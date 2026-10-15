Nelson Velásquez se pronunció tras la reciente polémica con Silvestre Dangond: “Tengo un profundo respeto”

El intérprete de música vallenata opinó sobre la evolución artística de su colega durante una transmisión con Westcol - crédito @vallenatosyestados / TikTok

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El cantante de vallenato Nelson Velásquez se refirió a la controversia que generaron sus comentarios acerca de Silvestre Dangond, aunque en ningún momento ofreció una disculpa explícita. A través de un video publicado en sus redes sociales el 14 de octubre, el artista buscó aclarar el contexto de las declaraciones que hizo un día antes, cuando cuestionó el rumbo musical de su colega.

La polémica se originó durante una transmisión en vivo junto al creador de contenido Westcol, donde Velásquez participó en un espacio digital con otros músicos y expuso su visión sobre la trayectoria de Dangond. El exintegrante de Los Inquietos del Vallenato había afirmado entonces: “A mí me parece Silvestre más show que cantante”.

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En aquella intervención, Velásquez situó un punto de quiebre en la carrera de Dangond a partir de la canción A Blanco y Negro, del compositor Omar Geles. Según explicó en ese momento, a partir de esa etapa el artista “se enfocó más en lo internacional, empezó a hacer covers, cosas de reguetón” y “apartó el vallenato” para dedicarse “más a otra cosa que al propio género”.

Velásquez situó el cambio de estilo de Dangond tras el lanzamiento del tema "A Blanco y Negro" de Omar Geles, hecho que le valió una fuerte reacción en contra por parte del "silvestrismo" - crédito Europa Press

Las declaraciones surgieron mientras Dangond concentra la atención por la gira El último baile, su reencuentro profesional con el acordeonero Juancho de la Espriella, y reactivaron un debate habitual en la música colombiana sobre la tensión entre las formas tradicionales del vallenato y las transformaciones que buscan ampliar su alcance internacional.

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El cantante cuestionó cómo se difundieron sus palabras

El artista de 53 años sostuvo que los usuarios de redes sociales tergiversaron la opinión que expresó durante la transmisión de Westcol - crédito @nelsonvelasquezoficial/Instagram

Ante las reacciones divididas que provocó el comentario, Velásquez decidió aclarar el contexto de la conversación y cuestionó la manera en que sus palabras comenzaron a circular en redes sociales.

“¿Y esto qué? Qué es lo que está pasando? Yo no entiendo sinceramente que algo que se da en medio de un encuentro se da una opinión de un colega y de pronto empiezan a tergiversar las cosas”, señaló.

El artista de 53 años también señaló que le llamó la atención que la polémica se concentrara en su opinión sobre Dangond, pese a que esta surgió a partir de una pregunta puntual durante el streaming con otros músicos invitados.

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“Se enfrascaron más en lo que yo había opinado de Silvestre. Me causa curiosidad que de todo lo que se habló surge una pregunta de una persona en el streaming, sobre qué opinamos de Silvestre Dangond”, apuntó.

Pese a la polémica desatada, el cantante dejó constancia del vínculo de consideración mutua que, según dijo, mantiene con su colega dentro del género. “Quiero aclarar una cosa, Silvestre y yo hemos tenido un profundo respeto y más porque somos unos luchadores del vallenato”.

Nelson Velásquez manifestó respeto hacia la carrera musical de Dangond y destacó su calidad vocal - crédito montaje Europa Press - cortesía Gus Rincón

Velásquez reforzó esta idea en otro pasaje de su mensaje, en el que reiteró de manera directa su postura hacia el intérprete de El último baile o Cásate Conmigo. “Tengo un profundo respeto hacia Silvestre Dangond y su carrera musical”, manifestó.

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Según explicó Velásquez, su intención nunca fue descalificar las capacidades vocales de Dangond, sino dar una opinión personal que no imaginó que generaría tanta repercusión, pese a que en su primera intervención también había señalado los aportes del artista al género antes del giro hacia sonidos urbanos e internacionales.

“Yo no he dicho que no canta bien, para mí es un buen cantante y ha hecho una gran carrera, yo solo di una opinión”, aseguró.

Hasta el momento, ni Silvestre Dangond ni su equipo de trabajo se han referido públicamente al comentario de Nelson Velásquez ni a la controversia que generaron sus declaraciones. Por lo pronto, Dangond se mantiene activo en su gira de presentaciones junto a Juancho de la Espriella —misma que pasó por Bucaramanga en días recientes—, sin pronunciarse sobre el debate.

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