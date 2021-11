“El objetivo es terminar con la izquierda y con la derecha”: entrevista con Caterine Ibargüen, la medallista olímpica que quiere llegar al Senado de Colombia

Luego de ganarse dos medallas de oro adicionales en campeonatos mundiales de atletismo y otros múltiples reconocimientos, Caterine Ibargüen busca legislar desde el Senado de Colombia. Archivo de Colprensa.

En agosto de este 2021 hubo conmoción en Colombia, luego de que esa negra de 1.8 metros de estatura, de gran sonrisa y que se robó el corazón de sus connacionales al ganarse dos medallas de oro y una de plata durante su participación en varias de las ediciones de los Juegos Olímpicos, anunció que daba fin a su exitosísima carrera deportiva.

Semanas después, sorprendió al darle a conocer a su gente, de Apartadó en Antioquia, que no se desaparecería del ojo público, sino que aspiraría a una curul en el Senado de la República, noticia que no pasó desapercibida en todo el país y que causó que el nombre de Caterine Ibargüen Mena no parara de resonar en la opinión pública.

Infobae Colombia sostuvo un diálogo con la también enfermera, atleta, medallista olímpica y apasionada por su país, donde no solo se mostró emocionada y decidida por trabajar en pro del deporte desde el parlamento nacional y brindarle garantías a sus excolegas, sino que también respondió a quienes la han emprendido en su contra por querer llegar al Congreso de la mano del Partido de la U, dirigido por la exgobernadora vallecaucana Dilian Francisca Toro.

Caterine reconoce que debido a su amplia y nutrida trayectoria atlética se merece el puesto que hoy le dieron en ‘la U’, encabezar la lista cerrada al Congreso y así ganar mayorías para sus copartidarios; sus posiciones sobre el aborto, sus proyectos y su calificación al actual Gobierno nacional, a continuación:

¿Qué le dijo su familia cuanto tomó la decisión de lanzarse al Senado?

Primeramente cuando se me ocurre la idea fue algo muy, muy bonito. Reuní a toda mi familia en una finca, fuimos 30 y pico. Nos sentamos en una mesa, hablamos, les puse el tema. Todos me brindaron su apoyo. Estuvieron muy de acuerdo y sabían y me decían que era un camino muy duro, pero que siempre me iban a respaldar, que ellos sabían que todas mis decisiones siempre las he sacado adelante.

¿Por qué escogió primero el Senado y no la Cámara de Representantes por Antioquia, su departamento?

Gracias a Dios he tenido una gran trayectoria, gracias a Dios he representado bien al país y tengo un respaldo por esa gente que me quiere y me ha demostrado su apoyo. Tenía la posibilidad de una vez ir al Senado, creo que por eso lo decidí y es un reto grande, pero igual nos prepararemos, haremos un gran grupo.

Yo creo que ir de una vez al Senado era algo muy importante porque como deportista, como mi bandera, que va a ser el deporte, necesitamos una voz y necesitamos una persona que nos respalde y que nos ayude a hacer nuestros sueños realidad, que trabaje en sí por el campo del deporte, en todas las magnitudes que pueda abarcar el deporte.

Caterine Ibargüen y Dilian Francisca Toro durante el lanzamiento de las listas al Congreso

Fueron muchos los partidos que pudieron decirme e invitarme a que me uniera a ellos, pero me identifiqué mucho con el Partido de la Unión porque es un partido que ha trabajado fuertemente por el desarrollo del deporte en Colombia. Es un partido que tuvo mucho que ver en la creación del Ministerio -del Deporte-. Es un partido que hoy en día está trabajando fuertemente por hacerle ajustes a la Ley 181, que es la ley que cobija al deporte. Sé que ahí voy a tener gran respaldo de mi voz si puedo llegar al Senado.

Usted ha dicho que era cercana al exministro del Deporte, Ernesto Lucena, ¿esa amistad política influyó en su decisión del salto al Senado?

Creo que a través del Ministerio estamos haciendo cosas grandes. Con el antiguo ministro, el doctor Lucena, se creó un vínculo, se creó una amistad, aún compartimos momentos, aún salimos a comer. Me parece una persona totalmente valiosa para el desarrollo del deporte en Colombia, fue deportista, ama el deporte e hizo un gran trabajo de incluir al deportista en el Ministerio.

Siempre tuvo la voz de los deportistas presentes, así que para mí, él hizo un gran trabajo, creamos una bonita amistad. Es una persona que siempre está dispuesta a ayudarme y fue una de las personas que toqué la puerta para que me ayudara en este paso y siempre se puso a disposición de ayudarme.

Cuando dice que al deporte en Colombia le hacen falta oportunidades, ¿específicamente a qué se refiere?

Hoy en día un deportista no tiene la seguridad de tener una base de entrenamiento segura. Vemos que los recursos son pocos. Son pocos los deportistas de alto rendimiento con un cartón universitario, porque no existe un sistema universitario que les permita vincularse a la universidad y seguir con su práctica del deporte. No existen becas deportivas a nivel educativo, de calidad.

