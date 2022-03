Policía que capturó a concejala de Cartagena que llevaba cocaína en su carro fue destituido

Gloria Estrada Benavides fue capturada con un kilogramo de cocaína, un arma y ocho millones de pesos.

En las últimas horas se conoció un polémico caso en referencia a la concejala Gloria Estrada Benavides, pues después de que está fuese sorprendida con una carga de drogas en su vehículo, al día de hoy fue destituido de la policía uno de los uniformados que hicieron parte del operativo de captura de quien en ese entonces, se desempeñaba como presidenta del concejo de Cartagena.

Se trata del patrullero Alexander Salas Mercado, quién intervino en el vehículo en que se movilizaba el 14 de enero Estrada Benavides junto a su pareja Martín Barrero y el manager musical Avelino Villamizar en un barrio de Cartagena, Salas se encontraba adscrito al comando de la Policía Metropolitana de Cartagena, esta decisión ha causado polémica en la entidad policial.

Según el diario El Heraldo, el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena brigadier general Nicolás Zapata, indicó que el día de ayer fueron retirados de sus cargos diez uniformados por distintos aspectos disciplinarios, correspondiente a su función como policías, destacó que hasta el momento son 36 policías los que han retirado de la institución en lo que va corrido del 2022.

Esta decisión desde la Policía Metropolitana de Cartagena, género sospechas por parte de los conocedores del caso de la concejala Estrada Benavides, pues algunos asumen que podría tratarse de una represalia en contra del patrullero Salas por haber participado en el operativo de captura y hallazgo del estupefaciente, sin embargo, el comandante Zapata destacó que esto hace parte de la evaluación de la trayectoria de los uniformados.

De igual forma el comandante le indicó al diario El Universal, que este caso no puede generar sospechas, ni ningún tipo de suspicacia, pues no solo fue Salas el que fue retirado de la Policía, asegurando que en este caso, el estudio realizado por la institución permite evidenciar procesos disciplinarios, fallas y quejas en contra de los funcionarios, razón que da pie para tomar medidas cautelares y de sanción en contra uniformados. El pronunciamiento oficial de la Policía Metropolitana de Cartagena no relaciona esta medida de sanción, con el caso de la concejal hasta el momento.

El hecho

La captura de la entonces presidenta del concejo de Cartagena, Gloria Estrada Benavides, se registró el pasado 14 de enero en el barrio Manga en La Heroica, la concejal se transportaba en una camioneta con publicidad del partido liberal referente al expresidente del senado Lidio García Turbay, quien al día de hoy es cabeza de lista del mencionado partido.

En el vehículo se transportaba Gloria Estrada, Martín Barreto, pareja sentimental de la política y el manager musical Avelino Villamizar, estos fueron interceptados en un retén de la Policía en donde se les incauto un arma de fuego casi ocho millones de pesos y un kilo de cocaína, ante esta situación, la cabildante señaló que desconocía qué dentro del carro estuviesen estos objetos.

Según pudo establecer el diario El País de Cali, el juez que dictaminó sentencia, Índico qué el paquete de cocaína fue encontrado debajo del asiento del conductor cubierto por hojas blancas y fue fácil hallarlo, a la hora en que las autoridades intervinieron en el vehículo, los sospechosos se habrían comportado de una manera pedante y grosera, razón por la que llegaron refuerzos de las autoridades al lugar.

El juez 18 penal del control de garantías de Cartagena, estipuló el caso como un hecho grave e Índico inicialmente que, Gloria Estrada y Avelino Villamizar recibirían el beneficio de casa por cárcel, mientras que Martín Barreto de la Hoz sería conducido a un centro penitenciario al considerarse un riesgo para la sociedad, posteriormente se le concedió el beneficio de prisión domiciliaria por su función como padre de familia.

