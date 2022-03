Alfredo Morelos quiere minutos para brillar con Colombia: “No se me ha dado la oportunidad de jugar”

Alfredo Morelos, vistiendo la camiseta de la selección Colombia el 13 de octubre de 2020 por eliminatorias, ante Chile. Foto: Esteban Felix/Pool vía REUTERS

Para nadie es un secreto que los dos últimos partidos de la selección por eliminatorias marcarán el cierre de un ciclo más grande. De no clasificar a la Copa Mundial de Fútbol Catar, es probable que por su edad futbolistas como Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina y William Tesillo den un paso al costado, quizá de manera progresiva, para darle paso a nuevos talentos en el equipo. Se unirán a jugadores como Pablo Armero, Camilo Zúñiga, La Roca Sánchez y Teófilo Gutiérrez, entre otros que integraron la generación que hizo vibrar a los colombianos especialmente en Brasil 2014.

Entretanto, será tarea del nuevo director técnico del combinado tricolor —si Reinaldo Rueda no continúa en su cargo— propiciar el relevo generacional acudiendo tanto a jugadores del balompié local como a quienes se desempeñan en el extranjero. En Europa, por ejemplo, Rafael Santos Borré y Alfredo Morelos son dos futbolistas para tener en cuenta en el frente de ataque. Al Búfalo, en especial, el DT del conjunto patrio pocos minutos le ha brindado, aunque es uno de los referentes del Rangers de Glasgow.

Pese a no ser de los delanteros predilectos de Rueda, el delantero nacido en Cereté (Córdoba), que ha mandado a guardar la esférica al fondo de la red 164 veces en su carrera deportiva, afirmó que permanece tranquilo:

“Hay que tener tranquilidad cuando se pueda estar ahí, estar preparado para esa linda oportunidad. Si se da hay que aprovecharla al máximo. Uno como colombiano siempre quiere vestir la hermosa camiseta de la Selección. No se me ha dado la oportunidad de jugar, pero lo he tomado con tranquilidad”, dijo en conversación con el programa VBar de Caracol Radio.

Morelos, que en el pasado mercado de fichajes de verano estuvo cerca de fichar por el Porto y en el de invierno fue relacionado con el Newcastle, reconoció que le gustaría dar un salto en su carrera, en especial si es en la Premier League, donde ahora está Steven Gerrard —quien lo dirigió en Rangers, timoneando al Aston Villa—.

“El fútbol escocés es muy similar a la Premier. Imagino que habrá muchos observadores y gente cercana al club. Además que estamos en Europa League. Nuestro exentrenador Steven Gerrard ya se fue a la Premier. No sé qué pueda pasar. Sería lindo, es una de mis ligas favoritas. He hablado con él lo normal, saludos y ya, pero no ha habido una conversación más allá hasta el momento”, comentó.

Alfredo Morelos suma 18 goles y 7 asistencias en la campaña 2021/22. Reuters/Jason Cairnduff

Pese al interés de buscar nuevos horizontes, el atacante de 25 años de edad afirmó que tiene puesta la cabeza en su equipo, con el que suma 18 goles y 7 asistencias en la campaña 2021/22.

“Estoy muy tranquilo con la cabeza en Rangers. Se están haciendo las cosas bien, estoy marcando goles y aportándole a equipos. Que sea lo que Dios quiera. Sería lindo ganar otro título con Rangers, estamos cerca, pero hay que jugar lo que queda”, agregó.

En la Scottish Premiership, el Rangers, ahora dirigido por el neerlandés Christiaan van Bronckhorst, es segundo, superado por el Celtic con solo tres puntos. Y su próximo partido será el sábado 5 de marzo, ante el Aberdeen.

Habrá que ver si Rueda tiene en cuenta a Morelos para los partidos ante Bolivia, el 24 de marzo, y ante Venezuela, el 29 de ese mismo mes.

SEGUIR LEYENDO: