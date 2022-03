Angélica Lozano reveló si en realidad Gustavo Petro y Claudia López hicieron una tregua

“Me despedí con un besito en la mejilla”: Gustavo Petro sobre su reunión con la alcaldesa Claudia López. ¿Fue real? Angélica Lozano responde. Fotos: Instagram y Colprensa.

De cara a la contienda electoral, y luego de que se viralizó la supuesta tregua que el precandidato presidencial Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, habrían acordado para las elecciones, la senadora Angélica Lozano, esposa de la mandataria, le narró a Infobae Colombia varios detalles del comentado encuentro.

En primera instancia, el mismo aspirante del Pacto Histórico aseguró que él y López quedaron en no seguir agrediéndose en el marco de los comicios que definirán al próximo Congreso y luego al nuevo presidente. Sin embargo, según le contó la congresista de Alianza Verde a este portal, no se trató de una tregua, sino más bien de una serie de solicitudes a Petro para que dejara gobernar a la burgomaestre capitalina.

De acuerdo con Angélica Lozano, la reunión entre el líder de Colombia Humana y la alcaldesa se dio en noviembre de 2021 cuando se esperaba que el Concejo de Bogotá llegara a una determinación acerca del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y de que el mismo Petro fuera partícipe de duras críticas a la mandataria; fue ahí donde se convocó el encuentro en el que se le pidió a Petro, según la senadora, no entrometerse más en los planes del Distrito.

“El año pasado, antes de que se hundiera el POT, ella se reunió con Petro porque él fue alcalde y él no pudo sacar el POT, se lo negaron. Entonces ella le hizo un poco la reflexión: ‘a usted no lo dejaron gobernar, usted no deja gobernar, y quiere gobernar el país, infórmese y conozca bien el POT’. Y él reconoció que él no había estudiado el POT y hablaron de los temas del POT: ambientales y demás”, contó la actual candidata al Senado en la lista Verde de Centro Esperanza, a su vez que opinó qué piensa de la reunión entre su esposa y el candidato.

“Ya después, en la semana siguiente, fue la noticia que el Concejo no tomó decisión alguna y ella -Claudia López- lo sacó por decreto. Esa fue la reunión del año pasado. Yo creo que sí le viene bien al país que las diferencias políticas se discutan con civilidad y altura”, señaló.

Tras esa afirmación, Infobae le preguntó directamente a la senadora Lozano que si entonces era falso que ambos políticos acordaron fumarse una pipa por la paz, a lo que ella insistió en que no conoce “que sea así”, sino que fue más un encuentro para que, en caso de que Gustavo Petro llegue a ser presidente, entienda que debe respetar las decisiones de alcaldes y gobernadores.

“Hablaron mutuamente y se le dijo ‘¿en serio no va a dejar gobernar?, ¿cómo cree que usted va a gobernar si no deja gobernar a otros?’ Entonces yo creo que llegaron al punto de avanzar, porque si este señor quiere ser presidente y no deja gobernar a los alcaldes, pues va a ser raro, ¿no?”, agregó la esposa de la alcaldesa.

La congresista bogotana, Angélica Lozano, busca hacer su tercer período en el legislativo colombiano alzando las banderas LGBT. Archivo Colprensa.

En esa misma entrevista, Lozano también reconoció que Petro es “el vocero de millones de personas que creen en él y en ese proyecto”, refiriéndose a la coalición interpartidista Pacto Histórico. “Respetamos mucho, tanto a la persona -que Petro representa- como a la gente que cree en él con tanto fervor, porque son personas que quieren cambios y en eso hay una coincidencia. Es bueno para el país que la izquierda se consolide y crezca”, señaló.

De hecho, Angélica Lozano hasta dijo que, en su opinión, está completamente convencida que en la consulta del 13 de marzo será Gustavo Petro el que se lleve la victoria de entre sus compañeros y por eso considera que tiene un pase directo a la primera vuelta presidencial del 29 de mayo.

