MinInterior Daniel Palacios asegura que el Pacto Histórico está en una posición de dividir y no construir

El jefe de la cartera del Interior, Daniel Palacios, se expresó frente a un reciente hecho que fue la inasistencia del Pacto Histórico a la firma del ‘Pacto por la vida’, una iniciativa que se planteó para evitar la violencia electoral y la estigmatización política. A este pacto impulsado por el gobierno habrían asistido todas las colectividades políticas exceptuado al movimiento encabezado por Gustavo Petro.

“Para nosotros es lamentable que el Pacto Histórico a último minuto haya anunciado que no venía a una firma de un pacto que no es con el Gobierno, es un pacto de los colombianos, es un pacto donde está la sociedad civil, es un pacto dónde están los gremios, es un pacto donde está el Consejo Nacional de Paz y Reconciliación, donde está la Pastoral Social colombiana representando a la Iglesia Católica, donde estaban todos los partidos a excepción del Pacto Histórico”, comentó el ministro Palacios.

Pero no solo se lamentó sino que el jefe de la cartera del Interior señaló que el movimiento del Pacto Histórico en lugar de construir se encuentra dividiendo al país: “Representación de la unión de los colombianos. Creo que es un pacto a la no violencia, un pacto de la no estigmatización. Precisamente lo que busca es un país que celebra en democracia la unión y construye y no se queden las diferencias lamentamos que el pacto histórico en esa decisión se mantenga en una posición de dividir y no de construir”, comentó Daniel Palacios.

Por su parte el Pacto Histórico comentó que la inasistencia a esa firma es debido a que el movimiento político del gobierno que es el Centro Democrático, que está generando ese acuerdo, ha sido el encargado de estar estigmatizando campañas con el fin de sumar votos.

“Precandidatos y precandidatas a la Presidencia de la República, al Congreso, líderes, lideresas sociales y militantes de los movimientos políticos de la oposición y alternativos siguen siendo amenazados, estigmatizados y perseguidos sin encontrar de manera eficiente y oportuna la protección del gobierno”, advirtió el Pacto Histórico.

También advirtieron que el gobierno debería estar impidiendo que se presenten hechos de corrupción a raíz de las próximas elecciones ya que ellos continúan recibiendo denuncias de presuntos fraudes: “Feria de contratos, coacción a contratistas públicos y privados sin que existan mecanismos efectivos que eviten un posible fraude”, mencionó el Pacto Histórico.

En contexto con el ‘Pacto por la vida’, el pasado martes 8 de marzo el presidente de Colombia, Iván Duque, lideró la firma de una iniciativa que busca el fortalecimiento de la convivencia y la no estigmatización entre los partidos y movimientos políticos que participan de la campaña electoral, los cuales tendrán su primer pulso este domingo 13 de marzo en las urnas.

La firma de esta iniciativa, denominada ‘Pacto por la vida, una cultura política pacífica, por la democracia y la no violencia en las elecciones y en el ejercicio político’, es una estrategia del Gobierno nacional y el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, que tiene el propósito de llevar unos comicios democráticos entre la sociedad civil, los organismos de control y las colectividades políticas.

“Los partidos se comprometen a propender por una cultura política basada en el reconocimiento y en el respeto por el opositor político, rechazar públicamente y denunciar ante las autoridades competentes todo lo que amenaza el funcionamiento de la democracia que afecta la participación política, utilizar de manera responsable y respetuosa los espacios en medios de comunicación y redes sociales, y promover el ejercicio libre y consciente de los derechos políticos de toda la ciudadanía, rechazando cualquier acto de intimidación, coacción o corrupción electoral”, señaló el Gobierno nacional.