Cuando salimos sin una preparación universitaria quedamos con las manos vacías. ¿A qué? A pedir limosna porque tampoco existe en el deporte colombiano una seguridad para que el deportista cuando termine puedan vincularlo al campo laboral.

¿Y qué planea hacer desde el Congreso para ‘atacar’ esas falencias que menciona?

Tener muchas iniciativas, plantear leyes en beneficio del desarrollo del deporte, en beneficio al acompañamiento del niño, del joven, en beneficio al adulto mayor que tenga actividad diaria, deportiva, de recreación. Con eso impactamos mucho al campo de la salud.

Si trabajamos en la prevención de enfermedades, el deporte es una buena base para eso, vamos a tener menos incremento en el costo de la salud. Entonces el deporte ahí aporta gran, gran medida en el desarrollo.

El deporte es un derecho constitucional en Colombia que no le estamos dando el valor que necesita. El deporte tiene que ser prioridad del desarrollo en Colombia y lo estamos dejando como en segundo plano. Esas van a ser mis iniciativas, poder demostrarle a Colombia que a través del deporte se puede hacer una transformación del país grande.

Personajes como el senador Gustavo Bolívar dicen que usted se pudo lanzar por firmas e igualmente pudo ganar gran capital político en el país, ¿qué les dice a él y a quienes lanzan comentarios similares?

Para mí era muy importante tener el respaldo de un partido. Creo que de manera independiente iba a ser mucho más difícil crear un camino, es bonito ir con los partidos tradicionales y más si te dan una gran oportunidad, como ser cabeza de lista.

Es demasiadamente importante toda la trayectoria y el conocimiento que ha tenido el Partido de la Unión, que está a disposición y está dándola toda para que si Caterine Ibargüen llega al Senado brindarme todo su apoyo.

¿Por qué cree que el Partido de la U la eligió como cabeza de lista?

(Risas) Gracias a Dios tengo una linda imagen y he hecho una carrera totalmente transparente y al ellos brindarme la oportunidad pues creo que que era lo mínimo que merecía por toda mi trayectoria. A mí me caracteriza siempre estar en los primeros lugares, así que yo me merecía el número uno y el partido de la U me lo brinda y creo que yo no hubiera aceptado ni el tres ni el cuatro. A mí me gusta el uno.

Con su candidatura, el partido de la U anunció que pasó de ser una colectividad de derecha a una de centro, ¿cómo cree que cambiarán las posturas conservadoras que los han caracterizado durante años?

El objetivo es terminar con la izquierda y con la derecha. Yo creo que tenemos que unirnos en centro en beneficio a toda Colombia y eso es lo que está planteando el partido ahora. Sus estatutos los están dejando claros, están diciendo que están trabajando por la unión de todo un país y están dándolo todo para que tengamos un país más unido, más próspero, un país con nuevas ideas, un país trabajando para el desarrollo de toda Colombia en general.

Caterine Ibargüen junto a Baltazar Medina (izquierda) y Ramiro Varela (derecha) tras participar en el campeonato Mundial de Atletismo Daegu 2011/ (Mauricio Alvarado / Colprensa)

Es decir que en temas como el aborto, el matrimonio igualitario y demás, ¿el Partido de la U cambiará sus ideales?

Así mi bandera sea el deporte, todas estas iniciativas que vayan a beneficiar a las comunidades en Colombia, pues voy a estar ahí para ayudar a avanzarlas. Creo que todos merecemos respeto, todos tenemos puntos de vista y hacerlos notar cuando las cosas son para un beneficio en común, ahí va a estar mi voz.

Yo voy a respaldar a todas las personas que van a poner su voto en mí, su confianza en mí, seré la voz de un pueblo. Los temas que no maneje muy bien, me empaparé de ellos y me prepararé muy bien para estar en cualquier debate, para dar mi punto de vista, para ir en beneficio a la comunidad en general.

Actualmente, la Corte Constitucional estudia despenalizar el aborto como delito, ¿qué posición tiene Caterine Ibargüen al respecto?

Yo siempre he dicho y como enfermera de profesión, yo voy siempre a favor de la vida. Yo considero que primero tenemos que tener una educación para estos temas. Dependiendo cómo se concibe el embarazo, la persona tiene que tener el derecho de decidir si tenerlo o no tenerlo porque una persona que es violada y que es obligada a tenerlo es algo muy cruel. Yo creo que toda ley debe ir en favor de las personas y de sus principios. Estoy de acuerdo en que una persona que fue violada pueda interrumpir su embarazo.

Caterine Ibargüen, medallista de oro en Río 2016 (salto triple) - Foto: Colprensa

¿Qué le dice Dilian Francisca Toro por las críticas que ha recibido al unirse al partido que ella dirige?

Sabíamos que iba a ser muy difícil. Sabíamos que iba a tener un gran rechazo de un grupo de personas, pero siempre le dije que yo voy firme.

