Guerrilla del ELN confirmó que no realizará actos terroristas durante las elecciones del próximo 13 de marzo

La guerrilla afirma que su labor no es política y es por eso que no intervendrán en las elecciones REUTERS/Federico Rios

A pocos días de los sufragios, el grupo ilegal se pronunció acerca de las elecciones del próximo 13 de marzo que elegirán al nuevo congreso de la república, tras la realización del paro armado y la declaración de cese al fuego, el grupo insurgente afirmó que no se involucrará, ni realizará ninguna interferencia en los comicios electorales del próximo domingo, además de esto, realizó distintas críticas al gobierno del presidente Iván Duque Márquez.

El grupo armado afirmó que, como gesto con el país instará aquí las elecciones se realicen en óptimas condiciones tras la implementación del cese al fuego, que inicia el día de hoy e irá hasta el próximo martes 15 de marzo, además, aseveraron que en este caso el ELN no invita a los colombianos a elegir un candidato en específico, teniendo en cuenta que se considera un grupo que no está atado a las leyes estatales, declarando que su lucha radica en la confrontación contra las instituciones.

En la misiva, la guerrilla señaló: “El ELN no interferirá ni se involucrará en el proceso electoral del 13 de marzo, por tal razón ha orientado a toda su fuerza realizar un Cese el Fuego entre el 10 y el 15 de marzo, como un gesto al país y que las elecciones se realicen en normalidad. Recordamos que no somos una fuerza electoral, sino insurgente y en diversos momentos hemos realizado acciones de sabotaje contra las elecciones, pero cuando los Gobiernos no escuchan y no valoran los Cese el Fuego unilaterales que hacemos; así como tampoco benefician a los colombianos, dichos gestos resultan inoficiosos, por tanto, hay que replantearlos.”.

Entretanto, en el comunicado afirmaron que Colombia se encuentra bajo una oleada del paramilitarismo y grupos subversivos que siguen abarcando su presencia en gran parte del país, de igual manera, según el ELN, grupos como los ´Puntilludos´ y las ´Águilas Negras´ hacen parte presuntamente del Ejército Colombiano y ejercer distintas operaciones, disputando territorios sin respeto de las comunidades que están presentes en estos.

A su vez, los insurgentes afirmaron el gobierno de Iván Duque se negó rotundamente a los procesos de paz, incumpliendo con los protocolos respecto al regreso de los representantes de esta guerrilla en la mesa de diálogos, a pesar de haber varios gobiernos que garantizaban la negociación. De igual forma, destacaron que el presidente se opuso a escuchar a la sociedad en las distintas movilizaciones realizadas y desde el Estado, se realizó una persecución a quiénes estaban detrás de estas marchas.

De igual forma, los subversivos destacaron que el paro armado realizado entre el 23 y 26 de febrero se desplegó en más de 17 departamentos y afectó contundentemente la movilidad en las vías de estos, afirmando que esta situación es producto de la negación del gobierno sobre la existencia del conflicto armado en Colombia, recalcando que en esta operación ilegal no hubo un despliegue total de las tropas de esta guerrilla, pero afirmaron que se preparan para usarlas por completo.

Finalmente, esta guerrilla dejó un mensaje para el nuevo gobierno, pues señalaron que si no se toman medidas oportunas para brindar soluciones a las población, según ellos, el camino de la insurgencia armada sería la primera opción, frente a esto, puntualizaron: “Si la actual realidad no cambia la lucha social será como en todos los tiempos de Gobiernos sordos, la levadura para la insurgencia armada; es el reto para los nuevos gobernantes, o se continúa por el Genocidio, el autoritarismo y la ausencia de soluciones a la población, o se retoma el camino de la Democracia y los Procesos de Paz, pues de lo contrario no queda otro camino que la movilización social y la insurgencia armada para buscar soluciones por décadas negadas.”.

