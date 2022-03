“El país no quiere un Duque en cuerpo ajeno”: Jorge Robledo y sus propuestas para llegar a la Presidencia de Colombia

Caracterizado por ser uno de los principales opositores a los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, Jorge Robledo se abre paso para llegar a la Casa de Nariño. Archivo de Colprensa.

El próximo 20 de julio de 2022 se cumplen veinte años desde la primera vez que el arquitecto tolimense Jorge Enrique Robledo llegó al Senado de la República. Tras dos décadas en el Congreso colombiano, y luego de una nutrida carrera legislativa -marcada por posiciones izquierdistas-, el hoy director del partido Dignidad busca convertirse en presidente y suceder en el poder a Iván Duque Márquez.

Con una férrea posición en la lucha contra la corrupción y unas vehementes estrategias contra las aplicaciones móviles de transporte como Uber, así como con ideales de transformación económica y unas iniciativas consideradas “radicales”, el hoy congresista le contó a Infobae Colombia cómo planea vencer a sus compañeros en la Coalición Centro Esperanza. Eso sí, reiteró que si Alejandro Gaviria es el ganador de la consulta del próximo domingo 13 de marzo, no lo apoyará en primera vuelta.

Infobae Colombia: ¿A quién de la Coalición Centro Esperanza ve como su más fuerte contendor?

Jorge Robledo (J.R.): Sergio Fajardo. Él al fin y al cabo ha hecho varias campañas. Pero quiero contarles que estamos muy optimistas en el caso nuestro, estamos sintiendo que esta candidatura mía está subiendo duro y creemos que vamos a ganar la consulta.

Bogotá. 6 de Marzo del 2022. El candidato presidencial Jorge Enrique Robledo, realiza el cierre de su campaña en la Ciudad de Bogotá en compañía de su equipo político. (Colprensa-Sergio Acero)

Infobae Colombia: Usted fue el tercer candidato al Senado más votado en 2018, ¿por qué se ve con tanta fuerza?

J.R.: Porque hay muchos sectores de Colombia a los que estoy defendiendo hace años. A mí de la educación no se me ocurrió hablar ahora, yo fui profesor de la Universidad Nacional 26 años años. Mi lucha agraria, en defensa de la industria y anticorrupción no son cuentos, son realidades. Esto hace que en esta campaña, o eso es lo que yo pienso, exista mucha gente que compara mi vida, lo que he hecho, y eso es una ventaja muy grande. Soy el colombiano que más debate ha hecho, que más duro se ha enfrentado con la corrupción en el país.

Infobae Colombia: ¿Cómo hacer que los colombianos mantengan la esperanza en la coalición cuando los últimos días se han hecho evidentes las discrepancias entre los precandidatos?

J.R.: Pienso que en términos ideales lo mejor sería que la controversia no se presentara, pero al final estas controversias muestran que esta es una coalición que está viva, que es diversa, que no es una mascarada de diversidad, sino que realmente tenemos posiciones divergentes sobre cosas y eso se termina convirtiendo en un valor, en un estímulo, para la gente más ilustrada en política, que es la que vota por nosotros. Nosotros somos cero por ciento clientelistas. El punto principal que hace que nos vaya a ir bien es que el país no quiere un Duque en cuerpo ajeno ni quiere repetir la pesadilla de 2018.

Jorge Enrique Robledo y Alejandro Gaviria

Infobae Colombia: Usted anunció públicamente que si Alejandro Gaviria gana en la consulta, no lo va a apoyar. En ese sentido, ¿no se estarían violando de alguna manera los acuerdos que hicieron previamente?

J.R.: El que violó primero el acuerdo fue él. Yo di esas declaraciones porque él rompió los acuerdos. Este proyecto lo creamos, y así quedó consignado de todas las maneras, como un proyecto de oposición al gobierno de Iván Duque y contradictorio con los partidos políticos que lo eligieron, en ese sentido con Partido Liberal y Cambio Radical y César Gaviria y Germán Vargas Lleras. Entonces quien rompió los acuerdos y los sigue rompiendo es él. Es que, el respaldo de Jorge Rey es un bochorno. Él no se imagina un mundo en el que él pueda ganar sin el respaldo de sus personajes, no se imagina gobernar sin ellos. (Risas).

Infobae Colombia: En redes sociales se especuló que usted renunciaría a su precandidatura para hacerle campaña a Fajardo para que Alejandro Gaviria no sea el que gane ¿Qué dice al respecto?

J.R.: Eso fue un periodista irresponsable, dijo que alguien le dijo eso y él, sin preguntarme para confirmar, salió y tiró eso. Y yo le refuto y él sigue insistiendo en eso, entonces aquí yo no tengo si no una explicación: el origen de eso deben ser unos tipos corruptos que, manipulando las cosas, se atrevieron a decir eso, pero no hay absolutamente nada nada en ese sentido. No se me ha pasado por la cabeza. Convirtió en cuento que un día estuvimos repartiendo propaganda en un mismo sitio con Fajardo, y eso lo hemos hecho mil veces, incluso iba a ir Carlos Amaya, pero a última hora no pudo.

Coalición Centro Esperanza

Infobae Colombia: Usted es de los principales dirigentes de la izquierda en Colombia, ¿por qué terminó en una coalición de centro y no en la de izquierda?

J.R.: Ese asunto de los rótulos yo cada vez los descreo más. Los rótulos son una simplificación que sirven para ciertas cosas. En mi caso, en la izquierda, nosotros pues siempre tuvimos posiciones distintas. Nosotros nos sentimos más cómodos en Dignidad, que en el Polo y más coherentes en la Coalición Centro Esperanza, que en la coalición de (Gustavo) Petro.

