia de las maquinarias y de la corrupción”.

