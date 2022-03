Gasperini es negativo con Zapata, defiende a Muriel y descarta la llegada de Córdoba al Atalanta

Gian Piero Gasperini, director técnico del Atalanta, y, en el fondo, Duván Zapata, quien suma 11 partidos sin minutos en cancha. REUTERS/Jennifer Lorenzini

Miles de seguidores de Duván Zapata reaccionaron a un video que compartió en Instagram este 9 de marzo, donde se le vio realizando trabajos físicos y al que acompañó del mensaje: “Falta poco”, quizá en alusión a su regreso a las canchas. Sin embargo, su director técnico en el Atalanta, Gian Piero Gasperini, rompió la ilusión de la fanaticada del Toro en redes sociales, pues descartó que próximamente vuelva a vestir la camiseta nerazzurri en un partido oficial.

En conferencia de prensa previa al partido con el Bayern Leverkusen por la Uefa Europa League, donde el conjunto de Bérgamo fue transferido al ser tercero en la fase de grupos de Champions, el timonel italiano fue preguntado por el centrodelantero, y no fue muy positivo en sus apreciaciones.

“Zapata está fuera, pero es uno, no es un equipo completo. No creo que tenga muchas posibilidades de recuperarse en un buen tiempo”, comentó.

Duván, que desde el 21 de diciembre solo ha jugado un partido, ante el Cagliari (el 6 de febrero), en el que se resintió de una lesión, fue pieza importante en el club la primer mitad de temporada, con 12 goles y siete asistencias. No obstante, regresaría solo al final de la campaña, es decir, a mediados de año, dado la gravedad sus molestias físicas, de las que se recupera con terapias, en lugar de una intervención quirúrgica.

“En al menos dos meses, probablemente tres, el colombiano podría regresar para los últimos 3-4 partidos de liga, más las copas”, informó recientemente Gazzetta dello Sport, medio especializado que dio detalles de la lesión: es del del aductor y tiene afectación tendinosa. Valga recordar que ya son 11 los compromisos sin presencia en cancha producto de esta dolencia.

En conversación con los medios de comunicación Gasperini también rechazó un fichaje proveniente de Ucrania, como Fernando, delantero del Shakhtar Donetsk, y de Rusia, como Jhon Córdoba, del Krasnodar. Aunque la FIFA avaló que los futbolistas de esas dos ligas podrán suspender contratos con sus clubes hasta mediados de junio para mantener el ritmo de competencia (por la invasión ordenada por Vladimir Putin), el DT del Atalanta considera que no es momento de incorporaciones.

“Ahora se abrió esta ventana de transferencia, pero la transferencia mercado hay que hacerlo cuando hay que hacerlo, en junio y en enero”, aseveró.

Los comandados por Gasperini son quintos en la Serie A, donde han perdido terreno, por lo que parcialmente tienen un cupo a la siguiente edición de la Europa League.

¿Y Luis Fernando Muriel?

Tras la lesión del Toro, uno de los llamados a reemplazarlo en el campo de juego fue Luis Fernando Muriel, en especial porque la campaña pasada fue el goleador del equipo, pero no ha cumplido las expectativas, a veces por su falta de minutos en cancha producto de sus lesiones y otras por su rendimiento futbolístico. Pese a ello, Gasperini lo defendió y expresó que aún queda temporada por delante para regresar a su mejor nivel, ese por el cual llegó a ser comparado con Ronaldo.

“Para mí, no hay problema. Muriel siempre es un tipo positivo. A veces hace bien su papel, a veces no tanto. Pero es realmente un tipo positivo. No todas las temporadas son iguales. Ha tenido algunas lesiones que le afectaron, pero la temporada no ha terminado, quedan dos meses que también son los más importantes”, comentó en conversación con Sky Sports.

