Cartel de la Toga: imputarán al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía

Exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, irá a imputación de cargos Foto: Facebook Juan Carlos Abadía

La Fiscalía General de Nación anunció que imputará cargos en contra del exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía Campo. Al exfuncionario se le acusa de hacer parte del escándalo de corrupción judicial conocido como el cartel de la toga, proceso al que no había sido vinculado hasta ahora.

Al parecer, Abadía Ocampo habría pactado pagar 1.000 millones de pesos para frenar un proceso penal que se adelantaba en su contra en la Fiscalía y habría alcanzado a entregar 400 millones a través de su abogado Luis Gustavo Moreno Rivera. Por esa razón, el ente investigador le imputará los delitos de cohecho por dar y ofrecer.

“El material de prueba indica que el exgobernador, presuntamente, acudió a la red de corrupción conformada por el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, abogados y otros exintegrantes de la Rama Judicial para que intercediera y fueran direccionadas a su favor investigaciones que se seguían en la Fiscalía”, señaló el ente investigador en un comunicado.

El exfiscal que llevaba el caso del exgobernador en la Corte, Alfredo Bettín Sierra, fue uno de los testimonios claves para la decisión de la Fiscalía. Bettín, quien ya aceptó sus cargos y fue condenado, afirmó que había favorecido a Abadía archivando dos procesos en su contra y retrasando una orden de captura por presuntos sobrecostos en la contratación de dotación para unas bibliotecas del departamento; sin embargo, aclaró que nunca recibió dinero.

Con todo, la Fiscalía está a la espera de que se fije una fecha por parte de los tribunales para la realización de la respectiva audiencia de imputación de cargos.

Cabe recordar que, si bien Juan Carlos Abadía no había sido vinculado en el caso, el exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Luis Gustavo Moreno había señalado hace unos años al exgobernador de hacer parte del cartel de la toga. “En el caso de Juan Carlos Abadía de lo que yo recibí para entregarle al doctor Francisco (Ricaurte) fueron $400 millones — destacó en su momento Moreno, según El Espectador —. Por la presión nuevamente de la imputación que se le iba a hacer se le exigen $600 millones, para un total de $1.000 millones, con el propósito de evitar la imputación”.

Por su parte, el exgobernador brindó unas declaraciones en diciembre de 2021 ante el medio de comunicación ya citado en las que aseguró que era inocente. “El doctor Bettín fue enfático en decir que nunca se reunió conmigo y que el señor Ricaurte le pidió que revisara jurídicamente mi proceso, y eso no es delito”, indicó Abadía. A su vez, señaló que no le pagó a nadie para archivar los casos y argumentó que no podía responder las actuaciones de su abogado.

Le negaron la libertad al exfiscal Luis Gustavo Moreno, condenado por corrupción

Este miércoles también se conoció que el exfiscal de anticorrupción seguirá preso. El abogado de Luis Gustavo Moreno había realizado una solicitud de libertad por pena cumplida y esta fue interpuesta por su defensa, Pedro Enrique Aguilar. el pasado 2 de marzo; sin embargo, un juez declinó esta solicitud.

Moreno Rivera, quien fue capturado el pasado 27 de junio del 2017, fue señalado de exigir millonarias cifras de dinero para archivar procesos y desviar investigaciones.

De acuerdo a la información revelada por Semana, el exfiscal anticorrupción se encuentra en una guarnición militar y el pasado 3 de marzo pidió su libertad por pena cumplida. A pesar de los argumentos de su abogado, la respuesta del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas negó esta solicitud solo cinco días después de que se hiciera esta petición. Aguilar apeló esta decisión.

