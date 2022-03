Carla Giraldo decidió estampar una foto de sus senos en una camiseta

La actriz colombiana, Carla Giraldo, volvió a ‘sacudir’ las redes sociales con una fotografía ‘ligera de ropa’. Tomada de: Instagram @carlagiraldo

Los seguidores de la actriz colombiana, Carla Giraldo, quedaron sorprendidos luego de que se empezara a divulgar una particular imagen a través de sus redes sociales. Una cuenta de fans mostró a la ganadora de la edición 2021 de ‘MasterChef Celerity’ ligera de ropa y vistiendo con una camiseta blanca, que tenía una foto impresa de sus senos a blanco y negro.

Cabe aclarar que dicha fotografía no es reciente, pues la publicación se remonta al 2018. Sin embargo, en las últimas horas, la propia Giraldo se encargó de volver a subir el contenido a sus historias de Instagram y, aunque desapareció rápidamente, algunas páginas no tardaron en divulgarlo. Más de tres años después, este volvió a ser tendencia.

Cuando la imagen se difundió por primera vez, la actriz, hoy de 35 años, manifestó que muchos usuarios la reportaron, pero confesó que no le importaba “herir suceptibilidades”. Esta misma actitud fue aplaudida por otro grupo de seguidores, quienes manifestaron que ella tenía el derecho a decidir sobre su cuerpo; además, también rescataron su belleza física y seguridad. “Aquí la tienen una y mil veces más !!!! Dejen La cochina envidia”, replicó la artista por aquel entonces.

Como era de esperarse, los internautas quedaron ‘matados’ por la fotografía y resaltaron su figura y atributos. “Bellos Carlita”, “hermosa mujer” y “si fueras un pecado serías el pecado mas bello”, fueron algunos de los comentarios que surgieron en las plataformas digitales.

Foto: Instagram @chismefrescodefamosos

En su cuenta de Instagram, Giraldo suele publicar contenido muy sensual, y en previas oportunidades ha dejado en claro que mostrar el cuerpo no debería ser visto como un delito. Por lo tanto, esta no entra en polémicas con algunos comentarios ofensivos en sus posts.

Recordemos que Carla Giraldo quedó campeona de ‘MasterChef Celebrity 2021’, del canal RCN, tras vencer en la final a Frank Martínez, Liss Pereira y Viña Machado. En la instancia decisiva, los competidores debieron preparar un menú con entrada, plato fuerte y postre. Al final, la actriz, recordada por sus papeles en ‘Me llaman Lolita’, ’Cumbia Ninja’ y las muñecas de la mafia, se llevó el trofeo junto con un premio de 200 millones de pesos.

El nacimiento de una ‘nueva’ Carla Giraldo en MasterChef:

Hace un par de semanas, durante el segundo capítulo de la versión 2022 del ‘reality’, ‘Tostao’ interrumpió preguntando si los jueces sabían qué equipo había hecho las preparaciones y Aco Pérez contestó que sí. De inmediato, el integrante de ChocQuibTown dijo que esa maniobra le parecía injusta, pues eso hacía parte de una estrategia para eliminar a los más fuertes, controversia en la que tuvo que mediar la presentadora Claudia Bahamón.

A raíz de esta confrontación, Frank Martínez, quien actuó como invitado durante el inicio de la nueva temporada, le puso el picante que le hacía falta a la receta y aseguró, en tono burlesco, que “este podría ser el nacimiento de la nueva Carla Giraldo”.

Las redes sociales no dejaron pasar desapercibido el comentario del grupo de finalistas de la pasada edición del programa, y rápidamente, los internautas aseguraron que “la nueva Carla Giraldo” sería, nada más y nada menos, que la actriz Isabella Santiago.

Incluso, la misma Giraldo también reaccionó ante la particular situación en su cuenta de Twitter: “Jajaja me encantó. Y si no lo dudan, tampoco duden que cocina como un p$%&s y por eso estudia. Bravo por su carácter, ahí gana el que mejor cocine y el que más aguante”.