Yo creo que si yo en la vida me hubiera detenido a las críticas, a lo mejor nunca hubiera conseguido una medalla olímpica porque hay gente que intenta destruir, hay gente que no está para para ayudar a avanzar, sino para detener las buenas iniciativas y ese no es mi caso, cuento con el gran apoyo de la doctora -Dilian Francisca-.

Es muy difícil pasar de un campo que todo el mundo -dice- ‘ay qué linda la sonrisa, que linda Caterine’. Ahora es ponerte a las críticas, hay unas constructivas, hay unas no tanto, pero de todo se aprende y lo lindo es salir de todo este camino más fortalecida que nunca.

Varios colombianos la han comparado con los exdeportistas y también excongresistas María Isabel Urrutia y Willington Ortiz, ¿qué hará para demostrar que su trabajo en el Congreso será diferente?

Yo considero que el paso de ellos ha sido demasiado importante, un paso que se debe tomar como experiencia, aprender, llamarlos a que se vinculen ahora a este nuevo intento de movimiento deportivo.

Sé que la voz de ellos y la bandera de ellos también fue en beneficio al deporte, es llamarlos, aprender de esa experiencia y trabajar fuertemente. Yo los invito a hablar y que me ayuden a crear ese movimiento, que ellos intentaron hacer y a lo mejor no fue muy factible, entonces que lo hagamos ahora.

Las diferencias que usted ha manifestado tener con Ramiro Varela, presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, ¿influirán en su trabajo legislativo si llega al Congreso?

Las indiferencias creo que quedan en segundo plano cuando tu objetivo es trabajar por una comunidad. Ahí yo no tengo nada que ver con el doctor Varela. Yo creo que mi intención, mi ilusión, es trabajar en pro del deporte. Él no haría parte de detenerme a mí para hacer leyes o para hacer movimientos que beneficien al deporte. Tenemos que ser muy maduros, dejar las indiferencias a un lado y trabajar por beneficio de lo que realmente son tus sueños.

¿Tiene nervios de pasar de una pista de salto a estar sentada durante horas en el parlamento?

Va a ser algo totalmente diferente, pero yo creo que la buena preparación te quita los nervios. Siempre como deportista lo que hacía era prepararme muy bien para todas mis competencias y llegar de una forma segura.

No tengo nervios, tengo muchas ganas. Nosotros le decimos pre arranque olímpico, que es cuando te ves como el impulso de llegar a ver, a conocer y a disfrutar. Yo creo que todos los caminos, lo importante es disfrutarlos y cuando haces las cosas con amor, que este hoy es mi campo, estoy totalmente feliz, muy motivada a entrar, que Dios me dé la posibilidad y que todos los colombianos me den la posibilidad de llegar -al Senado- para mí va a ser algo muy motivador y yo sé que muy enriquecedor para mi persona, así que estoy muy motivada. Cero nervios y pa’ adelante.

FILE PHOTO: Tokyo 2020 Olympics - Athletics - Women's Triple Jump - Final - OLS - Olympic Stadium, Tokyo, Japan – August 1, 2021. Caterine Ibarguen of Colombia reacts after jumping REUTERS/Hannah Mckay/File Photo

Cambiemos de tema. ¿Por quién votará a la Presidencia?

Si la doctora Dilian se presenta como candidata a la Presidencia, seguro yo la voy a apoyar.

Ella fue gobernadora del Valle del Cauca, ¿cómo cree que le iría gobernando a Colombia?

Yo confío en todo su manejo político, me parece que hizo un gran trabajo en el Valle. Seguramente si ella se lanza como candidata, votaría por ella.

¿Cómo evalúa los más de tres años de Iván Duque gobernando a Colombia?

Al señor presidente le ha tocado un periodo demasiadamente difícil. La pandemia nos cogió a todos con los calzones abajo, nos tocó reivindicarnos, aprender cosas que se nos salían de las manos. Yo no lo calificó en total de mal, hubieron muchas falencias en su forma de gobernar, pero igual es el presidente y debemos de respetarlo. En vez de darle la espalda, darle un un respaldo y que siga gobernando, creo que esa es la democracia en Colombia

Bogotá. Diciembre 12 de 2018. El presidente Iván Duque otorgo la Cruz de la orden nacional al mérito a Caterine Ibargüen, por su reconocimiento a la mejor atleta del mundo. En la foto: Caterine Ibargüen, atleta e Iván Duque, presidente de la República. (Colprensa - Diego Pineda)

¿Cómo la vamos a ver en campaña?, ¿cómo piensa ganar votos?

Es muy importante ahora los movimientos y las estrategias a través de las redes. Hay que aprovechar eso y gracias a Dios tengo unas redes poderosas que podemos mover. Pero en si mi gran objetivo y creo que para mí es primordial ir a todas las regiones, caminarme el país e invitar a la gente, que vean mis iniciativas, que vean mis objetivos, que se enamoren de este movimiento. Creo que es muy importante poder codearse con las personas y que sepan que tú estás del lado de ellos. Para mí es muy importante hacer una gran campaña a través de las regiones.

