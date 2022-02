“El Pacto Histórico pretende dividir más el país”: Carlos Amaya habló de su eventual gobierno y acentuó sus diferencias con Alejandro Gaviria

Carlos Amaya, exgobernador de los boyacenses, busca llegar a la Presidencia de Colombia con los ideales 'verdes' que aprendió de Antanas Mockus. Cortesía.

La tierra de la papa, el cocido, las chuguas y los cubios también tiene un representante que busca llegar a la Casa de Nariño. Se trata del exmandatario regional Carlos Amaya Rodríguez, a quien se le ve en debates, entrevistas y recorriendo el país durante su campaña presidencial en ruana, jean y tenis, sacando pecho por sus logros como gobernador de su departamento, Boyacá.

Con oda a sus orígenes humildes y campesinos, Amaya le contó a Infobae Colombia cómo planea ganarles a sus compañeros de la Coalición Centro Esperanza y no perdió oportunidad para cuestionar a Gustavo Petro y exhortar a la unidad a su compañero de alianza política, Alejandro Gaviria.

Infobae: Vimos qué inició su campaña con Nairo Quintana, jugando tejo y en el Vichada, ¿por qué?

Carlos Amaya (C.A.): Esta es una candidatura que pretende representar las luchas de todas y todos los colombianos, las luchas que pocas veces conocen los candidatos presidenciales y que mayoritariamente no han conocido la mayoría de presidentes que han dirigido este país. No me contaron que la vida es difícil o leí en los libros de economía sobre la pobreza, sino que la vi a los ojos.

Estamos acá llenándome de fuerza de mi gente, recibiendo su cariño porque en mi tierra ya me conocen. Han visto que yo no soy de los que habla carreta, sino de los que hago. La transformación que vivió Boyacá -bajo su gobierno- espero se haga en Colombia, lo que hicimos bien en Boyacá, lo haremos bien en Colombia.

Infobae: Esta semana vimos a Gustavo Petro en Tunja, la capital del departamento que usted gobernó, con una plaza atiborrada de gente. ¿Cree que Carlos Amaya tendrá ese mismo recibimiento?

C.A.: Yo creo que más. Es muy fácil llenar la Plaza de las Nieves con un hombre que ha hecho cuatro o cinco campañas presidenciales, que ha sido candidato presidencial y viene de sacar ocho millones de votos. Yo también voy a hacer una reunión en Tunja y probablemente vaya más gente y espero que, cuando nosotros la hagamos, no nos acusen de que tenemos maquinaria, porque entonces ellos no tendrían la autoridad moral para decirlo cuando también trajeron gente de diferentes municipios y demás.

Yo respeto el cambio que propone Petro. No lo comparto. Creo que es un cambio alrededor de un individuo, un cambio que no está convocando la esperanza, sino en muchas ocasiones la rabia, el rencor y el resentimiento. Yo quiero generar otra cosa. Yo me reuní en un solo día con más personas de las que estuvieron en Tunja, solo que yo fui a visitar los pueblos y las veredas.

Infobae: ¿Usted está diciendo que el candidato Petro llevó gente de otros lados para hacer pantomima de que llena plazas?

C.A.: No. Lo que estoy diciendo es que no usen la doble moral que siempre usan. Ellos dicen que cuando yo hago las grandes concentraciones que es pura maquinaria, dice el petrismo. Pero ellos hacen reuniones y llevan gente de Duitama, de Chiquinquirá, de Paipa y Sogamoso. ¿Que si eso es maquinaria? Yo creo que no. También haremos nosotros lo mismo, la reunión, y espero que, como yo estoy siendo respetuoso de la reunión de Petro, sean respetuosos.

Bogotá. 27 de Enero del 2022. En el Ágora se llevó a cabo el primer gran debate de Prisa Media dónde participaron los tres candidatos presidenciales con mayor favorabilidad en las consultas internas de sus coaliciones, movimientos o partidos, que son Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez. (Colprensa-Sergio Acero)

Infobae: Entiendo. Candidato, ¿cree que todo lo que pasó con la renuncia de Ingrid Betancourt le afecte a la coalición Centro Esperanza?

C.A.: Depende de nosotros. Por supuesto hay afectaciones porque la gente no está esperando de la coalición de centro peleas y discusiones mecánicas, sino propuestas. Es lamentable lo que pasó, la pelea en la que yo no participé y en la que no estuve de acuerdo. Pero yo creo que depende de la coalición pasar la página y no seguir ahondando en discusiones mecánicas sino hablarle al país de propuestas.

Seremos invencibles si logramos inspirarles a Colombia no pataletas, ni peleas, ni polarización, sino unidad. Y eso es lo que yo creo que hace la coalición. Y si lo hacemos bien, yo estoy seguro de que habremos logrado pasar esa crisis y superar esa crisis. Como varias otras que hemos tenido.

Infobae: Como usted dice, fue el que menos se metió en la pelea, pero fue el más perjudicado porque otra vez se quedó sin aval. ¿Qué le dice a Ingrid Betancourt?

C.A.: Yo lamento esa decisión de renunciar, pero también la entiendo. Yo entiendo su lucha de vida que ha estado contra los partidos tradicionales y que alguien, sin sonrojarse, incorpore a su campaña políticos que han estado con el gobierno de Duque y que han pertenecido a los partidos que han gobernado Colombia en los últimos años, pues hay molestia en ella. Yo creo que fue un error que se hiciera esa discusión pública, debió tramitarse internamente. Y creo que fue un error la respuesta de Alejandro. Creo que se sobrepasó en la respuesta, creo que reaccionó mal y después de la discusión que vino pública, mucho peor.

