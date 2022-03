Claudia López: “Hoy no queremos flores ni chocolates, queremos hechos”

Claudia López en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Foto: Alcaldía de Bogotá

Este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y en el marco de la conmemoración de esta celebración, la Alcaldía de Bogotá, encabezada por la alcaldesa Claudia López, presentó una oferta de servicios de empleo, emprendimiento, formación y generación de ingresos para que las mujeres recuperen “su autonomía económica y su independencia financiera”.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, se reconoce que la sobrecarga en los trabajos de cuidado no remunerados ha caído desproporcionadamente sobre las mujeres, impidiendo que puedan formarse, emprender o acceder a empleos remunerados. Todas estas situaciones han hecho que muchas de ellas pierdan su autonomía económica. También afirman que esto podrían ponerlas en alto riesgo de ser víctimas de violencia.

“Nos sentimos muy orgullosas de lo que hemos logrado construir con las muyeres de Bogotá, con el Concejo Consultivo de Mujeres, que ha tenido ahí esa representación social permanente de la voz de las mujeres de Bogotá, de sus causas, de sus luchas, de sus propuestas, dentro de las cuales estaban que se reconociera la economía del cuidado, que se reconociera un sistema del cuidado”, afirmó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

La mandataria local agregó que, “con el Sistema de Cuidado estamos liberando el tiempo de las mujeres y redistribuyendo los trabajos de cuidado. Ahora ellas pueden formarse o emprender, mientras cuidamos a quienes ellas cuidan (...) Bogotá está reactivando su economía con enfoque de género y de manera transversal desde todos los sectores. Ahora las mujeres tienen más oportunidades para formarse, emplearse o emprender”.

“Hoy no queremos flores, no queremos chocolates, no queremos promesas, queremos hechos. ¡Paridad ya! Es lo menos que esperamos del próximo Congreso de la República y del próximo Gobierno Nacional. Aquí llevamos desde 1910 celebrando el 8 de marzo. ¿Cuánto más tenemos que esperar para la paridad? No tenemos que esperar ni una elección más”, aseguró Claudia López.

Diana Rodríguez Franco, secretaría de la Mujer, por su parte, aseguró que, “Bogotá ha tratado de hacer una conexión muy visible, pero que no es tan obvia, y es la necesidad de redistribuir el cuidado y poder tener autonomía económica, porque si no redistribuimos los cuidados va a ser muy difícil que las mujeres accedan a las oportunidades, a la formación, al trabajo, y que generen ingresos”.

Más de 2 millones de mujeres no tuvieron ingresos en 2021

Según las cifras que dio a conocer la Alcaldía de Bogotá, las mujeres con ingresos entre 0 y 1 salario mínimo, dedicaros 23.2 horas semanales a hacer trabajos de cuidado no pagos, mientras que los hombres solo lo hicieron durante 7.5 horas a la semana. También se confirmó que durante este año, más de dos millones de mujeres no tuvieron ingresos propios.

Otra de las cifras que dieron a conocer es que la sobrecarga en los trabajos de cuidado no remunerados, que en caso de ser pagos, equivaldrían al 13 % del Producto Interno Bruto de la capital colombiana lo que quiere decir, una cifra de 16.2 billones de pesos.

La Alcaldía de Bogotá señala que estas problemáticas se incrementaron durante la pandemia entre los años 2019 y 2021, ya que del total de los puestos perdidos en la capital colombiana, el 67 % correspondía a mujeres, siendo este uno de los factores más importantes para poder tener, con urgencia, una reactivación económica con enfoque de género.

Qué es el Sistema cuidado

Este programa busca relevar a las mujeres de los trabajos de cuidado y retribuirlos de manera equitativa entre la sociedad. Esto permitirá que ellas puedan formarse, capacitarse para un empleo o emprendimiento y así mejorar su bienestar. A esto se suma la creación de una oferta de de programas de empleo, emprendimiento, y formación.

La Ruta de la Empleabilidad es otro programa que busca que las mujeres reciban asesoría y capacitación para crear su perfil profesional, capacitarse y conectarse con empresas empleadoras. Con el programa Empleo Joven, quieren que mujeres entre 18 y 28 años tengan oportunidades de empleo sin contar con experiencia previa.

Con este sistema también podrán terminar su bachillerato, mejorar sus habilidades digitales con cursos certificados del SENA o incluso certificar su experiencia como cuidadoras para poder mejorar su hoja de vida. Las mujeres interesadas también podrán tomar cursos gratuitos para que las cuidadoras aprendan a manejar su propio negocio.

A todo esto se suman los siguientes programas:

- Ruta de Empleo: Secretaría de Desarrollo Económico

- Empleo Joven: Secretaría de Desarrollo Económico

- Empleabilidad y Emprendimiento para mujeres: Secretaría de la Mujer

- Bogotá un mejor hogar para las mujeres: Secretaría de Hábitat

- Mujeres empoderadas que conducen: Secretaría Distrital de Movilidad

- Creo en mi: Secretaría de Desarrollo Económico

- Mujeres emprendedora y productiva: Secretaría de Desarrollo Económico

- Mujeres que reverdecen: Secretaría Distrital de Ambiente

- Impulso local: Secretaría Distrital de Gobierno

- Ruta de fortalecimiento empresarial: Instituto para la Economía Social (IPES)

Qué es el Consejo Consultivo de Mujeres

Este Consejo se encarga de analizar, conceptuar, y hacer propuestas sobre las problemáticas injustas de la discriminación, desigualdad y subordinación que enfrentan las mujeres. Este está conformado por 45 consejeras consultivas, delegadas y delegados de nivel directivo o asesor de los 15 sectores de la administración Distrital y una delegada o delegado de las alcaldías locales.

