Día y dónde ver a Santa Fe en la Copa Libertadores 2026 enfrentando a Caracas F.C: Cristina Motta confesó cómo se han sentido en Argentina

Cristina Motta, jugadora de Independiente Santa Fe, expuso cómo se han sentido junto a sus compañeras en la previa de la Copa Libertadores 2026 - crédito Independiente Santa Fe

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Independiente Santa Fe debutará en la Copa Libertadores Femenina 2026 ante Caracas F.C este jueves 15 de octubre, a las 7:00 p. m. de Colombia, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador. El compromiso, que se podrá seguir a través de Infobae Colombia, abrirá la participación del equipo bogotano en el Grupo A del torneo continental.

La Copa Libertadores Femenina 2026 se disputará entre el jueves 15 y el sábado 31 de octubre en Ecuador, con 16 clubes de 10 países. Santa Fe clasificó como subcampeón de la Liga Femenina Colombiana 2026, luego de perder la final ante Deportivo Cali con un marcador global de 7-4.

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El equipo integrará el Grupo A junto a Caracas F.C, de Venezuela; Colo-Colo, de Chile, y Corinthians, de Brasil. La defensora Cristina Motta aseguró que el plantel llega preparado para el estreno internacional, tras completar su última práctica antes del partido.

El encuentro podrá verse por Win Sports en Colombia y mediante las plataformas digitales habilitadas para el certamen.

Independiente Santa Fe femenino debutará en la Copa Libertadores 2026 enfrentando a Caracas el jueves 15 de octubre del 2026 - crédito Santa Fe Femenino

Santa Fe inicia su recorrido continental en Quito

La sede del debut será Quito, Ecuador. Santa Fe llegó a la capital ecuatoriana para afrontar una fase de grupos corta, en la que cada resultado será determinante para avanzar a los cuartos de final. El Rodrigo Paz Delgado albergará los tres partidos del conjunto cardenal en esta instancia.

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Motta destacó la preparación del equipo y la expectativa por el comienzo de la competencia. “No, yo creo que muy feliz. El grupo hoy hizo su última práctica; se vivió con mucha intensidad. Entonces, siento que el equipo está preparado para lo que se viene, muy ilusionado. Y nada, vamos a competir mañana, que será, será un partido bonito”, aseguró en las declaraciones difundidas por el equipo de prensa.

Las "Leonas tendrán una dura competencia con el Corinthians, una de las potencias a nivel de clubes en Sudamérica - crédito @LibertadoresFEM/X

El duelo frente a Caracas marcará el primer examen de un grupo que incorporó nuevas jugadoras durante la temporada 2026. Para Motta, el estreno también servirá para consolidar el funcionamiento colectivo antes de los siguientes compromisos frente a Colo-Colo y Corinthians.

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“El primer partido es el que da más confianza al grupo. Llegan jugadoras nuevas y el equipo empieza a verse más acoplado por el trabajo que hemos realizado durante la temporada. Será importante estar muy unidas dentro del terreno de juego, que las líneas no se alarguen, hablar entre nosotras y mantener la concentración. Este torneo es muy corto, así que debemos estar atentas y no cometer errores”, dijo Motta.

La imagen promocional del partido de Independiente Santa Fe para enfrentar a Caracas - crédito Santa Fe

El calendario de Santa Fe en el Grupo A

Santa Fe tendrá tres partidos durante la fase de grupos, los dos primeros programados en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, y el tercero en el estadio Banco Guayaquil:

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Jueves 15 de octubre de 2026: Caracas FC vs. Independiente Santa Fe, a las 7:00 p. m. de Colombia.

Domingo 18 de octubre de 2026: Colo-Colo vs. Independiente Santa Fe, a las 3:00 p. m. de Colombia.

Miércoles 21 de octubre de 2026: Independiente Santa Fe vs. Corinthians, a las 3:00 p. m. de Colombia.

La defensora también se refirió a la adaptación del plantel a la ciudad ecuatoriana, especialmente por las condiciones climáticas. “Desde el hotel, las personas han sido muy amables y el clima es muy parecido al de Bogotá. Hoy llovió un poco y la cancha estaba mojada. El grupo se siente muy bien porque es un clima muy nuestro, muy de casa. Feliz con la ciudad y con que ya empiece la Copa”.

La fase de grupos se extenderá hasta el jueves 22 de octubre. Los dos mejores equipos de cada zona clasificarán a los cuartos de final, programados para el sábado 24 y el domingo 25 de octubre. La final de la Copa Libertadores Femenina 2026 se jugará el sábado 31 de octubre en Quito.

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