Yo no intervine porque yo tengo un gran cariño por Ingrid y una gratitud, aunque fui perjudicado, como tú lo dices, yo entiendo que ella tiene una historia de vida y un partido que revive después de un secuestro muy doloroso, así que yo la entiendo. Referente a Alejandro yo creo que no soy quién para juzgarlo o hacerle juicios éticos. Yo creo que él mismo debe explicar a los colombianos sobre sus apoyos y sus coaliciones.

Coalición Centro Esperanza

Infobae: Uno pensaría que la convivencia entre ustedes mejoraría tras la salida de Ingrid Betancourt, pero esta semana vimos enfrentados a Gaviria con Sergio Fajardo donde hasta se tildaron de tibios. ¿Cree que no debieron unirse?

C.A.: Yo creo que es un error de parte de Alejandro, pero en el mismo sentido de que ya no voy a seguir hablando de mecánica, sino de propuestas ante ese tipo de enfrentamientos, yo cuento mi historia y como conozco la lucha de los colombianos, sé que esas discusiones que se están dando no resuelven ningún problema. Yo estoy acá para representar esas luchas y para hablarle a los colombianos de sus problemas, no de las pequeñas diferencias que tienen los candidatos.

Infobae: ¿Y esas diferencias entre ustedes no cree que les afecte en un eventual gobierno juntos?

C.A.: Yo les he dicho: si nosotros no logramos dar un ejemplo de unidad, ninguno de los que está acá tiene nada qué hacer. No hay cómo ganar la Presidencia y eso pasa por cómo hacemos campaña también, con respeto, respetando las diferencias y sin agredir o categorizar a alguien con uno u otro adjetivo como tibio, que han usado los enemigos de Sergio.

La foto de la reconciliación entre Alejandro Gaviria e Íngrid Betancourt. Foto: campaña Gaviria.

Infobae: Usted siempre ha sido defensor del centro político y ha construido casi toda su carrera en la Alianza Verde, pero ahora le tocó ser avalado por un partido de izquierda como Dignidad. ¿Eso va contra sus principios?

C.A.: No, al contrario, va en contra de lo que han querido vender como centro, que no es el lugar común donde todos se acomodan. Yo soy de centro izquierda y mis inicios fueron en el movimiento estudiantil de la UPTC pensado por Jorge Enrique Robledo, que ha sido un profesor toda la vida y es un gran honor que me haya dado el aval. Lo que hice fue, ante la decisión equivocada del Verde de no permitirme ser candidato, le pedí a dos partidos que hacen parte de coalición que me permitieran liderar las bases verdes que hoy están en libertad. La mayoría de las bases verdes en Colombia hoy nos están acompañando para defender la ola verde del profesor Antanas Mockus, así que es un cambio profundo, colectivo y sereno, no un cambio como el que están proponiendo desde el Pacto Histórico, que es un cambio individualista, un cambio que pretende dividir más el país.

Infobae: ¿Y está seguro de que todos los verdes lo apoyarán a usted en la consulta?

C.A.: Contamos con el apoyo de concejales y treinta y cinco ediles de Bogotá. Treinta y cinco. Ningún otro candidato presidencial tiene tanto apoyo en los ediles. Algunos dirían que eso es maquinaria, pero nosotros le hemos denominado a eso las bases verdes.

Carlos Amaya, Sergio Fajardo e Ingrid Betancourt (Colprensa-Sergio Acero)

Infobae: Vimos que está muy atrás en las encuestas de intención de voto. ¿Cree que pueda recuperarse a un mes de la consulta?

C.A.: Sin arrancar campaña, ya me repuse. En diciembre tenía cuatro puntos en intención de voto en la coalición, hoy tengo ocho. Fajardo bajó algunos puntos, Alejandro bajó seis puntos. Galán se mantuvo. Robledo subió un punto. En teoría el único que creció fui yo. Para mí es un gran mérito que, sin tener tanta exposición mediática, viniendo de una provincia sin haber sido ministro, estar ganándole a alguien que respeto y admiro profundamente, como Jorge Enrique Robledo.

Infobae: Usted dijo en un debate que era cristiano, ¿sus principios no irían en contra de los ideales del centro como despenalizar el aborto?

C.A.: Jamás he hecho política usando mi creencia para imponerme a los demás. Amo tanto a Dios que jamás me aprovecharía de mi fe para sacarle un resultado electoral o para promover mis intereses electorales. Yo voy a ser el presidente no de los cristianos, sino de todas y todos los colombianos, de los católicos, cristianos, judíos, de todas las religiones. Y tendré que respetar eso.

Frente al aborto yo he dicho: la vida es sagrada. Pero la vida es sagrada, la de todos, incluida la de las mujeres que hoy están arriesgando su vida y muchas mueren en abortos clandestinos, mujeres pobres, vulnerables, en veredas alejadas que incluso no tienen el derecho ni siquiera porque no hay jueces, porque no hay acceso al Estado de demostrar que su papá la violó, que un vecino la violó y demás. Entonces la penalización del aborto no ha resuelto ningún problema, no ha evitado que se hagan abortos. La penalización lo que ha hecho es poner en riesgo la vida de mujeres, por lo cual yo creo que si se despenalizar el aborto y no se puede poner a la mujer a arriesgar su vida.

Infobae: Finalmente. ¿Qué les dice a quienes le piden que, como Juan Fernando Cristo, también renuncie a su candidatura?

C.S.: Les pido a ellos que por qué no le sugieren al doctor Alex Char, que tiene tremendo escándalo de probable corrupción, de posible compra de votos y clientelismo, que por qué él no renuncia. ¿A ellos qué les incomoda que el hijo de un campesino sea candidato presidencial? Es decir, ¿eso por qué le molesta la democracia? Yo quiero tener el derecho de que la voz que yo represento, que es una voz que no representa ningún otro candidato presidencial, pueda estar en el debate presidencial.

