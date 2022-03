Gustavo Petro se pronunció sobre la despenalización del aborto: cree que debería ser hasta la semana 14

En imagen, Gustavo Petro, precandidato presidencial del Pacto Histórico. Foto: Colprensa (Sergio Acero)

El precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, resaltó su opinión acerca de la despenalización del aborto aprobada por la Corte Constitucional, considera que debería ser de 14 semanas y no de 24 como la última decisión del tribunal el pasado 21 de febrero.

En una entrevista realizada por la W Radio, el exalcalde de Bogotá mencionó que: “hay dos tragedias, nadie es pro aborto ni ninguna mujer se pone contenta de hacerlo, una es el aborto y la otra el hijo no deseado… la mujer debe decidir y cualquiera que sea la decisión ella tenga el soporte”.

“Tengo mi conflicto, lo voy a confesar, pero crearía un concejo de mujeres si somos gobierno. Yo estoy de acuerdo con que se despenalice el aborto y creo que el Estado debe buscar las condiciones para que el embarazo no deseado no suceda”, afirmó Petro.

Las mujeres podrán acceder a este procedimiento, de manera libre, siempre y cuando se lleve a cabo hasta la vigésima cuarta (24) semana de gestación, según la Corte. A lo que el exalcalde de Bogotá estimó a una menor cantidad de semanas de embarazo, considera que debería ser hasta la semana 14.

Petro y la despenalización del aborto

El pasado 22 de febrero, a través de su cuenta en Twitter, el político aplaudió la decisión y resaltó la perseverancia de las mujeres para conseguir este objetivo.

“Felicito a las mujeres que libraron la lucha contra la criminalización del aborto que las criminalizaba y las mataba a ellas. De ellas es su triunfo. El empoderamiento de la mujer que surge de aquí, la educación sexual y las libertades son mejor camino para proteger la vida”, manifestó Petro en la mañana de este martes.

Aunque el pronunciamento del precandidato presidencial tardó en llegar, en meses anteriores había dejado clara su postura frente a este tema. “Aborto cero” fue el objetivo que planteó el también senador de la República, especificando que se debe trabajar en políticas que eviten que las mujeres tengan que recurrir a dicho procedimiento:

“Toda sociedad debe prevenir, con educación sexual y medidas tecnológicas para que no exista el aborto, a eso le llamo cero aborto. El aborto no es positivo ni hay que estimularlo, pero eso no implica criminalizar a las mujeres en ese camino, si usted criminaliza a la mujer no está logrando una sociedad de aborto cero”, sostuvo en entrevista con la Radio Nacional de Colombia en noviembre pasado.

Así mismo, en palabras entregadas a Semana, Petro cuestionó el proceder de la justicia en el país: “El aborto hoy es una realidad en Colombia. Hay decenas de miles de abortos. Miles de mujeres mueren clandestinamente en los abortos. Tenemos una justicia que procesa más mujeres por abortar, como criminales, que hombres por abusar sexualmente a las mujeres”.

Gustavo Petro aseguró que, si es presidente, evaluará continuidad del metro de Bogotá: “Hasta ahora no hay estudios”

Mientras la Alcaldía de Bogotá informó recientemente que el avance de la adecuación de las 35.9 hectáreas de terreno en el patio taller de la Primera Línea del Metro de Bogotá ya tiene un avance del 15.87 %, Gustavo Petro, por otro lado, habló sobre la construcción de este y aseguró que en caso de ser elegido presidente de Colombia, revisaría su continuidad.

Esto se dio en el debate de la coalición del Pacto Histórico realizado por Semana y El Tiempo. El precandidato aseguró que buscaría contratar los estudios que se han realizado sobre el metro elevado y el metro subterráneo y así evaluar cuál sería la mejor opción para la capital colombiana.

Recordemos que Gustavo Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, fue uno de los principales promotores del metro subterráneo y en varias ocasiones se enfrentó a las críticas realizadas por Enrique Peñalosa, que insistía en el metro elevado en la capital colombiana. Hace algunos días, el precandidato del Pacto Histórico se refirió al Metro de Bogotá y lo sucedido con el exalcalde.

