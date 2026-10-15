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Rival de Santa Fe Femenino informó problema para llegar a Ecuador y disputar su partido de la Copa Libertadores: qué pasó

Pese a que el partido está programado en Quito para el 15 de octubre de 2026, Caracas FC no ha podido llegar a la capital ecuatoriana

Las "Leonas" llegan como vigentes subcampeonas de Colombia-crédito @LeonasSantaFe/X
Las "Leonas" llegan como vigentes subcampeonas de Colombia-crédito @LeonasSantaFe/X
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Caracas FC, rival de Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina, informó a través de un comunicado de prensa sobre sus problemas para entrar a Ecuador para preparar y concentrar para lo que será el duelo ante las “Cardenales”.

En la misiva difundida en sus redes sociales, el cuadro de la capital venezolana explicó lo ocurrido, una situación que colocaría en duda para que el juego con las “Leonas” se dispute el 15 de octubre de 2026 a partir de las 7:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

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El cuadro caraqueño informó que por problemas de ingreso al país, existen dudas para jugar su duelo ante las "Leonas"-crédito @Caracas_FC/X
El cuadro caraqueño informó que por problemas de ingreso al país, existen dudas para jugar su duelo ante las "Leonas"-crédito @Caracas_FC/X

En primer lugar, Caracas FC colocó en duda la realización del encuentro ante Santa Fe debido a “razones ajenas al ámbito deportivo”, calificando de esta forma la imposibilidad de arribar a Ecuador por el tema de visado:

“Caracas Fútbol Club hace de conocimiento público que la participación de nuestro primer equipo femenino en la Conmebol Libertadores Femenina 2026, que se disputará en Ecuador desde este 15 de octubre, está en duda. Esta situación se debe exclusivamente a razones ajenas al ámbito deportivo, derivadas de la imposibilidad de obtener la aprobación del visado correspondiente para la delegación avileña por parte de las autoridades competentes del país sede”, dijo.

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Además informaron en el mismo escrito que esperan que el tema se solucione lo más pronto para poder debutar en el torneo continental de clubes más importante de Sudamérica a nivel femenino:

“Caracas Fútbol Club espera que en las próximas horas podamos tener alguna solución para poder asistir a la competencia y dejar a Venezuela en alto. A su vez, la institución avileña reafirma su compromiso inquebrantable con el crecimiento del fútbol femenino en el país y seguirá trabajando con el mismo orgullo y dedicación por el desarrollo del balompié nacional”, cerraron.

Estos son los partidos que tendrá Santa Fe Femenino en la Copa Libertadores

Cristina Motta, jugadora de Independiente Santa Fe, expuso cómo se han sentido junto a sus compañeras en la previa de la Copa Libertadores 2026 - crédito Independiente Santa Fe

La Copa Libertadores Femenina en su edición de 2026 se disputará a partir del 15 de octubre e irá r hasta el 31 de octubre y reunirá a 16 clubes de 10 países. Santa Fe obtuvo su cupo como subcampeón de la Liga Femenina Colombiana 2026, después de perder la final ante Deportivo Cali por un marcador global de 7-4.

La competencia continental tendrá tres rivales para el conjunto cardenal en su grupo: Caracas F.C., de Venezuela; Colo-Colo, de Chile, y Corinthians, de Brasil. Los dos primeros encuentros se jugarán en el Rodrigo Paz Delgado, mientras que el tercero será en el estadio Banco Guayaquil.

El partido inaugural podrá verse por Win Sports en Colombia y mediante las plataformas digitales habilitadas para el certamen.

En este contexto, La defensora Cristina Motta sostuvo que Santa Fe completó su última práctica con intensidad y que el grupo llega con expectativa al primer desafío internacional. Sus declaraciones fueron difundidas por el equipo de prensa del club.

“Estoy muy feliz. El grupo hoy hizo su última práctica; se vivió con mucha intensidad. Entonces, siento que el equipo está preparado para lo que se viene, muy ilusionado. Y nada, vamos a competir mañana, que será, será un partido bonito”, afirmó la jugadora.

Santa Fe vs. Deportivo Cali, final de la Liga Femenina 2026
Santa Fe no quiere perder su tercera final consecutiva de Liga Femenina contra el Deportivo Cali - crédito Santa Fe Femenino

El duelo ante el club venezolano será el primer examen para una plantilla que incorporó nuevas futbolistas durante la temporada. Motta consideró que el resultado inicial puede fortalecer el funcionamiento colectivo antes de los compromisos frente a Colo-Colo y Corinthians.

“El primer partido es el que da más confianza al grupo. Llegan jugadoras nuevas y el equipo empieza a verse más acoplado por el trabajo que hemos realizado durante la temporada. Será importante estar muy unidas dentro del terreno de juego, que las líneas no se alarguen, hablar entre nosotras y mantener la concentración. Este torneo es muy corto, así que debemos estar atentas y no cometer errores”, dijo.

Santa Fe llegó a la capital ecuatoriana para disputar sus tres partidos de la primera etapa. La fase de grupos se extenderá hasta el jueves 22 de octubre y los cuartos de final se jugarán el sábado 24 y el domingo 25.

La defensora destacó la adaptación del plantel a las condiciones de Quito, donde encontró un clima similar al de Bogotá. “Desde el hotel, las personas han sido muy amables y el clima es muy parecido al de Bogotá. Hoy llovió un poco y la cancha estaba mojada. El grupo se siente muy bien porque es un clima muy nuestro, muy de casa. Feliz con la ciudad y con que ya empiece la Copa”.

  • Jueves 15 de octubre de 2026: Caracas FC vs. Independiente Santa Fe, a las 7:00 p. m. de Colombia.
  • Domingo 18 de octubre de 2026: Colo-Colo vs. Independiente Santa Fe, a las 3:00 p. m. de Colombia.
  • Miércoles 21 de octubre de 2026: Independiente Santa Fe vs. Corinthians, a las 3:00 p. m. de Colombia.

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