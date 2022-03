Alfredo Morelos, a sus 25 años, ya está entre los mayores goleadores de Europa

Alfredo Morelos hace historia en Europa y se ubica entre los mejores del planeta. Foto: Rangers FC

Tras la salida de Steven Gerrard de Rangers, muchos se preguntaron sobre el futuro de Alfredo Morelos ya que el entrenador inglés era uno de los que más lo defendía y le daba continuidad en el campo de juego. Sin embargo, con la llegada de Giovanni van Bronckhorst, el delantero colombiano ha tomado un segundo aire, volvió a recuperar su gran condición goleadora y está pasando por un gran momento futbolístico. Una buena noticia para Reinaldo Rueda y la Selección Colombia que carece de goles.

En el último encuentro por la Europa League ante el Estrella Roja de Belgrado en el Ibrox Stadium, el Rangers dio el primer golpe en los octavos de final y este fue contundente, una victoria por 3-0 que lo pone un paso más adelante a los cuartos de final. En el encuentro marcaron James Tavemier, Leon Balogun y el colombiano Alfredo Morelos.

Un tiro de esquina preparado, pase corto que inmediatamente fue convertido en un centro, el defensa rival no rechazó bien la pelota y prácticamente terminó asistiendo al colombiano que con potente derechazo, cruzó la pelota al otro palo y sorprendió al portero Borjan que poco pudo hacer para evitar que el esférico entrara al fondo de la red. Un nuevo gol para el colombiano, pero que significó mucho para la historia de la competición.

El gol que marcó el colombiano se convirtió en el número 32 en la Europa League y se convirtió en el jugador sudamericano que más anotaciones ha realizado en toda la historia de la competición, superando a su compatriota, Radamel Falcao García que había anotado 31 goles. Ahora Morelos se ubica en solitario en la tercera casilla de máximos goleadores en la historia del torneo.

1. Henrik Larssson - Suecia - 40 goles

2. Klaas-Jan Huntelaar - Países Bajos - 34 goles

3. Alfredo Morelos - Colombia - 32 goles

4. Radamel Falcao García - Colombia - 31 goles

5. Aritz Aduriz - España - 31 goles

En esta temporada, Alfredo Morelos ha tenido un buen rendimiento y es cuarto en la tabla de goleadores de la Europa League en en esta temporada, la cual es liderada por Karl Toko Ekambo con seis goles, seguido por Galeano con las mismas anotaciones, Patson Daka es tercero con cinco goles y Alfredo Morelos es cuarto con cuatro goles.

El gran objetivo de la temporada para el Rangers es llegar a la gran final de la Europa League, algo que solo han conseguido en una ocasión y fue en la temporada 2007-08 cuando se enfrentaron al Zenit de San Petersburgo en la ciudad de Manchester. Aquel partido terminó 2-0 a favor de los rusos que se quedaron con el título gracias a las anotaciones de Igor Denisov y Konstantin Zyryanov.

A diferencia de su compatriota, Morelos no ha podido levantar un título internacional con Rangers. Recordemos que Radamel Falcao García, por su parte, ha levantando en dos ocasiones el trofeo. En la temporada 2010-11 con Porto y en la 2011-12 con el Atlético de Madrid. En las dos temporadas fue el máximo goleador del torneo y fue escogido en los dos partidos finales como el ‘Man of the Match’.

Es una temporada bastante competitiva para Alfredo Morelos y para Rangers. En la Liga de Escocia está en la segunda posición de la clasificación a tres puntos del Celtic y su próximo partido será hasta el 20 de marzo, sin embargo, este domingo 13 disputará los cuartos de final de la Copa de Escocia ante Dundee y luego el jueves 17 se enfrentará nuevamente al Estrella Roja en el juego de vuelta de la Europa League.

