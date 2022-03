Muriel le resta importancia a su molestia física tras su doblete con el Atalanta y vuelve a sonreír: “Fue una gran noche”

Además del doblete, Muriel asistió al ucraniano Ruslan Malinovskyi. REUTERS/Daniele Mascolo

Luis Fernando Muriel dio un parte de tranquilidad una vez finalizado el compromiso entre Atalanta y Bayer Leverkusen por la Europa League, del que salió cojeando en el minuto 78 para darle paso al ruso Aleksei Miranchuk.

El nacido en Santo Tomás (Atlántico), que no ha tenido mayor regularidad esta temporada consecuencia de sus lesiones, se reportó con doblete y asistencia en el triunfo tres a dos sobre el club alemán. Sin embargo, cerca del final del partido, preocupó la posibilidad de una posible recaída. Por fortuna, frente a las cámaras de Sky Sports, el atacante informó que la molestia física no daba para encender las alarmas. “No es nada, un poco de dolor, pero nada especial”, dijo.

Muriel, cuestionado por algunos dado que en la campaña en curso no ha brillado como en la anterior, de la cual se coronó como goleador del equipo y el tercer máximo artillero de la Serie A, expresó la alegría de reconciliarse con la red:

“Es una hermosa alegría. baye, de esas que siempre se quieren vivir. A nivel personal tuve varios contratiempos, pero ahora quiero sentirme bien y terminar la temporada de gran manera”.

El delantero de 30 años, llamado a ser liderar al equipo tras la ausencia de Duván Zapata, quien solo regresaría a las canchas en mayo producto de una lesión del aductor con afectación tendinosa, también manifestó, quizá enviándole un mensaje a Gian Piero Gasperini, que para retomar su mejor nivel deportivo es necesario mayor regularidad. Aunque algunas veces Lusito tuvo pocos minutos de competencia debido a su condición física, en otras obedeció a decisiones técnicas con las que se le dio oportunidad a otros futbolistas.

“He tenido muchas pequeñas lesiones, muchos problemas, pero ahora quiero volver a empezar desde este doblete. Necesito y necesitamos continuidad: hemos tenido muchas lesiones que nos han penalizado a lo largo de la temporada. Pero espero que el final de temporada sea bonito y nos permita alcanzar los objetivos que tenemos”, contó.

Acerca de la victoria como local sobre el Bayer manifestó estar satisfecho, pero con los pies sobre la tierra: para avanzar a la siguiente ronda del certamen, al que su equipo fue transferido al ubicarse tercero en fase de grupos de Champions League, deberán jugar en Alemania.

El Bayer es un equipo muy fuerte, tiene jugadores rápidos adelante y conocíamos sus cualidades. En Alemania habrá que tener cuidado, pero tendremos dos resultados de tres a nuestro favor”, comentó Muriel, haciendo referencia a que con no solo con la victoria, sino con un empate, clasificaran.

El triunfo del Atalanta encaminado por Muriel también ilusiona a los aficionados de la selección Colombia, que en dos semanas jugará dos finales, ante Bolivia y Venezuela, para obtener un cupo a la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022. Claro está que para avanzar también dependerá de que Perú y Chile poco puntúen.

Al combinado tricolor le urge encontrar el gol, pues, junto con Venezuela (entre 1997 y 2000), ostenta la peor racha de una selección en las eliminatorias sudamericanas sin anotar, siete partidos. Colombia, además, acumula cuatro partidos sin imponerse en el Estadio Roberto Meléndez (Barranquilla), escenario que en las dos pasadas clasificatorias la mayoría de los partidos fue en fortín; allí, recibirán a Bolivia, ya eliminada y en medio de un proceso de renovación del plantes.

