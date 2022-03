Estiwar G volvió a ‘MasterChef Celebrity’ y Ramiro estalló ante los reclamos de Isabella: “Ya entiendo a Jair”

El influenciador volvió a la competencia luego de varios días de ausencia FOTO: Captura de pantalla (RCN en vivo)

En el avance del capítulo de este jueves los televidentes de ‘MasterChef Celebrity’ entrevieron que a la gran mayoría de famosos no les fue bien en el reto. Fueron más las críticas que los elogios, y los primeros en ser rajados fueron Corozo y Tostao, quienes fueron los primeros en pasar frente a los jurados.

Ambos presentaron un bizcocho decorado con una fresa entera en el centro, a lo cual Jorge Rausch reaccionó diciendo que era de “estilo pezón”, y las risas no se hicieron esperar. Precisamente, tanto él como el resto de sus compañeros estuvieron intrigados con la fresa, y más aún cuando se dieron cuenta que estaba rellena de gallega Ducales triturada.

“Nos fue como a los perros en misa”, dijo Tostao, pero ellos no fueron los únicos que tuvieron sensaciones similares. Las dos Aidas (Bossa y Morales) presentaron un postre llamado ‘Torre inclinada de Pisa’, el cual estaba relleno de fruta; sin embargo, los chefs reprocharon, en primer lugar, que quedó sin consistencia porque estaba sobrecargado de fruta, y justamente ese exceso fue su segundo error.

Manuela y Carolina se fueron por todo lo alto presentando un plato que llamaron ‘Cinnamon cheesecake bites’, pero Nicolás las aterrizó con una fuerte crítica sobre la preparación que estaba decorada con unas pequeñas bolas doradas.

El chef criticó el uso de estas, diciendo que a cualquier comensal podría perder una muela. A su vez, el chef bogotano dijo que tenía una expectativa muy alta sobre ese postre, pero la decepción fue mas grande no solo por la peculiar decoración, sino por el sabor de los rollos de canela. Por el lado de Christina y Chicho las reacciones fueron similares.

En contraste, las parejas que sí recibieron una buena retroalimentación fueron: Natalia y Ramiro, que llevaron al atril un postre con galleta de base y un toque de limón. Rausch aplaudió el buen uso de la gelatina para darle consistencia a la preparación, que por cierto, tenía varios arándanos en la cima. Aco y Jair recibieron comentarios similares y Tatán y Pamela se salvaron de ser ‘rajados’ por su ganash, pues Nicolás dijo que le faltó un poco de fruta en el centro.

Así las cosas, la decisión no fue fácil, pero los jurados decretaron como ganadores del reto (y del pin de inmunidad) a María T y Carlos. Además, Carpentier salvó del delantal negro a las parejas conformadas por Natalia y Ramiro, y Pamela y Tatán. Ahora, era el momento del reto por equipos, no sin antes darle la bienvenida -con delantal negro incluido- a Estiwar G, que volvía al ruedo después de una corta ausencia.

La parea fue una de las dos que se salvaron del delantal negro tras el reto por parejas FOTO: captura de pantalla (Canal RCN en vivo)

Era el momento de un nuevo reto por equipos, y como Isabella ganó el primer reto, tenía la posibilidad de escoger a sus integrantes, y como era de esperarse, optó por quienes no tenían delantales negros. Por otra parte, los equipos de María T (Verde) y Carlos (Rojo) quedaron conformados por Manuela, Christina, Chicho, Jair, Aco y Tostao; y Carolina, Aida Bossa, Aida Morales, Estiwar G y Corozo.

El reto consistía en hacer un plato que se pudiera entregar por delivery, y para ello tenían 60 minutos. En un principio, los ánimos se empezaron a alterar en el equipo morado, pues la líder, Isabella, no se esperaba el trabajo autónomo de sus compañeros, que ya tenían claro qué preparar; y la tensión se rompió justamente en este grupo.

Finalmente, cuando Jorge Rausch pasó por la cocina de ellos, aconsejó a Ramiro no cocinar el atún para no arruinarlo, a lo que Isabella expresó que eso mismo le había dicho ella. El actor no aguantó y entró en discusión con ella, diciendo que entendía a Jair cuando ella le había echado la culpa por dejar quemar las almojábanas en un reto anterior.

