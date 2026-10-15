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Angélica y Andrés, mamá e hijo que viajaron desde Putumayo para ver a Millonarios, confesaron qué sintieron al conocer a jugadores: “Todo pasa por algo”

Infobae Colombia habló con la familia que se quedó sin ver al “Embajador”, luego de que se suspendiera el partido ante Once Caldas por el estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá

Angélica Monroy y Andrés Ángel viajaron desde Puerto Asís, Putumayo, hasta Bogotá para cumplir un sueño que la familia había preparado durante seis meses: que el niño conociera El Campín y viera jugar a Millonarios - crédito Diego Suárez/Infobae Colombia
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Los colombianos Angélica Monroy y Andrés Ángel viajaron desde Puerto Asís, Putumayo, hasta Bogotá para cumplir un sueño que la familia había preparado durante seis meses: que el niño conociera El Campín y viera jugar a Millonarios, el equipo del que es hincha desde pequeño.

El partido, que se iba a llevar a cabo el martes 13 de octubre del 2026 ante Once Caldas, finalmente fue cancelado cuando ya estaban en el estadio, todo por el estado de la grama, pero al día siguiente Andrés pudo asistir al entrenamiento del plantel, hablar con los jugadores y volver a casa con camisetas firmadas.

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En diálogo con Infobae Colombia el miércoles 14 de octubre, Angélica relató que el viaje fue planeado junto con su esposo como regalo de cumpleaños para su hijo. La familia reunió dinero, organizó rifas y buscó las entradas con una ubicación que le permitiera al niño disfrutar del encuentro.

La familia viajó desde el municipio de Puerto Asís y tiene que regresar hasta su lugar de origen el miércoles 14 de octubre de 2026, cuando aún no se sabe la fecha en la que se disputará el encuentro - crédito @jaco_tikitaka/IG

Andrés, arquero en formación, entrena en la escuela Tierra de Talentos y con Leones del Arco, un grupo dedicado a la preparación de porteros.

La madre explicó que el niño no conocía el destino final del esfuerzo de sus padres. Para entregarle la sorpresa, ella imprimió una boleta que preparó como regalo y se la dio en un sobre. Andrés tardó unos segundos en entender que viajaría a Bogotá. “Papi, nos vamos al Campín, nos vamos para Bogotá”, le dijo Angélica. Después, según recordó, el niño reaccionó y fue a abrazar a su padre.

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Seis meses ahorrando para conocer a Millonarios

Angélica aseguró que el viaje no fue improvisado. Durante meses, ella y su esposo trabajaron para conseguir el dinero necesario y convertir la ilusión de Andrés en un plan concreto. El niño colaboró en las rifas sin saber que el objetivo era financiar su cumpleaños y llevarlo a ver al equipo de sus amores.

Nos programamos, hicimos, empezamos a ahorrar y empecé a buscar de cómo comprar la boletería, de cómo poder adquirir una buena, o sea, una buena vista para poder que él pueda disfrutarlo”, contó.

Para ella, la inversión familiar no se resumía en el valor de las entradas o el traslado desde Putumayo: representaba el deseo de acompañar a su hijo en una experiencia que esperaba desde hacía tiempo.

Infobae Colombia habló con la familia que se quedó sin ver al “Emabajdor”, luego de que se suspendiera el partido ante Once Caldas por el estado del Nemesio Camacho el Campín, estadio de Bogotá - crédito Diego Suárez/Infobae Colombia

La familia llegó al estadio entre las 5:30 p. m. y las 6:00 p .m. La madre recordó que, desde las tribunas populares, ya se sentía el ambiente de los hinchas. Ella y Andrés se acercaron a la zona por la que salen los jugadores, con la expectativa de conseguir una foto. Angélica les explicó a algunas personas que venían desde Puerto Asís y que su hijo era arquero.

Mi hijo juega fútbol, él es portero”, explicó. Mientras esperaba, trató de llamar la atención de algunos integrantes del equipo y de personas que pasaban por el lugar. La intención era sencilla: que Andrés pudiera saludar a uno de sus referentes y conservar un recuerdo de una visita que la familia había preparado durante medio año.

El llanto por la cancelación y el encuentro con los jugadores

La alegría de la llegada al estadio se transformó cuando comenzaron a circular comentarios sobre la cancelación del partido. Angélica contó que primero escuchó a un hombre discutir cerca de su ubicación. Poco después, otra persona le confirmó que el encuentro no se jugaría.

Me cayó como un baldado de agua fría, helada”, relató a Infobae Colombia. Andrés, que había esperado el viaje durante meses, se puso a llorar. Su padre intentó consolarlo, mientras otros asistentes se acercaban y preguntaban de dónde venían. Cuando supieron que la familia había viajado desde Puerto Asís, varias personas lamentaron que el niño no pudiera ver el partido.

La madre explicó que la tristeza no estaba relacionada solamente con el dinero invertido en el viaje, sino con todo lo que implicaba para su hijo llegar hasta Bogotá y encontrarse con que el encuentro no se realizaría.

No es tanto también la plata, pero es más como la ilusión que el niño tuvo al momento”, dijo. La familia había viajado únicamente para asistir al partido y no tenía otros planes en la ciudad. Por eso, la cancelación alteró una experiencia que habían imaginado durante meses.

Sin embargo, el contacto con Millonarios durante el entrenamiento ayudó a transformar la frustración. Angélica contó que Andrés es tímido y que al principio le costó hablar con los futbolistas. Con el paso de los minutos, comenzó a soltarse. “Ya lo último ya no se quería ni ir. Por él no se quería ni siquiera salir de esa cancha”, aseguró.

Andrés Ángel confesó que es hincha de Millonarios porque es el "Famoso Embajador" - crédito Millonarios/Diego Suárez-Infobae Colombia
Andrés Ángel confesó que es hincha de Millonarios porque es el "Famoso Embajador" - crédito Millonarios/Diego Suárez-Infobae Colombia

El niño se llevó una camiseta firmada por los integrantes del plantel y recibió dos obsequios. “Llegué y llevé mi camiseta y me la firmaron todos”, contó Andrés. También recordó que Rodrigo Ureña le regaló una camiseta y que Mac Allister Silva le entregó otra de color rosado.

Andrés dijo que Juan Guillermo Cuadrado también firmó su camiseta y destacó el momento en que compartieron una oración con el grupo. “Hicimos la oración con todo el grupo”, afirmó. Al preguntarle por qué es hincha de Millonarios, respondió entre risas: “La verdad es que yo no sé”. Después, encontró una definición más directa: “Me gusta porque es el famoso Millos y el famoso embajador”.

Angélica aseguró que su hijo suele interpretar las dificultades con una frase que repite con frecuencia: “Las cosas pasan por algo”. La familia ya se preparaba para regresar a Putumayo, sobre las 6:30 p .m. y no tenía previsto volver pronto a Bogotá, debido al trabajo y a la necesidad de organizar un nuevo viaje.

Según contó la madre, varios jugadores les dijeron que podrían ayudarlos con entradas para un próximo partido. Por ahora, Andrés regresará a casa con las camisetas, las firmas y el recuerdo de haber conocido a los futbolistas que seguía desde lejos.

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