Infobae Colombia: En medio de una situación crítica, como la de la actual economía, sobre todo para los más vulnerables, ¿cree que hay espacio para renegociar los tratados de libre comercio sin afectar aún más la inflación de alimentos? ¿Cómo?

J.R.: ¿Qué se entiende por renegociar los tratados de libre comercio? Se trata de modificar las cosas que nos hagan daño, no las cosas que nos puedan beneficiar. Claro que eso se debe hacer ajustándolo a la realidad, probablemente hay cosas que hace unos días se podían hacer y que en este momento no . Si hay un tratado que quedó mal negociado, uno tiene el derecho de poder cambiarlo. ¿Cuál es el problema? Que los que dicen que no se pueden renegociar son los intermediarios de intereses extranjeros.

Jorge Enrique Robledo Castillo (Ibagué, 11 de febrero de 1950)

Infobae Colombia: ¿Cómo compaginaría desde la Presidencia de Colombia la defensa de empleos tradicionales, como los taxistas, con la regulación de aplicaciones y servicios a nivel global como Uber?

J.R.: Es que ahí hay un punto: no es un problema técnico, es un problema de ilegalidad. Uber es una empresa pirata que vino a Colombia a violar la ley que opera en este país, entonces en mi gobierno la cosa sería muy sencilla: se aplicarán las leyes de la República y la Constitución Nacional a cualquier empresa que quiera funcionar. Es así de simple.

Infobae Colombia: Estas aplicaciones se han vuelto la salida de algunos colombianos que se quedaron sin empleo tras la pandemia y que venían sin empleo desde antes, ¿qué opción brindarles?

J.R.: Hay que tomar distintas medidas, crear fuentes de empleo y riqueza, por eso es que hay que negociar los tratados de libre comercio. Toda mi propuesta se dirigiría a eso, pero eso hay que hacerlo, siempre actuando dentro de la ley y respetando los derechos de los otros. No es con la piratería que vamos a resolver los problemas. Además, no entiendo ¿cómo es posible que una transnacional cobre 30 % de comisión por hacer una conexión por internet a los conductores?, ¿cómo es que no tienen derecho a la seguridad social? No la pueden tener, nunca cotizarán para pensiones, entonces nunca se podrán pensionar, ¿y eso a mí me lo presenta como el progreso? No, por favor.

Infobae Colombia: Usted es uno de los principales críticos de Gustavo Petro, ¿cuáles son las diferencias más marcadas con él?

J.R.: Solo para poner un tema, el del petróleo. Él sigue insistiendo que es necesario acabar con la economía petrolera y carbonera de Colombia, eso es una cosa escandalosa, realmente. Ayer (el 6 de marzo) salió con la ocurrencia de que hay que hacer un ferrocarril de Buenaventura a toda la Costa Atlántica. Para no mencionar desacuerdos más grandes que tenemos, se trata de otro proyecto, es así de simple.

Infobae Colombia: ¿Restablecería las relaciones con Nicolás Maduro?

J.R.: En general, las relaciones con todos los países del mundo, esa es una posición muy clara de la Coalición Centro Esperanza, y habrá que mirar, en su momento, cómo reconstruirlas con Venezuela. Si en algo es un fracaso Duque, hasta un chiste, es en el manejo de las relaciones con Venezuela.

FOTO ARCHIVO. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pronuncia su discurso anual sobre el estado de la nación durante una sesión especial de la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela, 12 ene 2021. REUTERS/Manaure Quintero

Infobae Colombia: ¿Por qué votar por Jorge Enrique Robledo?

J.R.: Creo que soy la persona mejor preparada y que tiene mayor claridad sobre los cambios que hay que introducir en Colombia, que son fundamentalmente en el terreno económico. Este es un debate mío hace 50 años estudiando sistemáticamente, trabajando duro, para entender este país y hacer las propuestas que estoy haciendo. Son propuestas para unir a Colombia en dos terrenos principales: lucha contra la corrupción, pues soy la persona que más duro se ha enfrentado a la corrupción en la historia de Colombia, y la creación de fuentes de empleo y riqueza.

Infobae Colombia: Senador, lo invitamos a una ronda de preguntas rápidas. Le vamos a mencionar algunos personajes de la política colombiana y la idea es que usted nos responda lo primero que piense sobre ellos.

Equipo por Colombia:

Duquismo. Está clarísimo que todos son duquistas, ellos mismos lo han dicho. Por supuesto, el equipo de la mermelada.

Iván Duque:

Un pésimo presidente. Como siempre, tiende a cumplirse la norma en Colombia que el peor presidente siempre es el último.

Permítanos añadir, ¿qué le rescataría al gobierno de Iván Duque?

Cuando pienso en la orientación general del país, la economía, las relaciones políticas y sociales, realmente no encuentro nada. Yo diría que la chambonería y su vocación de alfombra en las relaciones internacionales. Es terrible, de lo peor que yo haya visto.

Carlos Amaya:

Un competidor leal y franco. Y un buen compañero en esta lucha

Álvaro Uribe:

Un contradictor. He controvertido con él, no sé, 20 años.

Gustavo Petro:

Otro competidor, pero por fuera de la coalición.

Polo Democrático Alternativo:

Es una parte de mi vida, un proyecto que se agotó. Para nosotros, por lo menos.

Samuel Moreno:

Alguien que cometió errores gravísimos, que nos avergüenzan a los que fuimos del Polo. También advierto que hicimos lo correcto, lo que había qué hacer. El tratamiento que nosotros le dimos a esa corrupción ningún otro partido político en la historia de Colombia lo ha hecho. Sobre eso han mentido sistemáticamente.

Ingrid Betancourt:

Lamento que no esté con nosotros, pero ella toma sus decisiones.

Uber:

Una empresa nacional corrupta que vino a violar la ley y a corromper este país.

