Video: Hasta Rubén Blades le tiró a J Balvin y de paso apoyó a Residente: “Dejar que el niño chille a veces es mejor”

El salsero envió, a punta de dembow, un mensaje para Residente y J Balvin donde invitó, además, a escuchar su último trabajo discográfico 'Salswing'

Siguen sumándose artistas a las voces manifestando su opinión sobre la ‘tiraera’ que el exintegrante de Calle 13 le dedicó a J Balvin. En redes sociales varios interpretes de la música han reiterado su apoyo a uno y a otro, pero quien recientemente salió a hablar del tema fue, ni más ni menos, que Rubén Blades.

El emblema de la salsa publicó en su cuenta de Twitter un video donde, a ritmo de dembow (típico de Puerto Rico y el Caribe), envió su apoyo a Residente, y de paso, dedicó varias líneas que fueron interpretadas como otra ‘tiraera’ hacia el reguetonero colombiano.

Cabe mencionar que el miércoles 9, el panameño anunció que este jueves lanzaría un comentario con respecto a la polémica protagonizada por J Balvin y Residente. “Lo voy a hacer porque mi nombre anda por ahí, dando vueltas. Así que, como me llevaron allá, yo voy a hacer un comentario corto en el lenguaje apropiado”, expresó.

Y tal como lo dijo, lo hizo: en la noche de este jueves subió su mensaje que fue, al mismo tiempo, una ‘tiraera’ donde mencionó tanto al boricua como al colombiano.

¿Qué dijo Blades en su canción?

Al principio de su mensaje, que duró menos de un minuto, el cantautor y activista se refirió a su involucramiento forzado en la discusión ajena. Posteriormente, manifestó su apoyo a Residente: “Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios, y ese conflicto ajeno a mí me obliga a un comentario; que nadie se equivoque y quiero que esto quede claro, aconsejo a René porque lo quiero como hermano”.

Acto seguido, envió una frase que resultó contundente, pues ratificó el espaldarazo que le dio al rapero; además, lo aconsejó diciendo lo que él piensa en momentos de rabia.

“Cuando a veces la rabia, a mi razón enrosca; me digo Rubencito, águila no caza mosca”, pregonó el panameño, y el verso a continuación también fue tomado como un ‘dardo’ hacia el paisa.

“No es amor y cariño, es amor y cariño, es amor y control, dejar que el niño chille a veces es mejor”, lapidó; pero la frase que cantó después terminó su ronda de tiras, y aunque no mencionó a Balvin, muchos asumieron que también fue para él.

“Hay una verdad vieja, que solo el bueno aprende: que el oro jamás compra, a quien su alma no vende”, sentenció Blades. Después, invitó a ambos a bajar los ánimos y hasta le quedó tiempo para invitar a escuchar ‘Salswing’, su más reciente producción musical.

“Cálmense escuchando el álbum del año, Salswing”, concluyó el artista en el video que, en Twitter, ha alcanzado más de 2.100 ‘me gusta’ en menos de tres horas.

A través de un video montado en su cuenta de Twitter, el panameño reiteró su apoyo a René y de paso, lanzó varios dardos contra el colombiano

Los comentarios no se hicieron esperar: más de 127 usuarios comentaron el trino del ‘maestro’: “Ya el llorón estaba muerto y Blades lo terminó de enterrar... águila no caza mosca”; “Ahora no sé quién le pegó peor al niño chillón!”; “Bien dijo Residente ‘Tírale un Beat a Rubén blades para que sepas que es un artista’”; “En tres líneas le dijo a Balvin: Llorón, mosca y hombre interesado que vende el alma a cualquiera por dinero”.

En su perfil de Instagram también fue publicado el video, y allí se ha vuelto tan popular como en Twitter con 210 mil reproducciones.

