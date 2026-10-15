‘El Pibe’ Valderrama se rapó su característica melena y desató una ola de memes: hasta René Higuita le comentó

El exfutbolista colombiano compartió las imágenes del corte que cambió una apariencia ligada a su carrera y a la Selección Colombia - crédito @pibevalderramap/ Instagram

Guardar

Carlos “El Pibe” Valderrama desató una tendencia masiva en plataformas digitales tras publicar un video en el que aparece cortando en forma definitiva su emblemática melena rubia y aparecer totalmente rapado a sus 65 años.

El sorpresivo cambio de imagen del histórico capitán de la selección Colombia generó una avalancha de reacciones, varios memes y comentarios de figuras públicas, incluida la respuesta de su antiguo compañero de equipo René Higuita.

PUBLICIDAD

La histórica cabellera ensortijada que lo acompañó en los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998 dejó de existir mediante un procedimiento que el propio exfutbolista decidió documentar y difundir en sus redes oficiales. El mismo día de la publicación, el 13 de octubre de 2026, muchos pensaron que era un video hecho con inteligencia artificial.

En la grabación se observa que fue su esposa la encargada de operar la máquina de afeitar para retirar los rizos dorados que se convirtieron en un símbolo del deporte nacional durante más de tres décadas.

Carlos “El Pibe” Valderrama sorprendió a sus seguidores al despedirse de su tradicional melena rubia y aparecer completamente rapado a los 65 años - crédito @pibevalderramap/Instagram

Durante la sesión del corte, la esposa del exdeportista bromeó frente a la cámara señalando que a partir de ese momento pasaría a llamarse “el calvo Valderrama”, ante lo cual el excapitán observó su nuevo aspecto y mostró conformidad con la transformación.

PUBLICIDAD

“Se ve bacano”, declaró Valderrama al finalizar el rasurado, dando paso a una oleada de mensajes por parte de seguidores que recordaron sus anteriores afirmaciones donde aseguraba que jamás se desprendería de sus rizos.

La respuesta de René Higuita y figuras públicas

La reaparición del exfutbolista sin su tradicional estilo afro llamó la atención de excompañeros de la época dorada del fútbol colombiano y personalidades del ámbito político y social.

El exportero René Higuita, recordado por la maniobra del ‘escorpión’, reaccionó a la publicación del video con un mensaje de respaldo hacia su amigo de cancha. “Mi hermano, el que es lindo es lindo, te quedó chévere”, le escribió el exdeportista en la sección de comentarios del video original publicado en redes sociales.

PUBLICIDAD

El exportero René Higuita reaccionó a la transformación de su antiguo compañero de selección con un mensaje de respaldo - crédito @pibevalderramap/Instagram

Por su parte, Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, también se pronunció en la red social X sobre el impacto de la noticia en la opinión pública.

“El Pibe Valderrama ya no tiene su melena. Ahora sí todo se fue a la mierda”, escribió el mayor de los hijos del ex jefe de Estado para describir la sorpresa colectiva que causó el fin del rasgo estético del exjugador, además de una pulla por el actual Gobierno, teniendo en cuenta su postura política pública.

Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, también se pronunció sobre la rapada de 'El Pibe' Valderrama - crédito @MartinSantosR/X

Los memes y el chiste político en redes sociales

Las imágenes del excapitán con la cabeza rapada se convirtieron en el insumo principal de cientos de memes que circularon a lo largo del día en diversas plataformas digitales.

PUBLICIDAD

Una de las imágenes más compartidas por los internautas utilizó el cambio de aspecto para hacer un paralelo sobre la situación política del país, ubicando a la izquierda una foto con su melena bajo el rótulo “gobierno Petro” y a la derecha su foto rapada con el texto “en la patria milagro”.

Uno de los montajes que circuló en plataformas digitales comparó una fotografía de Valderrama con melena y otra rapado, asociándolas con referencias al Gobierno de Gustavo Petro y a la denominada era del Tigre - crédito X

Otras publicaciones compararon el nuevo rostro de Valderrama con la figura de Julio César Navarrete Pulido, conocido artísticamente como Julio Nava, músico y actor caleño que formó parte de la banda de rock Santa Sangre.

Entre las reacciones también aparecieron imágenes que comparaban el nuevo aspecto del exfutbolista con el de Julio Nava, músico y actor caleño que integró la banda de rock Santa Sangre - crédito X

Aunque varios seguidores manifestaron nostalgia por la pérdida de un símbolo visual del fútbol colombiano, un sector de usuarios destacó en sus comentarios que el estilo rapado le otorga una imagen fresca al referente deportivo a sus 65 años.

PUBLICIDAD

Las imágenes de Valderrama sin su tradicional cabellera inspiraron montajes, comparaciones y bromas en internet - crédito X

En los comentarios del video de la rapada de “El Pibe”, se lee: “El que es bello, es bellos! Y el que es leyenda, es leyenda! Abrazo, jefe adorado!”; “Te queda bacano!!!! Pibe!!! 🔥Espectacular"; “El mejor 🔥🔥🔥“; ”Yerdaaaaaaaaa!!!!!! mono cuco, todo bien todo bien"; “Que vaina bacana 🤣👏🏼👏🏼👏🏼🫂“; ”Leyenda!! Con o sin melena 💪 Le luce el nuevo look a nuestro Pibe!“.

Mientras algunos usuarios expresaron nostalgia por la desaparición de los rizos que acompañaron al futbolista durante décadas, otros destacaron que el nuevo estilo le favorece - crédito X